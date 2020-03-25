COCOA BEACH, FLORIDA: CAPTIVITY Published on March 25, 2020 by jacquelinemhadel “𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢. 𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚒𝚗 𝚖𝚢 𝚜𝚠𝚒𝚖 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚜, 𝚋𝚊𝚛𝚎𝚏𝚘𝚘𝚝𝚎𝚍, 𝚠𝚒𝚕𝚍-𝚑𝚊𝚒𝚛𝚎𝚍, 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚎𝚍 𝚏𝚒𝚛𝚎 𝚍𝚊𝚛𝚔, 𝚜𝚒𝚗𝚐𝚒𝚗𝚐, 𝚜𝚠𝚒𝚐𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚗𝚎, 𝚜𝚙𝚒𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐, 𝚓𝚞𝚖𝚙𝚒𝚗𝚐, 𝚛𝚞𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐—𝚝𝚑𝚊𝚝’𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝚕𝚒𝚟𝚎. 𝙰𝚕𝚕 𝚊𝚕𝚘𝚗𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚏𝚛𝚎𝚎 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚏𝚝 𝚜𝚊𝚗𝚍𝚜 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚊𝚌𝚑 𝚋𝚢 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚒𝚐𝚑 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚎𝚊 𝚘𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎…”.― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙽𝚎𝚟𝚎𝚛𝚝𝚑𝚎𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚠𝚎 𝚞𝚗𝚍𝚎𝚛𝚜𝚝𝚘𝚘𝚍 𝚎𝚊𝚌𝚑 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚊𝚕𝚕 𝚕𝚎𝚟𝚎𝚕𝚜 𝚘𝚏 𝚖𝚊𝚍𝚗𝚎𝚜𝚜…” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝙾𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚁𝚘𝚊𝚍 “𝗬𝗼𝘂’𝗿𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝗮 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗼𝗿 𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝗹𝘀 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗼 𝗴𝗼 𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗶𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝗹𝗶𝘃𝗲. … 𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀—𝗮𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗶𝘁𝘀𝗲𝗹𝗳. 𝗧𝗵𝗮𝘁’𝘀 𝘄𝗵𝗮𝘁’𝘀 𝗮𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗸𝗲, 𝗶𝘀𝗻’𝘁 𝗶𝘁?—𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗮𝗽𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱.” ― 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗤𝘂𝗶𝗻𝗻, 𝗜𝘀𝗵𝗺𝗮𝗲𝗹 “𝙸 𝚠𝚊𝚗𝚝 𝚝𝚘 𝚠𝚘𝚛𝚔 𝚒𝚗 𝚛𝚎𝚟𝚎𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜…𝙸 𝚠𝚊𝚗𝚝 𝚝𝚘 𝚏𝚒𝚜𝚑 𝚊𝚜 𝚍𝚎𝚎𝚙 𝚍𝚘𝚠𝚗 𝚊𝚜 𝚙𝚘𝚜𝚜𝚒𝚋𝚕𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚖𝚢 𝚘𝚠𝚗 𝚜𝚞𝚋𝚌𝚘𝚗𝚜𝚌𝚒𝚘𝚞𝚜 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚕𝚒𝚎𝚏 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚘𝚗𝚌𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚏𝚊𝚛 𝚍𝚘𝚠𝚗, 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢𝚘𝚗𝚎 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚞𝚗𝚍𝚎𝚛𝚜𝚝𝚊𝚗𝚍 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚖𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚏𝚊𝚛 𝚍𝚘𝚠𝚗.” ~ 𝚓𝚊𝚌𝚔 𝚔𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, ‘𝙻𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛 𝚝𝚘 𝙴𝚍 𝚆𝚑𝚒𝚝𝚎’ (𝙹𝚞𝚕𝚢 𝟷𝟿𝟻𝟶) 25mar2020. Cocoa Beach, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...
2 thoughts on “COCOA BEACH, FLORIDA: CAPTIVITY”
Great post 😁
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Thanks for taking the time to peruse! Have a great week and stay healthy ~
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