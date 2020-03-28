COCOA BEACH, FLORIDA: THEY SAY IT’S MY BIRTHDAY… Published on March 28, 2020March 28, 2020 by jacquelinemhadel “𝙱𝚎 𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚒𝚏𝚎.𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢 𝚖𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝚘𝚏 𝚒𝚝.” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝚃𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚜𝚝 𝚝𝚎𝚊𝚌𝚑𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚎𝚡𝚙𝚎𝚛𝚒𝚎𝚗𝚌𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚗𝚘𝚝 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎’𝚜 𝚍𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚝𝚎𝚍 𝚙𝚘𝚒𝚗𝚝 𝚘𝚏 𝚟𝚒𝚎𝚠.” – 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙼𝚊𝚗𝚔𝚒𝚗𝚍 𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚍𝚘𝚐𝚜, 𝚗𝚘𝚝 𝚐𝚘𝚍𝚜 – 𝚊𝚜 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚊𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚍𝚘𝚗’𝚝 𝚐𝚎𝚝 𝚖𝚊𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚢’𝚕𝚕 𝚋𝚒𝚝𝚎 𝚢𝚘𝚞 – 𝚋𝚞𝚝 𝚜𝚝𝚊𝚢 𝚖𝚊𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞’𝚕𝚕 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚋𝚎 𝚋𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗. 𝙳𝚘𝚐𝚜 𝚍𝚘𝚗’𝚝 𝚛𝚎𝚜𝚙𝚎𝚌𝚝 𝚑𝚞𝚖𝚒𝚕𝚒𝚝𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚘𝚛𝚛𝚘𝚠.” – 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙸 𝚠𝚘𝚔𝚎 𝚞𝚙 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚗 𝚠𝚊𝚜 𝚛𝚎𝚍𝚍𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐; 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚒𝚜𝚝𝚒𝚗𝚌𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚗 𝚖𝚢 𝚕𝚒𝚏𝚎, 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎𝚜𝚝 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚘𝚏 𝚊𝚕𝚕, 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝙸 𝚍𝚒𝚍𝚗’𝚝 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚠𝚑𝚘 𝙸 𝚠𝚊𝚜…” – jack kerouac “𝙽𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚎𝚑𝚒𝚗𝚍 𝚖𝚎, 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚑𝚎𝚊𝚍 𝚘𝚏 𝚖𝚎…” – 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 26mar2020. Cocoa Beach, Florida Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...
One thought on “COCOA BEACH, FLORIDA: THEY SAY IT’S MY BIRTHDAY…”
Stunning pictures!
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