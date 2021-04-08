NEW YORK CITY, NEW YORK: ANDY WARHOL’S NYC

𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺*
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𝘞𝘢𝘳𝘩𝘰𝘭’𝘴 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘢𝘤𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵-𝘨𝘢𝘳𝘥𝘦 𝘢𝘦𝘴𝘵𝘩𝘦𝘵𝘪𝘤 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘥 𝘩𝘪𝘮 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦. 𝘞𝘪𝘥𝘦𝘭𝘺 𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘢𝘴 “𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺,” 𝘈𝘯𝘥𝘺 𝘞𝘢𝘳𝘩𝘰𝘭’𝘴 𝘴𝘶𝘣𝘴𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰𝘴 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘧𝘢𝘳 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦𝘴 – 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘰𝘯𝘨𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘭𝘺-𝘳𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬 𝘊𝘪𝘵𝘺. 𝘞𝘩𝘪𝘭𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘥 𝘴𝘦𝘷𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘦𝘳, 𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘦𝘱𝘪𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘞𝘢𝘳𝘩𝘰𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘪𝘴 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳𝘪𝘵𝘺 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴. 𝘍𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘨𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘧𝘰𝘴𝘵𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘳𝘺 𝘤𝘶𝘭𝘵 𝘳𝘰𝘤𝘬 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘛𝘩𝘦 𝘝𝘦𝘭𝘷𝘦𝘵 𝘜𝘯𝘥𝘦𝘳𝘨𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥, 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘞𝘢𝘳𝘩𝘰𝘭’𝘴 𝘮𝘶𝘴𝘦, 𝘌𝘥𝘪𝘦 𝘚𝘦𝘥𝘨𝘸𝘪𝘤𝘬, 𝘵𝘰 𝘤𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘤 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘥𝘰𝘮, 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘱𝘰𝘱 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘪𝘤𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘉𝘰𝘣 𝘋𝘺𝘭𝘢𝘯, 𝘔𝘪𝘤𝘬 𝘑𝘢𝘨𝘨𝘦𝘳, 𝘢𝘯𝘥 𝘚𝘢𝘭𝘷𝘢𝘥𝘰𝘳 𝘋𝘢𝘭í.
1. 860 𝘉𝘳𝘰𝘢𝘥𝘸𝘢𝘺
2. 33 𝘜𝘯𝘪𝘰𝘯 𝘚𝘲𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘞𝘦𝘴𝘵
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𝘕𝘠𝘊 🗽
𝘑𝘢𝘯𝘶𝘢𝘳𝘺 2021
𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒉𝒆𝒍𝒔𝒆𝒂 𝑯𝒐𝒕𝒆𝒍 . 𝑻𝒉𝒊𝒔 19𝒕𝒉 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒚 𝒍𝒂𝒏𝒅𝒎𝒂𝒓𝒌 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒐𝒂𝒔𝒕𝒔 𝒂𝒏 𝒂𝒔𝒕𝒐𝒖𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒚, 𝒔𝒂𝒘 𝒎𝒂𝒏𝒚 𝒂 𝒔𝒄𝒂𝒏𝒅𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒅𝒐𝒔𝒆 𝒊𝒏 𝒊𝒕𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄 𝒓𝒐𝒐𝒎𝒔. 𝑨𝒏𝒅𝒚 𝑾𝒂𝒓𝒉𝒐𝒍 𝒇𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒃𝒖𝒛𝒛𝒊𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒉𝒊𝒔 “𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒓𝒔” 𝒊𝒏 𝒊𝒕𝒔 𝒉𝒆𝒚𝒅𝒂𝒚, 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆𝒔𝒕𝒚𝒍𝒆 𝒊𝒏 𝒉𝒊𝒔 1966 𝒇𝒊𝒍𝒎 𝑪𝒉𝒆𝒍𝒔𝒆𝒂 𝑮𝒊𝒓𝒍𝒔. 𝑻𝒉𝒆 𝒉𝒐𝒕𝒆𝒍 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒘 𝒄𝒍𝒐𝒔𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒔. -𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆𝒕𝒓𝒊𝒑 . 222 𝑾𝒆𝒔𝒕 23𝒓𝒅 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕, 𝑵𝒆𝒘 𝒀𝒐𝒓𝒌, 𝑵𝒀, 𝑼𝑺𝑨 . 𝑵𝒀𝑪 🗽 𝑱𝒂𝒏𝒖𝒂𝒓𝒚 2021
𝘛𝘩𝘦 𝘊𝘩𝘶𝘳𝘤𝘩 𝘰𝘧 𝘚𝘵. 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘦𝘳 . 𝘓𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘰𝘯 𝘓𝘦𝘹𝘪𝘯𝘨𝘵𝘰𝘯 𝘈𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘪𝘯 𝘔𝘢𝘯𝘩𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯, 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘩𝘶𝘳𝘤𝘩 𝘰𝘧 𝘚𝘵. 𝘝𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘦𝘳 𝘪𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘞𝘢𝘳𝘩𝘰𝘭 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘔𝘢𝘴𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 1960𝘴 𝘢𝘯𝘥 70𝘴. 𝘞𝘢𝘳𝘩𝘰𝘭 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘢 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘶𝘵 𝘊𝘢𝘵𝘩𝘰𝘭𝘪𝘤 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘩𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘦, 𝘳𝘦𝘨𝘶𝘭𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦𝘴 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘴𝘦𝘥𝘭𝘺 𝘥𝘦𝘤𝘭𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘳𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘵𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯. 