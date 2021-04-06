NEW YORK CITY, NEW YORK: JACK KEROUAC’S NYC

I’ve been reading Kerouac since the lockdown began in March 2020, so when I returned to New York City at the start of 2021, I wanted to visit as many of his most-frequented spots that still (kind of) exist.
𝟷𝟸𝟷 𝙼𝚊𝚌𝙳𝚘𝚞𝚐𝚊𝚕 𝚂𝚝.
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𝙲𝚊𝚏𝚏𝚎 𝚁𝚎𝚐𝚐𝚒𝚘
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𝙻𝚘𝚘𝚔𝚜 𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚖𝚞𝚌𝚑 𝚗𝚘𝚠 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚒𝚝 𝚍𝚒𝚍 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚏𝚛𝚎𝚚𝚞𝚎𝚗𝚝𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚏𝚏𝚎𝚎 𝚑𝚘𝚞𝚜𝚎: 𝙴𝚜𝚝𝚊𝚋𝚕𝚒𝚜𝚑𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝟷𝟿𝟸𝟽, 𝚝𝚑𝚎 𝙲𝚊𝚏𝚏𝚎 𝚁𝚎𝚐𝚐𝚒𝚘 𝚒𝚜 𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚛𝚎𝚖𝚊𝚒𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚏𝚎𝚜 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚛𝚒𝚐𝚒𝚗𝚊𝚕 𝚋𝚘𝚑𝚎𝚖𝚒𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚢𝚍𝚊𝚢 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚜 𝚊𝚕𝚜𝚘 𝚏𝚊𝚖𝚘𝚞𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚒𝚝𝚎 𝚘𝚏 𝚊 𝙹𝙵𝙺 𝚜𝚙𝚎𝚎𝚌𝚑 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎𝚜 𝚒𝚗 𝙶𝚘𝚍𝚏𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛 𝙸𝙸 𝚊𝚗𝚍 𝚂𝚑𝚊𝚏𝚝. 𝙿𝚞𝚛𝚙𝚘𝚛𝚝𝚎𝚍𝚕𝚢, 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚊𝚏é 𝚋𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚌𝚊𝚙𝚙𝚞𝚌𝚌𝚒𝚗𝚘 𝚝𝚘 𝙰𝚖𝚎𝚛𝚒𝚌𝚊.
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𝙽𝚈𝙲 🗽
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
“𝙸’𝚖 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚠𝚎’𝚛𝚎 𝚊𝚕𝚕 𝚐𝚘𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚍𝚒𝚎—𝙸𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚘𝚗𝚎𝚕𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚘𝚏 𝚖𝚢 𝚕𝚒𝚏𝚎 . . . 𝚖𝚢 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 𝚋𝚛𝚘𝚔𝚎 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚎𝚗𝚎𝚛𝚊𝚕 𝚍𝚎𝚜𝚙𝚊𝚒𝚛 𝚊𝚗𝚍 𝚘𝚙𝚎𝚗𝚎𝚍 𝚞𝚙 𝚒𝚗𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝙻𝚘𝚛𝚍, 𝙸 𝚖𝚊𝚍𝚎 𝚊 𝚜𝚞𝚙𝚙𝚕𝚒𝚌𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖.” (𝚅𝚒𝚜𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚘𝚏 𝙲𝚘𝚍𝚢)
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“𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕 𝚐𝚘𝚝𝚑𝚒𝚌 𝚌𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕 𝚠𝚊𝚜 𝚊 𝚙𝚕𝚊𝚌𝚎 𝚘𝚏 𝚜𝚙𝚒𝚛𝚒𝚝𝚞𝚊𝚕 𝚜𝚘𝚕𝚊𝚌𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌.”
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𝚂𝚝. 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚔’𝚜 𝙲𝚊𝚝𝚑𝚎𝚍𝚛𝚊𝚕
𝟻𝚝𝚑 𝙰𝚟𝚎 & 𝟺𝟿𝚝𝚑 𝚂𝚝
𝙽𝚈𝙲 🗽
𝟸𝚓𝚊𝚗𝟸𝟷
𝙾𝚞𝚛 𝙻𝚊𝚍𝚢 𝚘𝚏 𝙶𝚞𝚊𝚍𝚊𝚕𝚞𝚙𝚎
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𝟸𝟸𝟿 𝚆.𝟷𝟺𝚝𝚑 𝚂𝚝.
