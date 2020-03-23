COCOA BEACH, FLORIDA: QUARANTINE ~ “NO LIFEGUARD ON DUTY” Published on March 23, 2020March 23, 2020 by jacquelinemhadel “𝒟𝑜𝓃’𝓉 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝑒𝓎𝑒𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝓉𝑒𝓁𝓁𝒾𝓃𝑔 𝓎𝑜𝓊. 𝒜𝓁𝓁 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝓈𝒽𝑜𝓌 𝒾𝓈 𝓁𝒾𝓂𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃. 𝐿𝑜𝑜𝓀 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝒾𝓃𝑔. 𝐹𝒾𝓃𝒹 𝑜𝓊𝓉 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝒶𝓁𝓇𝑒𝒶𝒹𝓎 𝓀𝓃𝑜𝓌 𝒶𝓃𝒹 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓈𝑒𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝒶𝓎 𝓉𝑜 𝒻𝓁𝓎.” ― 𝑅𝒾𝒸𝒽𝒶𝓇𝒹 𝐵𝒶𝒸𝒽, 𝒥𝑜𝓃𝒶𝓉𝒽𝒶𝓃 𝐿𝒾𝓋𝒾𝓃𝑔𝓈𝓉𝑜𝓃 𝒮𝑒𝒶𝑔𝓊𝓁𝓁 “𝕀𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕣𝕖𝕤𝕖𝕟𝕥 𝕚𝕤 𝕝𝕖𝕗𝕥 𝕦𝕟𝕠𝕡𝕖𝕟𝕖𝕕, 𝕟𝕠𝕨, 𝕚𝕥 𝕚𝕤 𝕔𝕝𝕠𝕤𝕖𝕕.” ― 𝕂𝕙𝕒𝕟𝕘 𝕂𝕚𝕛𝕒𝕣𝕣𝕠 ℕ𝕘𝕦𝕪𝕖𝕟 ˙ʎǝlǝʞɹǝᙠ ‘ɐıuɹoɟılɐƆ ɟo ʎʇısɹǝʌıu∩ ǝɥʇ ʇɐ ɯnıʇɹosuoɔ ɥɔɹɐǝsǝɹ pǝılddɐ uɐ ‘ʞɹoʍʇǝN ǝʇɐɯılƆlooƆ ǝɥʇ ɟo ɹǝdolǝʌǝp pɐǝl ‘sǝuoſ ɹǝɥdoʇsıɹɥƆ pıɐs „’sıɥʇ ɟo llɐ oʇ ǝɯoɔʇno ǝʌıʇısod ɐ ǝq llıʍ ǝɹǝɥʇ ǝqʎɐɯ ‘ɔıɯǝpuɐd ɐ ǝʞıl ǝɓuɐɥɔ ǝʇɐɯılɔ ɹoɟ ǝɹɐdǝɹd oʇ ʍoɥ ʇnoqɐ ʞuıɥʇ uɐɔ ǝʍ ɟI„ OᑎE GOOᗪ ᕼᑌᗰᗩᑎ Iᔕ ᗩ ᗰᗩᒍOᖇITY “𝕳𝖔𝖕𝖊 𝖎𝖘 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌 𝖜𝖎𝖙𝖍 𝖋𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝕿𝖍𝖆𝖙 𝖕𝖊𝖗𝖈𝖍𝖊𝖘 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖔𝖚𝖑 𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖎𝖓𝖌𝖘 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖚𝖓𝖊 𝖜𝖎𝖙𝖍𝖔𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖉𝖘 𝕬𝖓𝖉 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖘𝖙𝖔𝖕𝖘 𝖆𝖙 𝖆𝖑𝖑.” ― 𝕰𝖒𝖎𝖑𝖞 𝕯𝖎𝖈𝖐𝖎𝖓𝖘𝖔𝖓 “𝗕𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗹𝗮𝘃𝗲 𝗼𝗳 𝗹𝗶𝗳𝗲, 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗶𝗳𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲’𝘀 𝗳𝗼𝗼𝗹; 𝗔𝗻𝗱 𝘁𝗶𝗺𝗲, 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗲𝘆 𝗼𝗳 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱, 𝗠𝘂𝘀𝘁 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗮 𝗦𝗧𝗢𝗣.” ― 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗮𝗸𝗲𝘀𝗽𝗲𝗮𝗿𝗲, 𝗞𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 𝗜𝗩, 𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟭 ᴡʀᴏɴɢ ᴡᴀʏ ɢᴏɪɴɢ ᴅᴏᴡɴ ᴀ ᴏɴᴇ ᴡᴀʏ ʀᴏᴀᴅ “𝗥𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿, 𝗿𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀, 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝘂𝘀, 𝗮𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗻𝗱 𝗜 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆, 𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗶𝗺𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝘀.” ― 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗹𝗶𝗻 𝗗. 𝗥𝗼𝗼𝘀𝗲𝘃𝗲𝗹𝘁 “𝙸𝚝’𝚜 𝚊 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 𝚊𝚕𝚛𝚎𝚊𝚍𝚢 𝚎𝚗𝚍𝚎𝚍. 𝚃𝚑𝚎𝚛𝚎’𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚊𝚏𝚛𝚊𝚒𝚍 𝚘𝚏 𝚊𝚗𝚍 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚐𝚕𝚊𝚍 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝.” – 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 23mar2020. Cocoa Beach, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...