HARLEM, NEW YORK STREET ART: CRACK IS WACK by KEITH HARING

๐—–๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ ๐—œ๐˜€ ๐—ช๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ .

๐—Ÿ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป: ๐—˜ ๐Ÿญ๐Ÿฎ๐Ÿด ๐—ฆ๐—ง, ๐Ÿฎ ๐—”๐—ฉ๐—˜ & ๐—›๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—˜๐— ๐—ฅ๐—œ๐—ฉ๐—˜๐—ฅ ๐——๐—ฅ๐—œ๐—ฉ๐—˜

.

๐——๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป: ๐—ง๐˜„๐—ผ ๐—บ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐˜€ ๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐—ถ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฒ ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—น ๐˜„๐—ฎ๐—น๐—น

๐— ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐˜€: ๐—ฃ๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜

๐—–๐—ฎ๐˜€๐˜: ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿด๐Ÿฒ

๐——๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฑ: ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿด๐Ÿฒ

๐—™๐—ฎ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ: ๐—ž๐—ฒ๐—ถ๐˜๐—ต ๐—›๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด (๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜€๐˜)

๐——๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—ฟ: ๐—ž๐—ฒ๐—ถ๐˜๐—ต ๐—›๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด

.

โ€œPainted on a handball court wall, the mural is composed of Haringโ€™s signature kinetic figures and abstract forms in bold outlines. The mural cautions against crack cocaine, whose use reached epidemic proportions in the mid-to-late 1980s.โ€ (nycgovparks)

.

๐—˜๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—›๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฒ๐—บ, ๐—ก๐—ฒ๐˜„ ๐—ฌ๐—ผ๐—ฟ๐—ธ ๐—–๐—ถ๐˜๐˜† ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿฎ๐Ÿด๐—ป๐—ผ๐˜ƒ19