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“𝙾𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝙹𝚊𝚌𝚔’𝚜 𝚏𝚊𝚟𝚘𝚛𝚒𝚝𝚎 𝚌𝚑𝚞𝚛𝚌𝚑𝚎𝚜.”
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𝙽𝚈𝙲 🗽
𝟺𝚓𝚊𝚗𝟸𝟷
Lucian Carr’s Apt. 192 Grove St.
𝙲𝚊𝚏𝚎 𝚆𝚑𝚊?
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𝙸𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙱𝚘𝚋 𝙳𝚢𝚕𝚊𝚗 𝚖𝚊𝚍𝚎 𝚑𝚒𝚜 𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚘𝚛𝚔 𝚍𝚎𝚋𝚞𝚝, 𝚊𝚗𝚍 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚗 𝙶𝚒𝚗𝚜𝚋𝚎𝚛𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚙𝚎𝚛𝚏𝚘𝚛𝚖𝚎𝚍.
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𝟷𝟷𝟻 𝙼𝚊𝚌𝙳𝚘𝚞𝚐𝚊𝚕 𝚂𝚝.
𝙽𝚈𝙲
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
𝙼𝚒𝚗𝚎𝚝𝚝𝚊 𝚃𝚊𝚟𝚎𝚛𝚗
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𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚘𝚕𝚍 𝙸𝚝𝚊𝚕𝚒𝚊𝚗 𝚛𝚎𝚜𝚝𝚊𝚞𝚛𝚊𝚗𝚝 𝚒𝚜 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚘𝚙𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐. 𝙲𝚎𝚛𝚝𝚊𝚒𝚗𝚕𝚢, 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚝𝚖𝚘𝚜𝚙𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚖𝚞𝚜𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝙱𝚞𝚛𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑𝚜 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚝𝚛𝚎𝚊𝚝 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚊𝚗𝚍 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜 𝚝𝚘 𝚏𝚒𝚗𝚎 𝚍𝚒𝚗𝚗𝚎𝚛𝚜.
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𝟷𝟷𝟹 𝙼𝚊𝚌𝙳𝚘𝚞𝚐𝚊𝚕 𝚂𝚝.
𝙽𝚈𝙲
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
(𝙵𝚘𝚛𝚖𝚎𝚛𝚕𝚢) 𝙶𝚊𝚜 𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝 𝙲𝚊𝚏𝚎- 𝟷𝟷𝟼 𝙼𝚊𝚌𝙳𝚘𝚞𝚐𝚊𝚕 𝚂𝚝.
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𝚃𝚑𝚎 𝙶𝚊𝚜 𝙻𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚑𝚘𝚖𝚎𝚋𝚊𝚜𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚘𝚎𝚝𝚛𝚢 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎. 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝𝚜 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎. 𝙸𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚊𝚕𝚜𝚘 𝚊 𝚖𝚞𝚜𝚒𝚌 𝚟𝚎𝚗𝚞𝚎 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝙱𝚘𝚋 𝙳𝚢𝚕𝚊𝚗 𝚙𝚕𝚊𝚢𝚎𝚍. 𝙵𝚘𝚛 𝚊 𝚝𝚒𝚖𝚎, 𝚑𝚎 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚊𝚗 𝚞𝚙𝚜𝚝𝚊𝚒𝚛𝚜 𝚊𝚙𝚊𝚛𝚝𝚖𝚎𝚗𝚝.
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𝙽𝚈𝙲 🗽
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚍𝚎𝚜𝚌𝚛𝚒𝚋𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚛’𝚜 𝚌𝚛𝚘𝚠𝚍 𝚒𝚗 𝚑𝚒𝚜 𝚗𝚘𝚟𝚎𝚕 𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚞𝚋𝚝𝚎𝚛𝚛𝚊𝚗𝚎𝚊𝚗𝚜:
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“𝙷𝚒𝚙 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚕𝚒𝚌𝚔, 𝚒𝚗𝚝𝚎𝚕𝚕𝚒𝚐𝚎𝚗𝚝 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚛𝚗𝚢, 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚒𝚗𝚝𝚎𝚕𝚕𝚎𝚌𝚝𝚞𝚊𝚕 𝚊𝚜 𝚑𝚎𝚕𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚊𝚕𝚕 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝙿𝚘𝚞𝚗𝚍 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚛𝚎𝚝𝚎𝚗𝚝𝚒𝚘𝚞𝚜 𝚘𝚛 𝚜𝚊𝚢𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘𝚘 𝚖𝚞𝚌𝚑 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚒𝚝. 𝚃𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚚𝚞𝚒𝚎𝚝, 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚊𝚛𝚎 𝚟𝚎𝚛𝚢 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚕𝚒𝚔𝚎.”
