NEW YORK CITY STREET ART: GREEN CRAYONS & BACKPACKS Published on November 26, 2019November 26, 2019 by jacquelinemhadel *𝘽𝙤𝙧𝙣 𝙞𝙣 𝘾𝙝𝙞𝙡𝙚 🇨🇱 𝙖𝙣𝙙 𝙧𝙖𝙞𝙨𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙈𝙞𝙖𝙢𝙞 🇺🇸 , 𝘾𝙡𝙖𝙪𝙙𝙞𝙤 𝙋𝙞𝙘𝙖𝙨𝙨𝙤 𝙗𝙚𝙜𝙖𝙣 𝙥𝙖𝙞𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙖𝙡𝙡𝙨 𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙜𝙚 𝙤𝙛 15. *𝘾𝙧𝙖𝙛𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙢𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖 𝙙𝙚𝙥𝙩𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙚𝙣𝙨𝙞𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙥𝙪𝙨𝙝𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙤𝙪𝙣𝙙𝙨 𝙤𝙛 𝙨𝙥𝙧𝙖𝙮 𝙥𝙖𝙞𝙣𝙩, 𝘾𝙡𝙖𝙪𝙙𝙞𝙤 𝙤𝙘𝙘𝙪𝙥𝙞𝙚𝙨 𝙖 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 𝙗𝙚𝙩𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙛𝙛𝙞𝙩𝙞 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙞𝙣𝙚 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩. (𝙘𝙥1𝙖𝙧𝙩)@cpwon 𝙇𝙤𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: 55 𝙀. 𝙃𝙤𝙪𝙨𝙩𝙤𝙣 𝙎𝙩. , 𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙤𝙧𝙠 𝘾𝙞𝙩𝙮 🇺🇸 22𝙣𝙤𝙫19 “The first rule of painting is to take everyone else out of the equation. I am the viewer, so I don’t underestimate my viewers. They see everything and I just have to assume that they are me. I can’t paint for anyone else.” .Australian artist: Anthony Lister@anthonylister . This has been tagged over pretty badly, but there’s no mistaking his scrawling, figurative style that defines his work and leaves no doubt about a piece being a “Lister.” Location: Elizabeth & BroomeNew York City 22nov19 🇺🇸 ᶠᵃᵇⁱᵒ ᴿⁱᵇᵉⁱʳᵒ, ᵇᵉᵗᵗᵉʳ ᵏⁿᵒʷⁿ ᵃˢ ᴮⁱⁿʰᵒ, ⁱˢ ᵒⁿᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵖⁱᵒⁿᵉᵉʳˢ ᵒᶠ ˢᵗʳᵉᵉᵗ ᵃʳᵗ ⁱⁿ ᴮʳᵃˢⁱˡ ᵃⁿᵈ ᴸᵃᵗⁱⁿ ᴬᵐᵉʳⁱᶜᵃ ˢⁱⁿᶜᵉ ¹⁹⁸⁴. .@binho3m .ᶠⁱʳˢᵗ ˢᵗʳᵉᵉᵗ ᴳʳᵉᵉⁿ ᴾᵃʳᵏ..ᴱᵃˢᵗ ⱽⁱˡˡᵃᵍᵉ, ᴺʸᶜ ²¹ⁿᵒᵛ¹⁹ 𝗜 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗲𝗻𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗮 𝗗𝗮𝗻𝗻𝘆 𝗠𝗶𝗻𝗻𝗶𝗰𝗸 𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗜 𝘄𝗮𝘀 𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗲 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗱𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟳 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗸𝘀𝘆 𝗽𝘂𝘁 𝘂𝗽 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲𝘀, 𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗶𝗻 𝗵𝗼𝗺𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝘀𝗾𝘂𝗶𝗮𝘁: 𝗕𝗼𝗼𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗲𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟭𝘀𝘁. 𝗠𝗶𝗻𝗻𝗶𝗰𝗸 𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗮𝗱𝗱𝗲𝗱 𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝘀 𝗼𝘄𝗻 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲𝘀 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝗻𝗸𝘀𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗶𝘁 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘄 𝗯𝗲𝗶𝗻𝗴 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗶𝗰𝗮𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝗻𝗸𝘀𝘆 𝗽𝗶𝗲𝗰𝗲 (𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗽𝗹𝗲𝘅𝗶𝗴𝗹𝗮𝘀𝘀.) .𝗠𝗶𝗻𝗻𝗶𝗰𝗸’𝘀 “𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝗮𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗕𝗮𝘀𝗾𝘂𝗶𝗮𝘁, 𝘄𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗵𝗲𝗺𝘀𝗲𝗹𝘃𝗲𝘀 𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝗳𝗲𝗹𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗼 𝗞𝗲𝗶𝘁𝗵 𝗛𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴’𝘀 𝘄𝗼𝗿𝗸, 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗯𝗹𝗲𝗻𝗱 𝗼𝗳 𝗛𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴’𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗶𝗻𝗻𝗶𝗰𝗸’𝘀 𝘄𝗵𝗶𝗺𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆.” (𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿𝗺𝗮𝗴).@dannyminnick .𝗜 𝘄𝗮𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗸𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗲 𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘁𝘂𝗳𝗳 𝗶𝗻 𝗡𝗬𝗖!