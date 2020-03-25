COCOA BEACH, FLORIDA: QUARANTINE ~ HEY, JACK KEROUAC Published on March 25, 2020March 25, 2020 by jacquelinemhadel “𝙻𝚒𝚟𝚎, 𝚝𝚛𝚊𝚟𝚎𝚕, 𝚊𝚍𝚟𝚎𝚗𝚝𝚞𝚛𝚎, 𝚋𝚕𝚎𝚜𝚜, 𝚊𝚗𝚍 𝚍𝚘𝚗’𝚝 𝚋𝚎 𝚜𝚘𝚛𝚛𝚢.” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙰𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝚕𝚒𝚏𝚎 𝚒𝚜 𝚊 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚒𝚐𝚗 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝𝚛𝚢.” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙸 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚎𝚍 𝚘𝚏 𝚊 𝚑𝚘𝚖𝚎 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚊𝚐𝚘…” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝚃𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚠𝚊𝚜 𝚞𝚙𝚜𝚒𝚍𝚎𝚍𝚘𝚠𝚗 𝚑𝚊𝚗𝚐𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚊𝚗 𝚘𝚌𝚎𝚊𝚗 𝚘𝚏 𝚎𝚗𝚍𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎…” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒆𝒙𝒉𝒂𝒖𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒇𝒆, 𝑰 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒆𝒅, 𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒆. 𝑻𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒘𝒉𝒚 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒐𝒇 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒔 𝒆𝒙𝒉𝒂𝒖𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈; 𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒔 𝒘𝒆𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝒎𝒂𝒔𝒌. 𝑰 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒎𝒚 𝒎𝒂𝒔𝒌.” ― 𝑨𝒏𝒏𝒆 𝑴𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘 𝑳𝒊𝒏𝒅𝒃𝒆𝒓𝒈𝒉, 𝑮𝒊𝒇𝒕 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝑺𝒆𝒂 ǝlɐɥM ǝɥʇ ‘ɹo ʞɔıᗡ-ʎqoW ‘ǝllıʌlǝW uɐɯɹǝH ― ˙ ”˙˙˙uǝdo ɓunʍs plɹoʍ-ɹǝpuoʍ ǝɥʇ ɟo sǝʇɐɓpoolɟ ʇɐǝɹɓ ǝɥʇ˙˙˙“ “𝙸 𝚜𝚊𝚝 𝚌𝚛𝚘𝚜𝚜-𝚕𝚎𝚐𝚐𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚎𝚖𝚙𝚕𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚖𝚢 𝚕𝚒𝚏𝚎. 𝚆𝚎𝚕𝚕, 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎, 𝚊𝚗𝚍 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚍𝚒𝚏𝚏𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎 𝚍𝚒𝚍 𝚒𝚝 𝚖𝚊𝚔𝚎? “𝚆𝚑𝚊𝚝’𝚜 𝚐𝚘𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚎𝚗 𝚝𝚘 𝚖𝚎 𝚞𝚙 𝚊𝚑𝚎𝚊𝚍?” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝚃𝚑𝚎 𝙳𝚑𝚊𝚛𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚖𝚜 “𝙸𝚝’𝚜 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚘𝚘 𝚖𝚞𝚌𝚑 𝚊𝚗𝚍 𝚗𝚘𝚝 𝚎𝚗𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚖𝚎 𝚝𝚒𝚖𝚎.” . ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙰𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚞𝚕𝚜 𝚝𝚘 𝚎𝚡𝚙𝚕𝚘𝚛𝚎! – 𝙸𝚝’𝚜 𝚗𝚘𝚝 𝚜𝚘 𝚗𝚎𝚌𝚎𝚜𝚜𝚊𝚛𝚢 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎, 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚕𝚢, 𝚊𝚜 𝚒𝚝 𝚒𝚜 𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚍𝚎𝚎𝚙 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚖𝚊𝚝𝚝𝚎𝚛. 𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚊𝚝𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚖𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜, 𝚍𝚒𝚏𝚏𝚎𝚛𝚎𝚗𝚝𝚕𝚢 𝚜𝚒𝚏𝚝𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊𝚕… 𝚙𝚛𝚒𝚍𝚎, 𝚘𝚛 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚢𝚘𝚞… 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊𝚕 𝚙𝚛𝚒𝚍𝚎 𝚘𝚛 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊𝚕-𝚗𝚎𝚜𝚜.” