COCOA BEACH, FLORIDA: FINDING NIRVANA Published on March 23, 2020March 23, 2020 by jacquelinemhadel ”𝘿𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙗𝙚 𝙖𝙣𝙭𝙞𝙤𝙪𝙨 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙖𝙣𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜, 𝙗𝙪𝙩 𝙞𝙣 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙮 𝙥𝙧𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙪𝙥𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨𝙜𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙡𝙚𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙧𝙚𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙨 𝙗𝙚 𝙢𝙖𝙙𝙚 𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣 𝙩𝙤 𝙂𝙤𝙙. 𝘼𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙚𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙂𝙤𝙙, 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙨𝙪𝙧𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚𝙨 𝙖𝙡𝙡 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙞𝙣𝙜, 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙢𝙞𝙣𝙙𝙨 𝙞𝙣 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩 𝙅𝙚𝙨𝙪𝙨.” (𝙋𝙝𝙞𝙡𝙞𝙥𝙥𝙞𝙖𝙣𝙨 4:6-7) “ƒιη∂ιηg ηιяναηα ιѕ ℓιкє ℓσ¢αтιηg ѕιℓєη¢є.” נα¢к кєяσυα¢, тнє ∂нαямα вυмѕ “𝚆𝚑𝚊𝚝 𝚍𝚘𝚎𝚜 𝚒𝚝 𝚖𝚎𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙸 𝚊𝚖 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚎𝚗𝚍𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚞𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚎, 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙸’𝚖 𝚊 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 𝚜𝚒𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚞𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚜 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚎𝚛𝚛𝚊𝚌𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑, 𝚋𝚞𝚝 𝚊𝚌𝚝𝚞𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚎𝚖𝚙𝚝𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚠𝚊𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚖𝚙𝚝𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚠𝚊𝚔𝚎𝚍𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚘𝚏 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐? 𝙸𝚝 𝚖𝚎𝚊𝚗𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙸’𝚖 𝚎𝚖𝚙𝚝𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚠𝚊𝚔𝚎, 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙸 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝙸’𝚖 𝚎𝚖𝚙𝚝𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚠𝚊𝚔𝚎, 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎’𝚜 𝚗𝚘 𝚍𝚒𝚏𝚏𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎 𝚋𝚎𝚝𝚠𝚎𝚎𝚗 𝚖𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚗𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚎𝚕𝚜𝚎.” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝚃𝚑𝚎 𝙳𝚑𝚊𝚛𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚖𝚜 “𝑻𝒉𝒆𝒚 𝒃𝒐𝒕𝒉 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒆𝒅 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒕𝒍𝒚 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓, 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒘𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓, 𝒃𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝒍𝒊𝒇𝒆, 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑩𝒆𝒊𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝒑𝒆𝒓𝒑𝒆𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈.” ― 𝑯𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒏 𝑯𝒆𝒔𝒔𝒆, 𝑺𝒊𝒅𝒅𝒉𝒂𝒓𝒕𝒉𝒂 𝒲𝒾𝓁𝒹 𝑔𝑒𝑒𝓈𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒻𝓁𝓎 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝑜𝓃 𝑜𝓃 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝓌𝒾𝓃𝑔𝓈… 23mar2020. Cocoa Beach, Florida Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...