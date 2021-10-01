NARVA, ESTONIA STREET ART: “BURROWING EYE” Published on October 1, 2021September 14, 2021 by jacquelinemhadel “ …[𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚑𝚘𝚝𝚘𝚐𝚛𝚊𝚙𝚑𝚎𝚛] 𝚌𝚊𝚗 𝚋𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚒𝚍𝚎𝚛𝚎𝚍 𝚊 𝚔𝚒𝚗𝚍 𝚘𝚏 𝚍𝚒𝚜𝚎𝚖𝚋𝚘𝚍𝚒𝚎𝚍 𝚋𝚞𝚛𝚛𝚘𝚠𝚒𝚗𝚐 𝙴𝚈𝙴, 𝚊 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚙𝚒𝚛𝚊𝚝𝚘𝚛 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗𝚜𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚝𝚜 𝚑𝚊𝚖𝚖𝚎𝚛𝚜. 𝚃𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚔, 𝚙𝚛𝚒𝚗𝚝 𝚊𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚙𝚛𝚒𝚗𝚝 𝚘𝚏 𝚒𝚝, 𝚜𝚎𝚎𝚖𝚜 𝚝𝚘 𝚌𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚜𝚑𝚘𝚠𝚗 𝚋𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚎𝚌𝚊𝚢 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚒𝚝 𝚙𝚘𝚛𝚝𝚛𝚊𝚢𝚜 𝚏𝚕𝚊𝚝𝚝𝚎𝚗𝚜 𝚊𝚕𝚕… 𝙷𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚎𝚌𝚘𝚛𝚍𝚜 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚐𝚎 𝚋𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚊𝚗 𝚒𝚖𝚖𝚒𝚗𝚎𝚗𝚝 𝚌𝚘𝚕𝚕𝚊𝚙𝚜𝚎.”.~ 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌.𝙽𝚊𝚛𝚟𝚊, 𝙴𝚜𝚝𝚘𝚗𝚒𝚊 🇪🇪𝚂𝚎𝚙𝚝𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛 𝟸𝟶𝟸𝟷 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...