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝚆𝚒𝚗𝚍𝚋𝚕𝚘𝚠𝚗 𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍: 𝚃𝚑𝚎 𝙹𝚘𝚞𝚛𝚗𝚊𝚕𝚜 𝚘𝚏 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝟷𝟿𝟺𝟽-𝟷𝟿𝟻𝟺 “𝙵𝚘𝚛 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚒𝚣𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙶𝚘𝚍 𝚒𝚜 𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞’𝚟𝚎 𝚐𝚘𝚝 𝚝𝚘 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚘 𝚖𝚊𝚝𝚝𝚎𝚛 𝚑𝚘𝚠 𝚋𝚊𝚍 𝚒𝚝 𝚒𝚜, 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚞𝚕𝚝𝚒𝚖𝚊𝚝𝚎 𝚜𝚎𝚗𝚜𝚎 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚎𝚒𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚗𝚘𝚛 𝚋𝚊𝚍 (𝚌𝚘𝚗𝚜𝚒𝚍𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚞𝚜𝚝), 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚊𝚜, 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚒𝚜, 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚠𝚎 𝚖𝚊𝚍𝚎 𝚝𝚘 𝚊𝚙𝚙𝚎𝚊𝚛.” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝙻𝚘𝚗𝚎𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚃𝚛𝚊𝚟𝚎𝚕𝚎𝚛 “𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗯𝗲𝘁𝘄𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗺𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗻𝗺𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻: 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝘄𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗵𝗮𝗱 𝗻𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗱𝗼 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲.” ― 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗤𝘂𝗶𝗻𝗻, 𝗜𝘀𝗵𝗺𝗮𝗲𝗹 “𝙸 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚒𝚣𝚎, 𝚐𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚢 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎 𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚍𝚛𝚞𝚗𝚔𝚎𝚗 𝚑𝚘𝚙𝚎𝚕𝚎𝚜𝚜𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚠𝚑𝚒𝚌𝚑 𝚒𝚜 𝚊 𝚙𝚑𝚢𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚙𝚒𝚛𝚒𝚝𝚞𝚊𝚕 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎𝚝𝚊𝚙𝚑𝚢𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕 𝚑𝚘𝚙𝚎𝚕𝚎𝚜𝚜𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗’𝚝 𝚕𝚎𝚊𝚛𝚗 𝚒𝚗 𝚜𝚌𝚑𝚘𝚘𝚕 𝚗𝚘 𝚖𝚊𝚝𝚝𝚎𝚛 𝚑𝚘𝚠 𝚖𝚊𝚗𝚢 𝚋𝚘𝚘𝚔𝚜 𝚘𝚗 𝚎𝚡𝚒𝚜𝚝𝚎𝚗𝚝𝚒𝚊𝚕𝚒𝚜𝚖 𝚘𝚛 𝚙𝚎𝚜𝚜𝚒𝚖𝚒𝚜𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚛𝚎𝚊𝚍…” 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙸 𝚋𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞, 𝚊𝚕𝚕 𝚕𝚒𝚟𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜, 𝙸 𝚋𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚙𝚊𝚜𝚝, 𝙸 𝚋𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚙𝚛𝚎𝚜𝚎𝚗𝚝, 𝙸 𝚋𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍𝚕𝚎𝚜𝚜 𝚏𝚞𝚝𝚞𝚛𝚎, 𝚊𝚖𝚎𝚗.” ― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌, 𝚃𝚑𝚎 𝙳𝚑𝚊𝚛𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚖𝚜 “𝙵𝙴𝙴𝙻𝙸𝙽𝙶 𝚒𝚜 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝙸 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚒𝚗 𝚊𝚛𝚝, 𝚗𝚘𝚝 𝙲𝚁𝙰𝙵𝚃𝙸𝙽𝙴𝚂𝚂 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚒𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚘𝚏 𝚏𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐𝚜.” – 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 “𝙾𝚗𝚎 𝚍𝚊𝚢 𝙸 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜, 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚋𝚎 𝚜𝚒𝚖𝚙𝚕𝚎.” – 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 25mar2020. Cocoa Beach, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...