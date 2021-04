NEW YORK CITY, NEW YORK: JACK KEROUAC’S NYC

I’ve been reading Kerouac since the lockdown began in March 2020, so when I returned to New York City at the start of 2021, I wanted to visit as many of his most-frequented spots that still (kind of) exist.Β

𝟷𝟸𝟷 π™ΌπšŠπšŒπ™³πš˜πšžπšπšŠπš• πš‚πš.

π™²πšŠπšπšπšŽ πšπšŽπšπšπš’πš˜

π™»πš˜πš˜πš”πšœ πšŸπšŽπš›πš’ πš–πšžπšŒπš‘ πš—πš˜πš πš•πš’πš”πšŽ πš’πš πšπš’πš πš πš‘πšŽπš— π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ πšπš›πšŽπššπšžπšŽπš—πšπšŽπš πšπš‘πšŽ 𝚌𝚘𝚏𝚏𝚎𝚎 πš‘πš˜πšžπšœπšŽ: π™΄πšœπšπšŠπš‹πš•πš’πšœπš‘πšŽπš πš’πš— 𝟷𝟿𝟸𝟽, πšπš‘πšŽ π™²πšŠπšπšπšŽ πšπšŽπšπšπš’πš˜ πš’πšœ πš˜πš—πšŽ 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πš•πšŠπšœπš πš›πšŽπš–πšŠπš’πš—πš’πš—πš 𝚌𝚊𝚏𝚎𝚜 πšπš›πš˜πš– πšπš‘πšŽ πš˜πš›πš’πšπš’πš—πšŠπš• πš‹πš˜πš‘πšŽπš–πš’πšŠπš— πš‘πšŽπš’πšπšŠπš’ 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πš πš’πš•πš•πšŠπšπšŽ πšŠπš—πš πš’πšœ πšŠπš•πšœπš˜ πšπšŠπš–πš˜πšžπšœ πšπš˜πš› πš‹πšŽπš’πš—πš πšπš‘πšŽ πšœπš’πšπšŽ 𝚘𝚏 𝚊 𝙹𝙡𝙺 πšœπš™πšŽπšŽπšŒπš‘ πšŠπš—πš πšœπšŒπšŽπš—πšŽπšœ πš’πš— π™Άπš˜πšπšπšŠπšπš‘πšŽπš› 𝙸𝙸 πšŠπš—πš πš‚πš‘πšŠπšπš. π™Ώπšžπš›πš™πš˜πš›πšπšŽπšπš•πš’, πšπš‘πšŽ 𝚌𝚊𝚏é πš‹πš›πš˜πšžπšπš‘πš πšπš‘πšŽ πšπš’πš›πšœπš πšŒπšŠπš™πš™πšžπšŒπšŒπš’πš—πš˜ 𝚝𝚘 π™°πš–πšŽπš›πš’πšŒπšŠ.

___________________________

π™½πšˆπ™² πŸ—½

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

β€œπ™Έβ€™πš– πš πš›πš’πšπš’πš—πš πšπš‘πš’πšœ πš‹πš˜πš˜πš” πš‹πšŽπšŒπšŠπšžπšœπšŽ πš πšŽβ€™πš›πšŽ πšŠπš•πš• πšπš˜πš’πš—πš 𝚝𝚘 πšπš’πšŽβ€”π™Έπš— πšπš‘πšŽ πš•πš˜πš—πšŽπš•πš’πš—πšŽπšœπšœ 𝚘𝚏 πš–πš’ πš•πš’πšπšŽ . . . πš–πš’ πš‘πšŽπšŠπš›πš πš‹πš›πš˜πš”πšŽ πš˜πš™πšŽπš— πš’πš— πšπš‘πšŽ πšπšŽπš—πšŽπš›πšŠπš• πšπšŽπšœπš™πšŠπš’πš› πšŠπš—πš πš˜πš™πšŽπš—πšŽπš πšžπš™ πš’πš—πš πšŠπš›πšπšœ 𝚝𝚘 πšπš‘πšŽ π™»πš˜πš›πš, 𝙸 πš–πšŠπšπšŽ 𝚊 πšœπšžπš™πš™πš•πš’πšŒπšŠπšπš’πš˜πš— πš’πš— πšπš‘πš’πšœ πšπš›πšŽπšŠπš–.” (πš πš’πšœπš’πš˜πš—πšœ 𝚘𝚏 π™²πš˜πšπš’)

β€œπšπš‘πš’πšœ πš‹πšŽπšŠπšžπšπš’πšπšžπš• πšπš˜πšπš‘πš’πšŒ πšŒπšŠπšπš‘πšŽπšπš›πšŠπš• 𝚠𝚊𝚜 𝚊 πš™πš•πšŠπšŒπšŽ 𝚘𝚏 πšœπš™πš’πš›πš’πšπšžπšŠπš• πšœπš˜πš•πšŠπšŒπšŽ πšπš˜πš› π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ.”

