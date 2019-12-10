NEW YORK CITY STREET ART: TURNING YOUR BACK ON HISTORY Published on December 10, 2019 by jacquelinemhadel Arnaud DE JESUS GONCALVES, Montpelier, France 🇫🇷- based artist..@arkane.art ..Brooklyn New York 🇺🇸 26nov19 @primal.graphic .“Primal is a Montpelliérain artist, from the collective Atelier Triptyque. He has built a universe around retro characters, skinned, dismantled. His scenes are punctuated by a tangle of geometric and organic elements, shared between a quirky dream and a sometimes disturbing atmosphere. Most often, Primal represents what the complexity of a tormented spirit is to him; a deep curiosity for what apparently inspires human beings and the deeper torments that surround them. Primal owes his inspiration to the world of comics, which has always pushed him to tell his stories in his own way.” (wescover.com)...Brooklyn New York 🇺🇸 26nov19 @stikstudio .....Lower East Side, NYC 🇺🇸 26nov19 𝘉𝘶𝘪𝘭𝘵: 1890.𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘶𝘳𝘤𝘩 𝘢𝘵 126 𝘍𝘰𝘳𝘴𝘺𝘵𝘩 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵 / 𝘋𝘦𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦𝘺 𝘪𝘴 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘯 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘛𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰 𝘈𝘥𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘚𝘦𝘱𝘵𝘪𝘮𝘰 𝘋𝘪𝘢 (𝘚𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘩 𝘋𝘢𝘺 𝘈𝘥𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘴𝘵 𝘊𝘩𝘶𝘳𝘤𝘩). 𝘉𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘸𝘢𝘴𝘯’𝘵 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘢𝘴𝘦. 𝘓𝘰𝘰𝘬 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦𝘭𝘺 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘯-𝘢𝘯𝘥-𝘳𝘦𝘥 𝘧𝘢𝘤𝘢𝘥𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘦 𝘦𝘷𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨’𝘴 𝘑𝘦𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘱𝘢𝘴𝘵. 𝘔𝘢𝘯𝘺 𝘑𝘦𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘯𝘥𝘰𝘸 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘦𝘴. 𝘙𝘦𝘨𝘢𝘳𝘥𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘭𝘪𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘩𝘰𝘸𝘦𝘷𝘦𝘳, 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘩𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘸𝘰𝘳𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘪𝘴 𝘢𝘯 𝘪𝘤𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘓𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘌𝘢𝘴𝘵 𝘚𝘪𝘥𝘦 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺.𝘛𝘩𝘦 𝘙𝘰𝘮𝘢𝘯𝘦𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘙𝘦𝘷𝘪𝘷𝘢𝘭 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘴 𝘦𝘳𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘯 1890 𝘣𝘺 𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘰𝘸𝘯𝘦𝘥 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵 𝘯𝘢𝘮𝘦𝘥 𝘑𝘰𝘴𝘪𝘢𝘩 𝘊𝘭𝘦𝘷𝘦𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘊𝘰𝘥𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘢𝘳𝘺 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘮𝘱𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘭𝘺𝘵𝘪𝘻𝘦 𝘢𝘮𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘑𝘦𝘸𝘪𝘴𝘩 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦. 