COCOA BEACH, FLORIDA: QUARANTINE ~ CLOSED FOR NOW Published on March 29, 2020March 29, 2020 by jacquelinemhadel “𝕰𝖛𝖊𝖗𝖞 𝖒𝖔𝖒𝖊𝖓𝖙 𝖜𝖆𝖘 𝖆 𝖕𝖗𝖊𝖈𝖎𝖔𝖚𝖘 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌, 𝖍𝖆𝖛𝖎𝖓𝖌 𝖎𝖓 𝖎𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖊𝖘𝖘𝖊𝖓𝖈𝖊 𝖔𝖋 𝖋𝖎𝖓𝖆𝖑𝖎𝖙𝖞.” ― 𝕯𝖆𝖕𝖍𝖓𝖊 𝖉𝖚 𝕸𝖆𝖚𝖗𝖎𝖊𝖗 “ˢᵒᵐᵉᵗⁱᵐᵉˢ ʷʰᵉⁿ ᴵ ᵗʰⁱⁿᵏ ᵒᶠ ˡⁱᶠᵉ, ᴵ ᶠᵉᵉˡ ˡⁱᵏᵉ ᵃ ᵖⁱᵉᶜᵉ ᵒᶠ ᵈʳⁱᶠᵗʷᵒᵒᵈ ʷᵃˢʰᵉᵈ ᵘᵖ ᵒⁿ ˢʰᵒʳᵉ.” – ᴴᵃʳᵘᵏⁱ ᴹᵘʳᵃᵏᵃᵐⁱ ᠻꪶꪗⅈꪀᧁ ડꪮꪶꪮ 𝗦𝗽𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗼𝗯 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗿𝗲𝗽𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗦𝘁𝗮𝗿 “ɪ ꜰᴇʟᴛ ᴀ ᴛʀᴇᴍᴇɴᴅᴏᴜꜱ ᴅɪꜱᴛᴀɴᴄᴇ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ᴍʏꜱᴇʟꜰ ᴀɴᴅ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ʀᴇᴀʟ.” ― ʜᴜɴᴛᴇʀ ꜱ. ᴛʜᴏᴍᴘꜱᴏɴ “тнє σηℓу тнιηg уσυ’νє gσт ιη тнιѕ ωσяℓ∂ ιѕ ωнαт уσυ ¢αη ѕєℓℓ.” ― αятнυя мιℓℓєя, ∂єαтн σƒ α ѕαℓєѕмαη “𝒪𝓃𝓁𝓎 𝑜𝓃𝑒 𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒾𝓈 𝓃𝑒𝒸𝑒𝓈𝓈𝒶𝓇𝓎: 𝓌𝑒 𝓈𝒽𝑜𝓊𝓁𝒹 𝒶𝓁𝓁 𝒽𝒶𝓋𝑒 𝒶 𝓅𝓊𝓇𝑒 𝒽𝑒𝒶𝓇𝓉, 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓃𝑜 𝒶𝓃𝑔𝑒𝓇, 𝒽𝒶𝓉𝓇𝑒𝒹, 𝒾𝓇𝓇𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃, 𝑜𝓇 𝒽𝑜𝓈𝓉𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝒾𝓃 𝒾𝓉. 𝐼𝒻 𝓎𝑜𝓊 𝒻𝑒𝑒𝓁 𝒽𝑜𝓈𝓉𝒾𝓁𝒾𝓉𝓎 𝓉𝑜𝓌𝒶𝓇𝒹 𝒶𝓃𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃, 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒶𝒷𝑜𝓊𝓉 𝓉𝒽𝑒𝒾𝓇 𝒾𝓃𝓃𝑒𝓇 𝓈𝓉𝒶𝓉𝑒. 𝒟𝑜 𝓃𝑜𝓉 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒶𝒷𝑜𝓊𝓉 𝓎𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒𝓁𝒻, 𝑜𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓉𝑜 𝓅𝓇𝑜𝓋𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒𝓁𝒻 𝓇𝒾𝑔𝒽𝓉. 𝐼𝓃 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝓆𝓊𝒾𝑒𝓉, 𝒾𝓃𝓃𝑒𝓇 𝓉𝒽𝑜𝓊𝑔𝒽𝓉𝓈, 𝓉𝓇𝓎 𝓉𝑜 𝒻𝒾𝓃𝒹 𝓉𝒽𝑒 𝑔𝑜𝑜𝒹 𝒾𝓃 𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇𝓈. 𝒟𝑜 𝓃𝑜𝓉 𝓈𝒶𝓎 𝒶𝓃𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒷𝒶𝒹 𝒶𝒷𝑜𝓊𝓉 𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇𝓈, 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝒾𝓃 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝑜𝓌𝓃 𝓉𝒽𝑜𝓊𝑔𝒽𝓉𝓈. 𝒲𝒽𝑒𝓃 𝓎𝑜𝓊 𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝒶 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃, 𝓉𝓇𝓎 𝓉𝑜 𝒻𝒾𝓃𝒹 𝒶𝓈 𝓂𝓊𝒸𝒽 𝒸𝑜𝓂𝓂𝑜𝓃 𝑔𝓇𝑜𝓊𝓃𝒹 𝒶𝓈 𝓅𝑜𝓈𝓈𝒾𝒷𝓁𝑒, 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝑒𝓉𝓉𝑒𝓇, 𝒶𝓃𝒹 𝓉𝓇𝓎 𝓉𝑜 𝓃𝓊𝓇𝓉𝓊𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒾𝓈 𝒻𝑒𝑒𝓁𝒾𝓃𝑔. 𝒯𝑜 𝒸𝑒𝒶𝓈𝑒 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝒶𝓃𝑔𝓇𝓎 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝒶 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 𝒶𝓃𝒹 𝒾𝓃𝓈𝓉𝑒𝒶𝒹 𝓉𝑜 𝓈𝑒𝑒𝓀 𝓅𝑒𝒶𝒸𝑒, 𝒻𝑜𝓇𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝓉𝑜𝓌𝒶𝓇𝒹 𝒽𝒾𝓂, 𝓇𝑒𝓂𝒾𝓃𝒹 𝓎𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒𝓁𝒻 𝑜𝒻 𝒶𝓃𝓎 𝓈𝒾𝓃𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓂𝒶𝓎 𝒽𝒶𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒸𝑜𝓂𝓂𝑜𝓃 𝒶𝓃𝒹 𝒸𝑜𝓂𝓅𝒶𝓇𝑒 𝓉𝒽𝑒𝓂.” ― 𝐿𝑒𝑜 𝒯𝑜𝓁𝓈𝓉𝑜𝓎 “Ͳհҽ ʂմղ,–էհҽ ҍɾìցհէ ʂմղ, էհąէ ҍɾìղցʂ ҍąçҟ, ղօէ Ӏìցհէ ąӀօղҽ, ҍմէ ղҽա Ӏìƒҽ, ąղժ հօքҽ, ąղժ ƒɾҽʂհղҽʂʂ…” ↻հąɾӀҽʂ Ꭰìçҟҽղʂ 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐬𝐞 𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐰𝐞𝐞𝐤𝐬, 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐧𝐨𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨. 𝐂𝐫𝐞𝐰𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐧𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝, 𝐛𝐮𝐭 𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬. 29mar2020. Cocoa Beach, Florida Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...
2 thoughts on “COCOA BEACH, FLORIDA: QUARANTINE ~ CLOSED FOR NOW”
Great post 😁
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Thank you so much, fellow traveler ~ I hope you’re somewhere safe and taking advantage of the solitude…
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