𝘖𝘯𝘤𝘦 𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘮𝘦 𝘢 𝘬𝘯𝘰𝘸𝘯 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦, 𝘞𝘢𝘳𝘩𝘰𝘭 𝘢𝘪𝘮𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘬𝘦𝘦𝘱 𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘵 𝘤𝘩𝘶𝘳𝘤𝘩 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘧𝘦𝘢𝘳 𝘰𝘧 𝘣𝘦𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘨𝘯𝘪𝘻𝘦𝘥, 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘦𝘳𝘩𝘢𝘱𝘴 𝘥𝘶𝘦, 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵, 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘭𝘪𝘤𝘵 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘴 𝘩𝘰𝘮𝘰𝘴𝘦𝘹𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺. . -𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦𝘵𝘳𝘪𝘱 869 𝘓𝘦𝘹𝘪𝘯𝘨𝘵𝘰𝘯 𝘈𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦, 𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬, 𝘕𝘠, 𝘜𝘚𝘈 . 𝘕𝘠𝘊 🗽 𝘑𝘢𝘯𝘶𝘢𝘳𝘺 2021
𝗝𝗲𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 . 𝗙𝗿𝗼𝗺 𝟭𝟵𝟯𝟭 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝟭𝟵𝟳𝟭, 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻’𝘀 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘁𝗼𝗼𝗱 𝗶𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗶𝗰𝗵 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲. 𝗔 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗺𝗮𝘁𝗲 𝘄𝗮𝘀 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗻𝗮𝘀 – 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗺𝗮𝗻 𝘄𝗵𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗺𝗽𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗻𝗱𝘆 𝗪𝗮𝗿𝗵𝗼𝗹’𝘀 𝗺𝘂𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝟭𝟵𝟲𝟴. 𝗧𝗵𝗲 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝗲𝗱 𝘀𝗰𝗵𝗶𝘇𝗼𝗽𝗵𝗿𝗲𝗻𝗶𝗰 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗵𝗼𝘁 𝗪𝗮𝗿𝗵𝗼𝗹 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀, 𝗮𝗰𝗰𝘂𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗺 𝗼𝗳 𝘀𝘁𝗲𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘄𝗼𝗿𝗸. 𝗜𝗻𝗷𝘂𝗿𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 𝘀𝗵𝗼𝘁, 𝗪𝗮𝗿𝗵𝗼𝗹 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗲𝗱 – 𝗯𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗱𝗼𝘂𝗯𝘁𝗲𝗱𝗹𝘆 𝗶𝗻𝗳𝗹𝘂𝗲𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘂𝗯𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗺𝗲𝗮𝗻𝗼𝗿. 𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗵𝗲𝗹𝗱 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗻𝗮𝘀 𝘄𝗮𝘀 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻, 𝘁𝗵𝗲 𝗝𝗲𝗳𝗳𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗚𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻, 𝘄𝗮𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗶𝘁𝘀 𝘀𝘁𝗲𝗮𝗱. 𝗪𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗪𝗮𝗿𝗵𝗼𝗹 𝗹𝗶𝘃𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗳𝗲𝗮𝗿 𝗼𝗳 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗻𝗮𝘀 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸, 𝗵𝗲 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝟴𝟬𝘀 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 𝗵𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵. 𝗧𝗵𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘆, 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹. . 𝗡𝗬𝗖 🗽 𝗝𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟭
𝑅𝒶𝑜𝓊𝓁’𝓈 𝟣𝟪𝟢 𝒫𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒 𝒮𝓉. 𝒩𝒴𝒞 𝒥𝒶𝓃𝓊𝒶𝓇𝓎 𝟤𝟢𝟤𝟣
"...the space reached its zenith of hipness in 1966 when Andy Warhol and filmmaker Paul Morrissey took it over to create a discotheque called The Electric Circus. The club featured a multimedia experience called the “Exploding Plastic Inevitable” that merged music, projected light shows, trapeze artists, mimes, jugglers, fire-eaters, and dancing in a space designed to look like a surreal Moroccan tent. It was here that the Velvet Underground performed nightly as the House band and were first exposed to a larger downtown audience before recording their first album with Nico in early 1967." https://www.6sqft.com/how-an-east-village-building-went-from-gangster-hangout-to-andy-warhols-electric-circus/ 19-25 St. Mark's Place