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𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚊𝚗 𝚁𝚎𝚖𝚘 𝙲𝚊𝚏𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚊 𝚋𝚊𝚛 𝚊𝚝 𝟿𝟹 𝙼𝚊𝚌𝙳𝚘𝚞𝚐𝚊𝚕 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚛𝚗𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝙱𝚕𝚎𝚎𝚌𝚔𝚎𝚛 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 𝚒𝚗 𝙶𝚛𝚎𝚎𝚗𝚠𝚒𝚌𝚑 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎. 𝙸𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚊 𝚑𝚊𝚗𝚐𝚘𝚞𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝙱𝚘𝚑𝚎𝚖𝚒𝚊𝚗𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎𝚛𝚜 𝚜𝚞𝚌𝚑 𝚊𝚜 𝚆. 𝙷. 𝙰𝚞𝚍𝚎𝚗, 𝚃𝚎𝚗𝚗𝚎𝚜𝚜𝚎𝚎 𝚆𝚒𝚕𝚕𝚒𝚊𝚖𝚜, 𝙹𝚊𝚖𝚎𝚜 𝙱𝚊𝚕𝚍𝚠𝚒𝚗, 𝚆𝚒𝚕𝚕𝚒𝚊𝚖 𝚂. 𝙱𝚞𝚛𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑𝚜, 𝙼𝚒𝚕𝚎𝚜 𝙳𝚊𝚟𝚒𝚜, 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚗 𝙶𝚒𝚗𝚜𝚋𝚎𝚛𝚐, 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝙹𝚊𝚌𝚔𝚜𝚘𝚗 𝙿𝚘𝚕𝚕𝚘𝚌𝚔, 𝚆𝚒𝚕𝚕𝚒𝚊𝚖 𝚂𝚝𝚢𝚛𝚘𝚗, 𝙳𝚢𝚕𝚊𝚗 𝚃𝚑𝚘𝚖𝚊𝚜, 𝙶𝚘𝚛𝚎 𝚅𝚒𝚍𝚊𝚕, 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚊𝚗𝚢 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜. 𝙸𝚝 𝚘𝚙𝚎𝚗𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝟷𝟿𝟸𝟻, 𝚌𝚕𝚘𝚜𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝟷𝟿𝟼𝟽.
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𝟿𝟹 𝙼𝚊𝚌𝙳𝚘𝚞𝚐𝚊𝚕 𝚂𝚝.
𝙽𝚈𝙲
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
The Marlton Hotel
Kerouac wrote “The Subterraneans” and “Tristessa” while lodging here.
𝙰𝚕𝚕𝚎𝚗 𝙶𝚒𝚗𝚜𝚋𝚎𝚛𝚐’𝚜 𝚊𝚙𝚊𝚛𝚝𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝟷𝟿𝟻𝟷 𝚝𝚘 𝟷𝟿𝟻𝟸; 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝚠𝚊𝚜 𝚒𝚗𝚝𝚛𝚘𝚍𝚞𝚌𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝙶𝚛𝚎𝚐𝚘𝚛𝚢 𝙲𝚘𝚛𝚜𝚘.
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𝟹𝟺𝟼 𝚆.𝟷𝟻𝚝𝚑 𝚂𝚝.
𝙽𝚈𝙲
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
𝙲𝚘𝚛𝚗𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝚂𝚎𝚟𝚎𝚗𝚝𝚑 𝙰𝚟𝚎𝚗𝚞𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚆 𝟸𝟶𝚝𝚑 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝: 𝚂𝚊𝚕 𝙿𝚊𝚛𝚊𝚍𝚒𝚜𝚎 (𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌) 𝚊𝚗𝚍 𝙳𝚎𝚊𝚗 𝙼𝚘𝚛𝚒𝚊𝚛𝚝𝚢 (𝙽𝚎𝚊𝚕 𝙲𝚊𝚜𝚜𝚊𝚍𝚢) 𝚜𝚊𝚢 𝚐𝚘𝚘𝚍𝚋𝚢𝚎 𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍 𝚘𝚏 ”𝙾𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚁𝚘𝚊𝚍.”
