ORLANDO, FLORIDA STREET ART: HAVE YOU FOUND JESUS YET? Published on December 16, 2019 by jacquelinemhadel 𝕽𝖊𝖉 𝖎𝖘 𝖙𝖍𝖊 𝖌𝖗𝖊𝖆𝖙 𝖈𝖑𝖆𝖗𝖎𝖋𝖎𝖊𝖗. .- 𝖉.𝖛. . . . 𝕺𝖗𝖑𝖆𝖓𝖉𝖔 🍊 𝕱𝖑𝖔𝖗𝖎𝖉𝖆 5𝖉𝖊𝖈19 “Have you found Jesus yet, Gump?” – Lieutenant Daniel Taylor “I didn’t know I was supposed to be looking for him, sir.” – Forrest Gump – artist Danny Rock A man walks by City Kitty from NYC, and the kitty just laughs and laughs… Cheyenne Saloon, opened in 1982. 𝓞𝓹𝓮𝓷𝓮𝓭 𝓲𝓷 1893. 𝓢𝓽𝓪𝓽𝓮 𝓑𝓪𝓷𝓴 𝓸𝓯 𝓞𝓻𝓵𝓪𝓷𝓭𝓸 & 𝓣𝓻𝓾𝓼𝓽 𝓒𝓸. . . . 𝓞𝓻𝓵𝓪𝓷𝓭𝓸 🍊 𝓕𝓵𝓸𝓻𝓲𝓭𝓪 5𝓭𝓮𝓬19 𝐼𝓃 𝟣𝟪𝟪𝟫, 𝓉𝒽𝑒 𝒸𝑜𝓃𝑔𝓇𝑒𝑔𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃 𝒸𝑜𝓂𝓅𝓁𝑒𝓉𝑒𝒹 𝒸𝑜𝓃𝓈𝓉𝓇𝓊𝒸𝓉𝒾𝑜𝓃 𝑜𝒻 𝒶 𝓂𝑜𝒹𝑒𝓈𝓉 𝒷𝓊𝒾𝓁𝒹𝒾𝓃𝑔 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓈 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝒾𝓉𝑒 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝒾𝓈 𝐹𝒾𝓇𝓈𝓉 𝒫𝓇𝑒𝓈𝒷𝓎𝓉𝑒𝓇𝒾𝒶𝓃 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽. . . . 𝒪𝓇𝓁𝒶𝓃𝒹𝑜 🍊 𝐹𝓁𝑜𝓇𝒾𝒹𝒶 𝟧𝒹𝑒𝒸𝟣𝟫 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝘁𝘄𝗼-𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘄𝗮𝘀 𝗯𝘂𝗶𝗹𝘁 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟭𝟭 𝗳𝗼𝗿 𝗝.𝗔. 𝗖𝗼𝗹𝘆𝗲𝗿, 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗯𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗼𝘄𝗻𝗲𝗿-𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀𝗺𝗮𝗻 𝗶𝗻 𝗗𝗼𝘄𝗻𝘁𝗼𝘄𝗻 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱, 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗝. 𝗘. 𝗡𝗶𝗰𝗵𝗼𝗹𝘀𝗼𝗻, 𝗮 𝗯𝗮𝗸𝗲𝗿 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮. . 𝗡𝗶𝗰𝗵𝗼𝗹𝘀𝗼𝗻-𝗖𝗼𝗹𝘆𝗲𝗿 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟳-𝟯𝟱 𝗪. 𝗖𝗵𝘂𝗿𝗰𝗵 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 . 𝗢𝗥𝗟𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗟𝗔𝗡𝗗𝗠𝗔𝗥𝗞(𝟭𝟵𝟳𝟴) . . . 𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼 🍊 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮 𝟱𝗱𝗲𝗰𝟭𝟵 December 2019. Orlando Florida Share this:TwitterRedditFacebookLinkedInTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...