𝘛𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘦𝘧𝘧𝘰𝘳𝘵𝘴 𝘥𝘪𝘥 𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦𝘢𝘳 𝘧𝘳𝘶𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘴𝘰𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘩𝘦𝘷𝘳𝘢𝘩 𝘗𝘰𝘦𝘭 𝘡𝘦𝘥𝘦𝘬 𝘈𝘯𝘴𝘤𝘩𝘦𝘪 𝘐𝘭𝘭𝘪𝘢. 𝘛𝘩𝘦 𝘊𝘩𝘦𝘷𝘳𝘢𝘩 𝘸𝘢𝘴 𝘧𝘰𝘶𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘰𝘧 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵𝘭 𝘰𝘧 𝘐𝘭𝘭𝘪𝘢, 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘝𝘪𝘭𝘯𝘢, 𝘓𝘪𝘵𝘩𝘶𝘢𝘯𝘪𝘢. 𝘛𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘪𝘮𝘮𝘪𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘭𝘰𝘯𝘨𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘵𝘢𝘴𝘵𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘥𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘦𝘪𝘨𝘯 𝘭𝘢𝘯𝘥. 𝘛𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘢 𝘧𝘦𝘭𝘭𝘰𝘸𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘪𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘢𝘺 𝘵𝘰𝘨𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘦𝘦𝘵 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘧𝘦𝘭𝘭𝘰𝘸 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘺𝘮𝘦𝘯, 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘰 𝘩𝘦𝘢𝘳 𝘯𝘦𝘸𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘭𝘥 𝘩𝘰𝘮𝘦. (𝘪𝘱𝘦𝘳𝘯𝘪𝘵𝘺.𝘤𝘰𝘮).𝘓𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘌𝘢𝘴𝘵 𝘚𝘪𝘥𝘦, 𝘕𝘠𝘊 24𝘕𝘖𝘝19 𝙱𝚘𝚠𝚎𝚛𝚢 𝚂𝚊𝚟𝚒𝚗𝚐𝚜 𝙱𝚊𝚗𝚔 🏦 .𝟷𝟹𝟶 𝙱𝚘𝚠𝚎𝚛𝚢 𝚋𝚎𝚝𝚠𝚎𝚎𝚗 𝙱𝚛𝚘𝚘𝚖𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝙶𝚛𝚊𝚗𝚍 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝𝚜. 𝙳𝚎𝚜𝚒𝚐𝚗𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚂𝚝𝚊𝚗𝚏𝚘𝚛𝚍 𝚆𝚑𝚒𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚋𝚞𝚒𝚕𝚝 𝚒𝚗 𝟷𝟾𝟿𝟹–𝟿𝟻..𝚆𝚑𝚒𝚝𝚎’𝚜 𝚌𝚑𝚘𝚒𝚌𝚎 𝚘𝚏 𝚊 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚜𝚝𝚢𝚕𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚞𝚒𝚕𝚍𝚒𝚗𝚐, 𝚊 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝, 𝚜𝚎𝚝 𝚊 𝚝𝚛𝚎𝚗𝚍 𝚏𝚘𝚛 𝚋𝚊𝚗𝚔 𝚋𝚞𝚒𝚕𝚍𝚒𝚗𝚐𝚜, 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚒𝚗 𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚘𝚛𝚔, 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚗 𝚊𝚌𝚛𝚘𝚜𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚄𝚗𝚒𝚝𝚎𝚍 𝚂𝚝𝚊𝚝𝚎𝚜..𝙸𝚗 𝟷𝟿𝟶𝟼, 𝚆𝚑𝚒𝚝𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚜𝚑𝚘𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚔𝚒𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚞𝚗𝚜𝚝𝚊𝚋𝚕𝚎 𝚖𝚒𝚕𝚕𝚒𝚘𝚗𝚊𝚒𝚛𝚎 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢 𝙺𝚎𝚗𝚍𝚊𝚕𝚕 𝚃𝚑𝚊𝚠, 𝚠𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚍 𝚋𝚎𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚘𝚋𝚜𝚎𝚜𝚜𝚎𝚍 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚆𝚑𝚒𝚝𝚎’𝚜 𝚙𝚛𝚎𝚟𝚒𝚘𝚞𝚜 𝚛𝚎𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜𝚑𝚒𝚙 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚃𝚑𝚊𝚠’𝚜 𝚠𝚒𝚏𝚎, 𝚊𝚌𝚝𝚛𝚎𝚜𝚜 𝙴𝚟𝚎𝚕𝚢𝚗 𝙽𝚎𝚜𝚋𝚒𝚝. 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚕𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚊 𝚌𝚘𝚞𝚛𝚝 𝚌𝚊𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚠𝚊𝚜 𝚍𝚞𝚋𝚋𝚎𝚍 “𝚃𝚑𝚎 𝚃𝚛𝚒𝚊𝚕 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝙲𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚢.” (𝚠𝚒𝚔𝚒).𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚘𝚛𝚔 , 🇺🇸 𝟸𝟼𝚗𝚘𝚟𝟷𝟿 30nov19. NYC. Share this:TwitterRedditFacebookLinkedInTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...