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𝙽𝚈𝙲
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
𝙰𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚖𝚎𝚛 𝙺𝚎𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚘𝚏 𝙵𝚒𝚜𝚑 𝚗𝚘𝚠 𝚜𝚝𝚊𝚗𝚍𝚜 𝙵𝚊𝚝 𝙱𝚕𝚊𝚌𝚔 𝙿𝚞𝚜𝚜𝚢𝚌𝚊𝚝. 𝙺𝚎𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚘𝚏 𝙵𝚒𝚜𝚑 𝚞𝚜𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚊 𝚑𝚊𝚗𝚐𝚘𝚞𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚊𝚗𝚍 𝙱𝚘𝚋 𝙳𝚢𝚕𝚊𝚗. 𝙹𝚘𝚢𝚌𝚎 𝙹𝚘𝚑𝚗𝚜𝚘𝚗, 𝚊 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎𝚛 𝚊𝚗𝚍 𝚏𝚘𝚛𝚖𝚎𝚛 𝚐𝚒𝚛𝚕𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 𝚘𝚏 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚜𝚑𝚎 𝚖𝚎𝚗𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚝𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚎𝚡𝚙𝚎𝚛𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎𝚜 𝚒𝚗 𝙺𝚎𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚘𝚏 𝙵𝚒𝚜𝚑: “𝙸𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚖𝚊𝚕𝚕 𝚑𝚘𝚞𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐, 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝙶𝚛𝚎𝚐𝚘𝚛𝚢 [𝙲𝚘𝚛𝚜𝚘] 𝚕𝚎𝚏𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚛, 𝚏𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠𝚎𝚍 𝚘𝚞𝚝𝚜𝚒𝚍𝚎 𝚋𝚢 𝚝𝚠𝚘 𝚖𝚎𝚗, 𝚠𝚑𝚘 𝚋𝚎𝚊𝚝 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝚞𝚙, 𝚋𝚊𝚗𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚜 𝚑𝚎𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚙𝚎𝚊𝚝𝚎𝚍𝚕𝚢 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚞𝚛𝚋 𝚊𝚗𝚍 𝚋𝚛𝚎𝚊𝚔𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚜 𝚗𝚘𝚜𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚒𝚜 𝚊𝚛𝚖. 𝚃𝚘 𝚑𝚒𝚜 𝚑𝚘𝚛𝚛𝚘𝚛, 𝚑𝚎 𝚏𝚘𝚞𝚗𝚍 𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚌𝚔𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚝𝚘 𝚍𝚎𝚏𝚎𝚗𝚍 𝚑𝚒𝚖𝚜𝚎𝚕𝚏…”
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𝟷𝟹𝟶 𝚆. 𝟹𝚛𝚍 𝚂𝚝.
𝙽𝚈𝙲
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
formerly 𝙿𝚘𝚗𝚢 𝚂𝚝𝚊𝚋𝚕𝚎 𝙸𝚗𝚗/now 𝚆𝚊𝚜𝚑𝚒𝚗𝚐𝚝𝚘𝚗 𝚂𝚚𝚞𝚊𝚛𝚎 𝙳𝚒𝚗𝚎𝚛
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𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚎𝚊𝚝𝚜 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚝𝚊𝚔𝚎𝚗 𝚒𝚗 𝚋𝚢 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚕𝚊𝚗𝚍𝚖𝚊𝚛𝚔 𝚕𝚎𝚜𝚋𝚒𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚛 (pony stable inn,) 𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚒𝚗 𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚘𝚛𝚔 𝙲𝚒𝚝𝚢. 𝙶𝚛𝚎𝚐𝚘𝚛𝚢 𝙲𝚘𝚛𝚜𝚘 𝚠𝚘𝚛𝚔𝚎𝚍 𝚑𝚎𝚛𝚎, 𝚊𝚗𝚍 𝙶𝚒𝚗𝚜𝚋𝚎𝚛𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚟𝚒𝚜𝚒𝚝 𝚑𝚒𝚖 𝚝𝚘 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎 𝚙𝚘𝚎𝚝𝚛𝚢 𝚊𝚝 𝚊 𝚜𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚝𝚊𝚋𝚕𝚎.
