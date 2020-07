QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 36

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ-19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 36 ~ 1๏ธโƒฃ โ€œTen faces, in representation of all healthcare workers and ancillaries. A tribute to the often forgotten everyday heroes, to highlight both their individual importance and that of Portugalโ€™s National Health Service.โ€ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น @vhils 2๏ธโƒฃ @binho3m ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท #drbarata #covid19 3๏ธโƒฃ #americangothic @slinat 4๏ธโƒฃ @istowski๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ #coronavirus #coronagraffiti 5๏ธโƒฃ @rone_marcondes ๐Ÿฆ @ketugraffiti@juliotorquetti @origidavila@judinei_lopes 6๏ธโƒฃ โ€œThank you to the #nhs โ€œ @darone_pos #socialdistancing@theartofsok @noahsyard 7๏ธโƒฃ @alex_martinez_graffiti ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท#corona 8๏ธโƒฃ @savethewall ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น #streetartitaly 9๏ธโƒฃ #distanciationsocial #esb@esboner_fcm_ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ”Ÿ โ€œSuperhumanโ€ #superhuman #streetart #superhero๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

