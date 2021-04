NEW YORK CITY, NEW YORK: ANDY WARHOL’S NYC

๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ*

๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญโ€™๐˜ด ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต-๐˜จ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ. ๐˜ž๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ด โ€œ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ,โ€ ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญโ€™๐˜ด ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ด๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด โ€“ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ-๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜•๐˜ฆ๐˜ธ ๐˜ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฌ ๐˜Š๐˜ช๐˜ต๐˜บ. ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ, ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด. ๐˜๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ ๐˜จ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜บ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฌ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฑ ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ต ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ, ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญโ€™๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ, ๐˜Œ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜จ๐˜ธ๐˜ช๐˜ค๐˜ฌ, ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ค ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฎ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฑ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ด๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ด ๐˜‰๐˜ฐ๐˜ฃ ๐˜‹๐˜บ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ, ๐˜”๐˜ช๐˜ค๐˜ฌ ๐˜‘๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ณ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ข๐˜ญ๐˜ท๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜‹๐˜ข๐˜ญรญ.

1. 860 ๐˜‰๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ธ๐˜ข๐˜บ

2. 33 ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜š๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต

๐˜•๐˜ ๐˜Š ๐Ÿ—ฝ

๐˜‘๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜บ 2021

๐‘ป๐’‰๐’† ๐‘ช๐’‰๐’†๐’๐’”๐’†๐’‚ ๐‘ฏ๐’๐’•๐’†๐’ . ๐‘ป๐’‰๐’Š๐’” 19๐’•๐’‰ ๐’„๐’†๐’๐’•๐’–๐’“๐’š ๐’๐’‚๐’๐’ ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ ๐’ƒ๐’–๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’๐’‚๐’”๐’•๐’” ๐’‚๐’ ๐’‚๐’”๐’•๐’๐’–๐’๐’ ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’”๐’• ๐’๐’‡ ๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’†๐’“ ๐’‘๐’‚๐’•๐’“๐’๐’๐’” ๐’‚๐’๐’ ๐’“๐’†๐’”๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’•๐’”, ๐’‚๐’๐’ ๐’๐’†๐’†๐’ ๐’๐’†๐’”๐’” ๐’•๐’ ๐’”๐’‚๐’š, ๐’”๐’‚๐’˜ ๐’Ž๐’‚๐’๐’š ๐’‚ ๐’”๐’„๐’‚๐’๐’ ๐’‚๐’ ๐’‚๐’๐’ ๐’๐’—๐’†๐’“๐’ ๐’๐’”๐’† ๐’Š๐’ ๐’Š๐’•๐’” ๐’‰๐’Š๐’”๐’•๐’๐’“๐’Š๐’„ ๐’“๐’๐’๐’Ž๐’”. ๐‘จ๐’๐’ ๐’š ๐‘พ๐’‚๐’“๐’‰๐’๐’ ๐’‡๐’“๐’†๐’’๐’–๐’†๐’๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’‰๐’Š๐’” ๐’ƒ๐’–๐’›๐’›๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’๐’„๐’‚๐’๐’† ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’‰๐’Š๐’” โ€œ๐’”๐’–๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’•๐’‚๐’“๐’”โ€ ๐’Š๐’ ๐’Š๐’•๐’” ๐’‰๐’†๐’š๐’ ๐’‚๐’š, ๐’‘๐’“๐’๐’‡๐’Š๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’†๐’Š๐’“ ๐’๐’Š๐’‡๐’†๐’”๐’•๐’š๐’๐’† ๐’Š๐’ ๐’‰๐’Š๐’” 1966 ๐’‡๐’Š๐’๐’Ž ๐‘ช๐’‰๐’†๐’๐’”๐’†๐’‚ ๐‘ฎ๐’Š๐’“๐’๐’”. ๐‘ป๐’‰๐’† ๐’‰๐’๐’•๐’†๐’ ๐’Š๐’” ๐’๐’๐’˜ ๐’„๐’๐’๐’”๐’†๐’ , ๐’ƒ๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’ƒ๐’–๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’๐’ˆ ๐’”๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’”๐’•๐’‚๐’๐’ ๐’”. -๐’„๐’–๐’๐’•๐’–๐’“๐’†๐’•๐’“๐’Š๐’‘ . 222 ๐‘พ๐’†๐’”๐’• 23๐’“๐’ ๐‘บ๐’•๐’“๐’†๐’†๐’•, ๐‘ต๐’†๐’˜ ๐’€๐’๐’“๐’Œ, ๐‘ต๐’€, ๐‘ผ๐‘บ๐‘จ . ๐‘ต๐’€๐‘ช ๐Ÿ—ฝ ๐‘ฑ๐’‚๐’๐’–๐’‚๐’“๐’š 2021

๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜š๐˜ต. ๐˜๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ณ . ๐˜“๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜“๐˜ฆ๐˜น๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ˆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜š๐˜ต. ๐˜๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜”๐˜ข๐˜ด๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ 1960๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ 70๐˜ด. ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜Š๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ญ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ, ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด ๐˜ด๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ด ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ. ๐˜–๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ง๐˜ช๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ ๐˜ข๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฑ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฅ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ฆ, ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต, ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ๐˜น๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ. . -๐˜ค๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฑ 869 ๐˜“๐˜ฆ๐˜น๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ˆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ฆ, ๐˜•๐˜ฆ๐˜ธ ๐˜ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฌ, ๐˜•๐˜ , ๐˜œ๐˜š๐˜ˆ . ๐˜•๐˜ ๐˜Š ๐Ÿ—ฝ ๐˜‘๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜บ 2021

๐—๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—š๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป . ๐—™๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฏ๐Ÿญ ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ๐—น ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿณ๐Ÿญ, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ช๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ปโ€™๐˜€ ๐—›๐—ผ๐˜‚๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐——๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ผ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐—š๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป๐˜„๐—ถ๐—ฐ๐—ต ๐—ฉ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ด๐—ฒ. ๐—” ๐—ป๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐˜„๐—ฎ๐˜€ ๐—ฉ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐˜€ โ€“ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜„๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐˜„๐—ต๐—ผ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—”๐—ป๐—ฑ๐˜† ๐—ช๐—ฎ๐—ฟ๐—ต๐—ผ๐—นโ€™๐˜€ ๐—บ๐˜‚๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—ป ๐—๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿฒ๐Ÿด. ๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐˜‡๐—ผ๐—ฝ๐—ต๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—™๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜† ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜ ๐—ช๐—ฎ๐—ฟ๐—ต๐—ผ๐—น ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐˜€, ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ต๐—ถ๐—บ ๐—ผ๐—ณ ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ ๐˜„๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ป ๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ธ. ๐—œ๐—ป๐—ท๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ถ๐—ฟ๐—ฑ ๐˜€๐—ต๐—ผ๐˜, ๐—ช๐—ฎ๐—ฟ๐—ต๐—ผ๐—น ๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ โ€“ ๐—ฏ๐˜‚๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐˜‚๐—ฏ๐˜๐—ฒ๐—ฑ๐—น๐˜† ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—น๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐˜€๐˜‚๐—ฏ๐˜€๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฎ๐—ป๐—ผ๐—ฟ. ๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ต๐—ฒ๐—น๐—ฑ ๐—ฆ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐˜€ ๐˜„๐—ฎ๐˜€ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—น๐˜† ๐—ฐ๐—น๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—š๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป, ๐˜„๐—ฎ๐˜€ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐—ถ๐˜๐˜€ ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ. ๐—ช๐—ต๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—ช๐—ฎ๐—ฟ๐—ต๐—ผ๐—น ๐—น๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐—ณ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฆ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ๐—ณ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ธ, ๐—ต๐—ฒ ๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐Ÿด๐Ÿฌ๐˜€ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ต. ๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป ๐˜€๐˜๐—ถ๐—น๐—น ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐˜๐—ผ๐—ฑ๐—ฎ๐˜†, ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป ๐—ณ๐—ฟ๐—ผ๐—บ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฟ๐—ผ๐˜‚๐—ด๐—ต ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐—น๐—น. . ๐—ก๐—ฌ๐—– ๐Ÿ—ฝ ๐—๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐˜† ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿญ

๐‘ ๐’ถ๐‘œ๐“Š๐“โ€™๐“ˆ ๐Ÿฃ๐Ÿช๐Ÿข ๐’ซ๐“‡๐’พ๐“ƒ๐’ธ๐‘’ ๐’ฎ๐“‰. ๐’ฉ๐’ด๐’ž ๐’ฅ๐’ถ๐“ƒ๐“Š๐’ถ๐“‡๐“Ž ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿค๐Ÿฃ

"...the space reached its zenith of hipness in 1966 when Andy Warhol and filmmaker Paul Morrissey took it over to create a discotheque called The Electric Circus. The club featured a multimedia experience called the โ€œExploding Plastic Inevitableโ€ that merged music, projected light shows, trapeze artists, mimes, jugglers, fire-eaters, and dancing in a space designed to look like a surreal Moroccan tent. It was here that the Velvet Underground performed nightly as the House band and were first exposed to a larger downtown audience before recording their first album with Nico in early 1967." https://www.6sqft.com/how-an-east-village-building-went-from-gangster-hangout-to-andy-warhols-electric-circus/ 19-25 St. Mark's Place