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𝙽𝚈𝙲
𝙹𝚊𝚗𝚞𝚊𝚛𝚢 𝟸𝟶𝟸𝟷
“𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚠𝚊𝚜 𝚊 𝚙𝚊𝚛𝚝𝚒𝚌𝚞𝚕𝚊𝚛𝚕𝚢 𝚞𝚗𝚛𝚞𝚕𝚢 𝚙𝚊𝚝𝚛𝚘𝚗. 𝚃𝚑𝚎 𝙶𝚛𝚎𝚎𝚗𝚠𝚒𝚌𝚑 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎 𝚂𝚘𝚌𝚒𝚎𝚝𝚢 𝚏𝚘𝚛 𝙷𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚌 𝙿𝚛𝚎𝚜𝚎𝚛𝚟𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚗𝚘𝚝𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚠𝚊𝚜 𝚎𝚓𝚎𝚌𝚝𝚎𝚍 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚛 𝚜𝚘 𝚖𝚊𝚗𝚢 𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚘𝚘𝚔 𝚒𝚝 𝚞𝚙𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚖𝚜𝚎𝚕𝚟𝚎𝚜 𝚝𝚘 𝚌𝚊𝚛𝚟𝚎 “𝙹𝙰𝙲𝙺 𝙶𝙾 𝙷𝙾𝙼𝙴!” 𝚘𝚗 𝚊 𝚋𝚊𝚝𝚑𝚛𝚘𝚘𝚖 𝚜𝚝𝚊𝚕𝚕.”
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White Horse Tavern
𝙶𝚛𝚎𝚎𝚗𝚠𝚒𝚌𝚑 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
𝙽𝚈𝙲
𝟸𝟶𝟸𝟷
“𝙱𝚞𝚛𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑𝚜, 𝚊𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝚊𝚗𝚍 𝙰𝚕𝚕𝚎𝚗 𝙶𝚒𝚗𝚜𝚋𝚎𝚛𝚐, 𝚏𝚛𝚎𝚚𝚞𝚎𝚗𝚝𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚔 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝟷𝟿𝟺𝟶𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝟻𝟶𝚜.”
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*”𝙼𝚊𝚗𝚢 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚞𝚗𝚊𝚠𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚘𝚟𝚎𝚛 𝟷𝟶,𝟶𝟶𝟶 𝚋𝚘𝚍𝚒𝚎𝚜 𝚋𝚞𝚛𝚒𝚎𝚍 𝚋𝚎𝚗𝚎𝚊𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚒𝚕 – 𝚊𝚕𝚕 𝚎𝚡𝚎𝚌𝚞𝚝𝚎𝚍. 𝚃𝚑𝚎 𝚑𝚊𝚗𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚎𝚎 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚕𝚘𝚘𝚖𝚜 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚘𝚛𝚝𝚑𝚠𝚎𝚜𝚝 𝚌𝚘𝚛𝚗𝚎𝚛 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚊𝚛𝚔.”
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𝚆𝚊𝚜𝚑𝚒𝚗𝚐𝚝𝚘𝚗 𝚂𝚚𝚞𝚊𝚛𝚎 𝙿𝚊𝚛𝚔
𝚃𝚊𝚒𝚕-𝚎𝚗𝚍 𝚘𝚏 𝟻𝚝𝚑 𝙰𝚟𝚎
𝙽𝚈𝙲
𝟷𝟽𝚏𝚎𝚋𝚛𝚞𝚊𝚛𝚢𝟸𝟶𝟸𝟷
Samuel Cox statue
7th St & Ave A
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Pic 2 by: ALLEN GINSBERG
“Jack Kerouac wandering along East 7th Street after visiting Burroughs at our pad, passing statue of Congressman Samuel “Sunset” Cox, “The Letter-Carrier’s Friend” in Tompkins Square toward corner of Avenue A, Lower East Side; he’s making a Dostoyevsky mad-face or Russian basso be-bop Om, first walking around the neighborhood, then involved with The Subterraneans, pencils & notebook in wool shirt-pockets, Fall 1953, Manhattan.”