πš‚πš. π™ΏπšŠπšπš›πš’πšŒπš”β€™πšœ π™²πšŠπšπš‘πšŽπšπš›πšŠπš•

πŸ»πšπš‘ π™°πšŸπšŽ & πŸΊπŸΏπšπš‘ πš‚πš

π™½πšˆπ™² πŸ—½

πŸΈπš“πšŠπš—πŸΈπŸ·

π™Ύπšžπš› π™»πšŠπšπš’ 𝚘𝚏 π™ΆπšžπšŠπšπšŠπš•πšžπš™πšŽ

𝟸𝟸𝟿 πš†.πŸ·πŸΊπšπš‘ πš‚πš.

β€œπ™Ύπš—πšŽ 𝚘𝚏 π™ΉπšŠπšŒπš”’𝚜 πšπšŠπšŸπš˜πš›πš’πšπšŽ πšŒπš‘πšžπš›πšŒπš‘πšŽπšœ.”

π™½πšˆπ™² πŸ—½

πŸΊπš“πšŠπš—πŸΈπŸ·

Lucian Carr’s Apt. 192 Grove St.

π™²πšŠπšπšŽ πš†πš‘πšŠ?

π™Έπš 𝚠𝚊𝚜 πš‘πšŽπš›πšŽ πšπš‘πšŠπš π™±πš˜πš‹ π™³πš’πš•πšŠπš— πš–πšŠπšπšŽ πš‘πš’πšœ π™½πšŽπš πšˆπš˜πš›πš” πšπšŽπš‹πšžπš, πšŠπš—πš π™°πš•πš•πšŽπš— π™Άπš’πš—πšœπš‹πšŽπš›πš πšŠπš—πš π™ΉπšŠπšŒπš” π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ πš™πšŽπš›πšπš˜πš›πš–πšŽπš.

𝟷𝟷𝟻 π™ΌπšŠπšŒπ™³πš˜πšžπšπšŠπš• πš‚πš.

π™½πšˆπ™²

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

π™Όπš’πš—πšŽπšπšπšŠ πšƒπšŠπšŸπšŽπš›πš—

πšƒπš‘πš’πšœ πš˜πš•πš π™ΈπšπšŠπš•πš’πšŠπš— πš›πšŽπšœπšπšŠπšžπš›πšŠπš—πš πš’πšœ πšœπšπš’πš•πš• πš˜πš™πšŽπš›πšŠπšπš’πš—πš. π™²πšŽπš›πšπšŠπš’πš—πš•πš’, πšπš‘πšŽ πšŠπšπš–πš˜πšœπš™πš‘πšŽπš›πšŽ πš–πšžπšœπš πš‘πšŠπšŸπšŽ πšŒπš‘πšŠπš—πšπšŽπš πš’πš— πšπš‘πšŽ πš’πšŽπšŠπš›πšœ πšœπš’πš—πšŒπšŽ π™±πšžπš›πš›πš˜πšžπšπš‘πšœ πš πš˜πšžπš•πš πšπš›πšŽπšŠπš π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ πšŠπš—πš πš˜πšπš‘πšŽπš›πšœ 𝚝𝚘 πšπš’πš—πšŽ πšπš’πš—πš—πšŽπš›πšœ.

𝟷𝟷𝟹 π™ΌπšŠπšŒπ™³πš˜πšžπšπšŠπš• πš‚πš.

π™½πšˆπ™²

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

(π™΅πš˜πš›πš–πšŽπš›πš•πš’) π™ΆπšŠπšœ π™»πš’πšπš‘πš π™²πšŠπšπšŽ- 𝟷𝟷𝟼 π™ΌπšŠπšŒπ™³πš˜πšžπšπšŠπš• πš‚πš.

