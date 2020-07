🠱🠻🠰🠲🠺 πŸ »πŸ ΈπŸ† πŸ ΄πŸ†‚ πŸ ΌπŸ °πŸ†ƒπŸ†ƒπŸ ΄πŸ† πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ ~ 1️⃣ @hijackart β€œI’m not African American, but I stand with the protesters. I see the same injustice being repeated over and over and at some point, you have to say enough is enough.” 2️⃣ β€œCan’t BreathE, Need Justice” @hambas_ πŸ‡¬πŸ‡· 3️⃣ #blacklivesmatter #blm @berthetone#georgefloyd πŸ‡«πŸ‡· 4️⃣ β€œRed, White, Black & Blue” by @urbanruben πŸ‡ΊπŸ‡Έ 5️⃣ @aaron_prsnr BLM 6️⃣ β€œWe don’t Forget, We don’t Forgive” @combo_ckπŸ‡«πŸ‡· 7️⃣ @juanconde2 πŸ‡¦πŸ‡· #streetartcordoba

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket



Like this: Like Loading...