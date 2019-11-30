HARLEM, NEW YORK STREET ART: THE SECOND CONQUEST by EVERSIEMPRE

“𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙 𝘾𝙤𝙣𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩” 𝙧𝙚𝙛𝙡𝙚𝙘𝙩𝙨 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮, 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨. 𝙏𝙝𝙚 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮, 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙨𝙠𝙞𝙣, 𝙣𝙚𝙬 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙖𝙜𝙤𝙣𝙞𝙨𝙩𝙨.
𝙏𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙙 𝙛𝙡𝙖𝙜 𝙞𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙮𝙢𝙗𝙤𝙡𝙞𝙘 𝙧𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙤𝙛 𝙋𝙪𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙍𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙔𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙇𝙤𝙧𝙙𝙨 𝙙𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 60𝙨 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙤𝙛 𝙋𝙪𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙍𝙞𝙘𝙖𝙣𝙨 𝙞𝙣 𝙀𝙖𝙨𝙩 𝙃𝙖𝙧𝙡𝙚𝙢. 𝙏𝙝𝙚𝙮 𝙖𝙡𝙨𝙤 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙫𝙖𝙘𝙪𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙞𝙨𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙦𝙪𝙚𝙨 𝙤𝙘𝙘𝙪𝙥𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙐𝙎 𝘼𝙧𝙢𝙮, 𝙗𝙪𝙩 𝙖𝙗𝙤𝙫𝙚 𝙖𝙡𝙡, 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙣𝙙𝙚𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙞𝙣𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙋𝙪𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙍𝙞𝙘𝙤. (𝙚𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙚𝙢𝙥𝙧𝙚.𝙘𝙤𝙢)
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𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙞𝙣 2015 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙜𝙤𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜.
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𝙀𝙖𝙨𝙩 𝙃𝙖𝙧𝙡𝙚𝙢, 𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙤𝙧𝙠 28𝙣𝙤𝙫19