πšƒπš‘πšŽ π™ΆπšŠπšœ π™»πš’πšπš‘πš 𝚠𝚊𝚜 πš‘πš˜πš–πšŽπš‹πšŠπšœπšŽ 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πš™πš˜πšŽπšπš›πš’ πš›πšŽπšŠπšπš’πš—πš πšœπšŒπšŽπš—πšŽ πš’πš— πšπš‘πšŽ πš πš’πš•πš•πšŠπšπšŽ. π™ΉπšŠπšŒπš” πšŠπš—πš πšŠπš•πš• πšπš‘πšŽ πšπš›πšŽπšŠπšπšœ πš›πšŽπšŠπš πšπš‘πšŽπš›πšŽ. π™Έπš 𝚠𝚊𝚜 πšŠπš•πšœπš˜ 𝚊 πš–πšžπšœπš’πšŒ πšŸπšŽπš—πšžπšŽ πš πš‘πšŽπš›πšŽ π™±πš˜πš‹ π™³πš’πš•πšŠπš— πš™πš•πšŠπš’πšŽπš. π™΅πš˜πš› 𝚊 πšπš’πš–πšŽ, πš‘πšŽ πšŽπšŸπšŽπš— πš›πšŽπšœπš’πšπšŽπš πš’πš— πšŠπš— πšžπš™πšœπšπšŠπš’πš›πšœ πšŠπš™πšŠπš›πšπš–πšŽπš—πš.

___________________________

π™½πšˆπ™² πŸ—½

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ πšπšŽπšœπšŒπš›πš’πš‹πšŽπš πšπš‘πšŽ πš‹πšŠπš›’𝚜 πšŒπš›πš˜πš πš πš’πš— πš‘πš’πšœ πš—πš˜πšŸπšŽπš• πšƒπš‘πšŽ πš‚πšžπš‹πšπšŽπš›πš›πšŠπš—πšŽπšŠπš—πšœ:

β€œπ™·πš’πš™ πš πš’πšπš‘πš˜πšžπš πš‹πšŽπš’πš—πš πšœπš•πš’πšŒπš”, πš’πš—πšπšŽπš•πš•πš’πšπšŽπš—πš πš πš’πšπš‘πš˜πšžπš πš‹πšŽπš’πš—πš πšŒπš˜πš›πš—πš’, πšπš‘πšŽπš’ πšŠπš›πšŽ πš’πš—πšπšŽπš•πš•πšŽπšŒπšπšžπšŠπš• 𝚊𝚜 πš‘πšŽπš•πš• πšŠπš—πš πš”πš—πš˜πš πšŠπš•πš• πšŠπš‹πš˜πšžπš π™Ώπš˜πšžπš—πš πš πš’πšπš‘πš˜πšžπš πš‹πšŽπš’πš—πš πš™πš›πšŽπšπšŽπš—πšπš’πš˜πšžπšœ πš˜πš› πšœπšŠπš’πš’πš—πš 𝚝𝚘𝚘 πš–πšžπšŒπš‘ πšŠπš‹πš˜πšžπš πš’πš. πšƒπš‘πšŽπš’ πšŠπš›πšŽ πšŸπšŽπš›πš’ πššπšžπš’πšŽπš, πšπš‘πšŽπš’ πšŠπš›πšŽ πšŸπšŽπš›πš’ π™²πš‘πš›πš’πšœπšπš•πš’πš”πšŽ.”

πšƒπš‘πšŽ πš‚πšŠπš— πšπšŽπš–πš˜ π™²πšŠπšπšŽ 𝚠𝚊𝚜 𝚊 πš‹πšŠπš› 𝚊𝚝 𝟿𝟹 π™ΌπšŠπšŒπ™³πš˜πšžπšπšŠπš• πš‚πšπš›πšŽπšŽπš 𝚊𝚝 πšπš‘πšŽ πšŒπš˜πš›πš—πšŽπš› 𝚘𝚏 π™±πš•πšŽπšŽπšŒπš”πšŽπš› πš‚πšπš›πšŽπšŽπš πš’πš— π™Άπš›πšŽπšŽπš—πš πš’πšŒπš‘ πš πš’πš•πš•πšŠπšπšŽ. π™Έπš 𝚠𝚊𝚜 𝚊 πš‘πšŠπš—πšπš˜πšžπš πšπš˜πš› π™±πš˜πš‘πšŽπš–πš’πšŠπš—πšœ πšŠπš—πš πš πš›πš’πšπšŽπš›πšœ πšœπšžπšŒπš‘ 𝚊𝚜 πš†. 𝙷. π™°πšžπšπšŽπš—, πšƒπšŽπš—πš—πšŽπšœπšœπšŽπšŽ πš†πš’πš•πš•πš’πšŠπš–πšœ, π™ΉπšŠπš–πšŽπšœ π™±πšŠπš•πšπš πš’πš—, πš†πš’πš•πš•πš’πšŠπš– πš‚. π™±πšžπš›πš›πš˜πšžπšπš‘πšœ, π™Όπš’πš•πšŽπšœ π™³πšŠπšŸπš’πšœ, π™°πš•πš•πšŽπš— π™Άπš’πš—πšœπš‹πšŽπš›πš, π™ΉπšŠπšŒπš” π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ, π™ΉπšŠπšŒπš”πšœπš˜πš— π™Ώπš˜πš•πš•πš˜πšŒπš”, πš†πš’πš•πš•πš’πšŠπš– πš‚πšπš’πš›πš˜πš—, π™³πš’πš•πšŠπš— πšƒπš‘πš˜πš–πšŠπšœ, π™Άπš˜πš›πšŽ πš πš’πšπšŠπš•, πšŠπš—πš πš–πšŠπš—πš’ πš˜πšπš‘πšŽπš›πšœ. π™Έπš πš˜πš™πšŽπš—πšŽπš πš’πš— 𝟷𝟿𝟸𝟻, πšŒπš•πš˜πšœπšŽπš πš’πš— 𝟷𝟿𝟼𝟽.

