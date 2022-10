Tallinn Cuisine, Part 1

1-cappuccino and aperol spritz at VIKTUS @viktuscatering

2-prawn poké bowl at @pokebowl_estonia

3-“tumble dry low” 7.4% specialty brew from @mikkellertallinn

4&5-roast beef sandwich 🥪 & fries 🍟 from #Kennedys in Old Town

6&7-lingonberry danish & salmon/broccoli quiche at Old Town @rahva.raamat

8-raspberry tart at @kohviklummus

9-salmon poké bowl at @pokebowl_estonia. 10-a flat white at Viru Keskus @rahva.raamat

Tallinn, Estonia 🇪🇪

September 2022