𝗟𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: 𝗘𝗹𝗶𝘇𝗮𝗯𝗲𝘁𝗵 & 𝗕𝗿𝗼𝗼𝗺𝗲 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝟮𝟮𝗻𝗼𝘃𝟭𝟵 🇺🇸 “𝐵𝓊𝓉 𝓉𝒽𝑒 𝒷𝑒𝒶𝓊𝓉𝓎 𝒾𝓈 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝒶𝓁𝓀𝒾𝓃𝑔 — 𝓌𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒷𝑒𝓉𝓇𝒶𝓎𝑒𝒹 𝒷𝓎 𝒹𝑒𝓈𝓉𝒾𝓃𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃𝓈.” ― 𝒢𝓌𝓎𝓃 𝒯𝒽𝑜𝓂𝒶𝓈𝒩𝑒𝓌 𝒴𝑜𝓇𝓀 𝒞𝒾𝓉𝓎 🇺🇸 𝟤𝟤𝓃𝑜𝓋𝟣𝟫 𝑴𝒂𝒅𝒓𝒊𝒅-𝑩𝒂𝒔𝒆𝒅 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕 𝑹𝒂𝒎ó𝒏 𝑨𝒎𝒐𝒓ó𝒔 ..“…𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕 𝒐𝒇 𝒅𝒓𝒂𝒘𝒊𝒏𝒈 𝑰 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒆𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒊𝒔 𝒎𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒖𝒑…𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒖𝒇𝒇 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏’𝒕 𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒏’𝒕 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕. 𝑻𝒐 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒇𝒂𝒔𝒄𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏. 𝑰 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒌𝒆𝒆𝒏 𝒐𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒐𝒇 𝒂𝒍𝒍 𝒌𝒊𝒏𝒅𝒔…𝒎𝒐𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓𝒔, 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔, 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒔. 𝑬𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒊𝒏𝒄𝒆 𝑰 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒌𝒊𝒅, 𝑰’𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒔; 𝒎𝒚 𝒎𝒐𝒎 𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒈𝒆𝒕 𝒎𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒌𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒐𝒇 𝒃𝒐𝒐𝒌𝒔 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒎 — 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒆𝒊𝒓𝒅𝒆𝒓, 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓. 𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒐𝒏, 𝑰 𝒃𝒆𝒈𝒂𝒏 𝒎𝒊𝒙𝒊𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒕𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒎𝒚 𝒐𝒘𝒏. 𝑰 𝒆𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒆𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 — 𝒆𝒚𝒆𝒔, 𝒏𝒐𝒔𝒆𝒔, 𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉𝒔 — 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒆 𝒉𝒐𝒘 𝑰 𝒄𝒂𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒇𝒖𝒏𝒏𝒚 𝒐𝒓 𝒘𝒆𝒊𝒓𝒅.” (𝒔𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕𝒂𝒓𝒕𝒏𝒚𝒄).𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 𝑷𝒂𝒓𝒌.𝑬𝒂𝒔𝒕 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂𝒈𝒆, 𝑵𝒀𝑪 21𝒏𝒐𝒗19 🇺🇸 TᕼOᑌGᕼT-ᑭᖇOᐯOKIᑎG, ᖇEᗩᒪIᔕTIᑕ ᑭIEᑕE TITᒪEᗪ: .“GᖇEEᑎ ᑕᖇᗩYOᑎ ᗯEᗩᖇIᑎG ᗩ ᗷᗩᑕKᑭᗩᑕK” 🖍 🎒 .ᖴIᖇᔕT ᔕTᖇEET GᖇEEᑎ ᑭᗩᖇK .EᗩᔕT ᐯIᒪᒪᗩGE, ᑎYᑕ 🇺🇸 👾 .@invaderwashere .𝙄𝙣𝙫𝙖𝙙𝙚𝙧 𝙞𝙨 𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙤𝙣𝙮𝙢𝙤𝙪𝙨 𝙁𝙧𝙚𝙣𝙘𝙝 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙚𝙩 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩 𝙗𝙚𝙨𝙩 𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙥𝙞𝙭𝙚𝙡𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙢𝙤𝙨𝙖𝙞𝙘𝙨 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖𝙡𝙡𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙘𝙞𝙩𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙. 𝙄𝙣𝙫𝙖𝙙𝙚𝙧’𝙨 𝙬𝙤𝙧𝙠𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤𝙨𝙚𝙙 𝙤𝙛 𝙩𝙞𝙡𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙞𝙣𝙩𝙖𝙜𝙚 𝙜𝙧𝙖𝙥𝙝𝙞𝙘𝙨 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤 𝙜𝙖𝙢𝙚 𝙎𝙥𝙖𝙘𝙚 𝙄𝙣𝙫𝙖𝙙𝙚𝙧𝙨, 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩’𝙨 𝙥𝙨𝙚𝙪𝙙𝙤𝙣𝙮𝙢. “𝙄 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡 𝙢𝙮 𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙮,” 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩 𝙝𝙖𝙨 𝙨𝙖𝙞𝙙. “𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙄 𝙙𝙤 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚 𝙞𝙨 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙬𝙝𝙤 𝙚𝙭𝙖𝙘𝙩𝙡𝙮 𝙄 𝙖𝙢.” (𝙖𝙧𝙩𝙣𝙚𝙩)... 𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙤𝙧𝙠 𝘾𝙞𝙩𝙮, 🇺🇸 21𝙣𝙤𝙫19 21/22/23nov19. NYC. Share this:TwitterRedditFacebookLinkedInTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...
One thought on “NEW YORK CITY STREET ART: GREEN CRAYONS & BACKPACKS”
Wow, some of them are absolutely brilliant – thanks for sharing
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