𝟿𝟹 π™ΌπšŠπšŒπ™³πš˜πšžπšπšŠπš• πš‚πš.

π™½πšˆπ™²

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

The Marlton Hotel

Kerouac wrote “The Subterraneans” and “Tristessa” while lodging here.

π™°πš•πš•πšŽπš— π™Άπš’πš—πšœπš‹πšŽπš›πš’𝚜 πšŠπš™πšŠπš›πšπš–πšŽπš—πš πšπš›πš˜πš– 𝟷𝟿𝟻𝟷 𝚝𝚘 𝟷𝟿𝟻𝟸; πš πš‘πšŽπš›πšŽ π™ΉπšŠπšŒπš” 𝚠𝚊𝚜 πš’πš—πšπš›πš˜πšπšžπšŒπšŽπš 𝚝𝚘 π™Άπš›πšŽπšπš˜πš›πš’ π™²πš˜πš›πšœπš˜.

𝟹𝟺𝟼 πš†.πŸ·πŸ»πšπš‘ πš‚πš.

π™½πšˆπ™²

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

π™²πš˜πš›πš—πšŽπš› 𝚘𝚏 πš‚πšŽπšŸπšŽπš—πšπš‘ π™°πšŸπšŽπš—πšžπšŽ πšŠπš—πš πš† πŸΈπŸΆπšπš‘ πš‚πšπš›πšŽπšŽπš: πš‚πšŠπš• π™ΏπšŠπš›πšŠπšπš’πšœπšŽ (π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ) πšŠπš—πš π™³πšŽπšŠπš— π™Όπš˜πš›πš’πšŠπš›πšπš’ (π™½πšŽπšŠπš• π™²πšŠπšœπšœπšŠπšπš’) 𝚜𝚊𝚒 πšπš˜πš˜πšπš‹πš’πšŽ πš‘πšŽπš›πšŽ 𝚊𝚝 πšπš‘πšŽ πšŽπš—πš 𝚘𝚏 ”π™Ύπš— πšπš‘πšŽ 𝚁𝚘𝚊𝚍.”

π™½πšˆπ™²

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

π™°πš πšπš‘πšŽ πš•πš˜πšŒπšŠπšπš’πš˜πš— 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πšπš˜πš›πš–πšŽπš› π™ΊπšŽπšπšπš•πšŽ 𝚘𝚏 π™΅πš’πšœπš‘ πš—πš˜πš πšœπšπšŠπš—πšπšœ π™΅πšŠπš π™±πš•πšŠπšŒπš” π™Ώπšžπšœπšœπš’πšŒπšŠπš. Β π™ΊπšŽπšπšπš•πšŽ 𝚘𝚏 π™΅πš’πšœπš‘ 𝚞𝚜𝚎𝚍 𝚝𝚘 πš‹πšŽ 𝚊 πš‘πšŠπš—πšπš˜πšžπš πšπš˜πš› π™ΉπšŠπšŒπš” π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ πšŠπš—πš π™±πš˜πš‹ π™³πš’πš•πšŠπš—. π™Ήπš˜πš’πšŒπšŽ π™Ήπš˜πš‘πš—πšœπš˜πš—, 𝚊 πš πš›πš’πšπšŽπš› πšŠπš—πš πšπš˜πš›πš–πšŽπš› πšπš’πš›πš•πšπš›πš’πšŽπš—πš 𝚘𝚏 π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ, πš πš‘πšŽπš›πšŽ πšœπš‘πšŽ πš–πšŽπš—πšπš’πš˜πš—πšœ πšπš‘πšŽπš’πš› πšŽπš‘πš™πšŽπš›πš’πšŽπš—πšŒπšŽπšœ πš’πš— π™ΊπšŽπšπšπš•πšŽ 𝚘𝚏 π™΅πš’πšœπš‘: β€œπ™Έπš— πšπš‘πšŽ πšœπš–πšŠπš•πš• πš‘πš˜πšžπš›πšœ 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πš–πš˜πš›πš—πš’πš—πš, π™ΉπšŠπšŒπš” πšŠπš—πš π™Άπš›πšŽπšπš˜πš›πš’ [π™²πš˜πš›πšœπš˜] πš•πšŽπšπš πšπš‘πšŽ πš‹πšŠπš›, πšπš˜πš•πš•πš˜πš πšŽπš πš˜πšžπšπšœπš’πšπšŽ πš‹πš’ 𝚝𝚠𝚘 πš–πšŽπš—, πš πš‘πš˜ πš‹πšŽπšŠπš π™ΉπšŠπšŒπš” πšžπš™, πš‹πšŠπš—πšπš’πš—πš πš‘πš’πšœ πš‘πšŽπšŠπš πš›πšŽπš™πšŽπšŠπšπšŽπšπš•πš’ πšŠπšπšŠπš’πš—πšœπš πšπš‘πšŽ πšŒπšžπš›πš‹ πšŠπš—πš πš‹πš›πšŽπšŠπš”πš’πš—πš πš‘πš’πšœ πš—πš˜πšœπšŽ πšŠπš—πš πš‘πš’πšœ πšŠπš›πš–. πšƒπš˜ πš‘πš’πšœ πš‘πš˜πš›πš›πš˜πš›, πš‘πšŽ πšπš˜πšžπš—πš πš‘πšŽ πš•πšŠπšŒπš”πšŽπš πšπš‘πšŽ πš πš’πš•πš• 𝚝𝚘 πšπšŽπšπšŽπš—πš πš‘πš’πš–πšœπšŽπš•πšβ€¦β€

𝟷𝟹𝟢 πš†. πŸΉπš›πš πš‚πš.

π™½πšˆπ™²

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

formerly π™Ώπš˜πš—πš’ πš‚πšπšŠπš‹πš•πšŽ π™Έπš—πš—/now πš†πšŠπšœπš‘πš’πš—πšπšπš˜πš— πš‚πššπšžπšŠπš›πšŽ π™³πš’πš—πšŽπš›

πšπš‘πšŽ π™±πšŽπšŠπšπšœ πš πšŽπš›πšŽ πšπšŠπš”πšŽπš— πš’πš— πš‹πš’ πšπš‘πš’πšœ πš•πšŠπš—πšπš–πšŠπš›πš” πš•πšŽπšœπš‹πš’πšŠπš— πš‹πšŠπš› (pony stable inn,) πš˜πš—πšŽ 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πšπš’πš›πšœπš πš’πš— π™½πšŽπš πšˆπš˜πš›πš” π™²πš’πšπš’. π™Άπš›πšŽπšπš˜πš›πš’ π™²πš˜πš›πšœπš˜ πš πš˜πš›πš”πšŽπš πš‘πšŽπš›πšŽ, πšŠπš—πš π™Άπš’πš—πšœπš‹πšŽπš›πš πšŠπš—πš π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ πš πš˜πšžπš•πš πšŸπš’πšœπš’πš πš‘πš’πš– 𝚝𝚘 πš πš›πš’πšπšŽ πš™πš˜πšŽπšπš›πš’ 𝚊𝚝 𝚊 πšœπš™πšŽπšŒπš’πšŠπš• πšπšŠπš‹πš•πšŽ.

π™½πšˆπ™²

π™ΉπšŠπš—πšžπšŠπš›πš’ 𝟸𝟢𝟸𝟷

β€œπ™ΉπšŠπšŒπš” π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ 𝚠𝚊𝚜 𝚊 πš™πšŠπš›πšπš’πšŒπšžπš•πšŠπš›πš•πš’ πšžπš—πš›πšžπš•πš’ πš™πšŠπšπš›πš˜πš—. πšƒπš‘πšŽ π™Άπš›πšŽπšŽπš—πš πš’πšŒπš‘ πš πš’πš•πš•πšŠπšπšŽ πš‚πš˜πšŒπš’πšŽπšπš’ πšπš˜πš› π™·πš’πšœπšπš˜πš›πš’πšŒ π™Ώπš›πšŽπšœπšŽπš›πšŸπšŠπšπš’πš˜πš— πš—πš˜πšπšŽπšœ πšπš‘πšŠπš π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ 𝚠𝚊𝚜 πšŽπš“πšŽπšŒπšπšŽπš πšπš›πš˜πš– πšπš‘πšŽ πš‹πšŠπš› 𝚜𝚘 πš–πšŠπš—πš’ πšπš’πš–πšŽπšœ πšπš‘πšŠπš πšœπš˜πš–πšŽπš˜πš—πšŽ πšπš˜πš˜πš” πš’πš πšžπš™πš˜πš— πšπš‘πšŽπš–πšœπšŽπš•πšŸπšŽπšœ 𝚝𝚘 πšŒπšŠπš›πšŸπšŽ β€œπ™Ήπ™°π™²π™Ί 𝙢𝙾 𝙷𝙾𝙼𝙴!” πš˜πš— 𝚊 πš‹πšŠπšπš‘πš›πš˜πš˜πš– πšœπšπšŠπš•πš•.”

White Horse Tavern

π™Άπš›πšŽπšŽπš—πš πš’πšŒπš‘ πš πš’πš•πš•πšŠπšπšŽ

π™½πšˆπ™²

𝟸𝟢𝟸𝟷

β€œπ™±πšžπš›πš›πš˜πšžπšπš‘πšœ, πšŠπš•πš˜πš—πš πš πš’πšπš‘ π™ΉπšŠπšŒπš” π™ΊπšŽπš›πš˜πšžπšŠπšŒ πšŠπš—πš π™°πš•πš•πšŽπš— π™Άπš’πš—πšœπš‹πšŽπš›πš, πšπš›πšŽπššπšžπšŽπš—πšπšŽπš πšπš‘πšŽ πš™πšŠπš›πš” πš’πš— πšπš‘πšŽ 𝟷𝟿𝟺𝟢𝚜 πšŠπš—πš 𝟻𝟢𝚜.”

*β€π™ΌπšŠπš—πš’ πš™πšŽπš˜πš™πš•πšŽ πšŠπš›πšŽ πšžπš—πšŠπš πšŠπš›πšŽ πšπš‘πšŠπš πšπš‘πšŽπš›πšŽ πšŠπš›πšŽ πš˜πšŸπšŽπš› 𝟷𝟢,𝟢𝟢𝟢 πš‹πš˜πšπš’πšŽπšœ πš‹πšžπš›πš’πšŽπš πš‹πšŽπš—πšŽπšŠπšπš‘ πšπš‘πšŽ πšœπš˜πš’πš• – πšŠπš•πš• 𝚎𝚑𝚎𝚌𝚞𝚝𝚎𝚍. πšƒπš‘πšŽ πš‘πšŠπš—πšπš’πš—πš πšπš›πšŽπšŽ πšœπšπš’πš•πš• πš•πš˜πš˜πš–πšœ 𝚊𝚝 πšπš‘πšŽ πš—πš˜πš›πšπš‘πš πšŽπšœπš πšŒπš˜πš›πš—πšŽπš› 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πš™πšŠπš›πš”.”

πš†πšŠπšœπš‘πš’πš—πšπšπš˜πš— πš‚πššπšžπšŠπš›πšŽ π™ΏπšŠπš›πš”

πšƒπšŠπš’πš•-πšŽπš—πš 𝚘𝚏 πŸ»πšπš‘ π™°πšŸπšŽ

π™½πšˆπ™²

πŸ·πŸ½πšπšŽπš‹πš›πšžπšŠπš›πš’πŸΈπŸΆπŸΈπŸ·

Samuel Cox statue

7th St & Ave A

Pic 2 by: ALLEN GINSBERG

β€œJack Kerouac wandering along East 7th Street after visiting Burroughs at our pad, passing statue of Congressman Samuel “Sunset” Cox, “The Letter-Carrier’s Friend” in Tompkins Square toward corner of Avenue A, Lower East Side; he’s making a Dostoyevsky mad-face or Russian basso be-bop Om, first walking around the neighborhood, then involved with The Subterraneans, pencils & notebook in wool shirt-pockets, Fall 1953, Manhattan.”

