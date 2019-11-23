NEW YORK CITY STREET ART: VHILS

𝘗𝘰𝘳𝘵𝘶𝘨𝘶𝘦𝘴𝘦 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵 𝘈𝘭𝘦𝘹𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘍𝘢𝘳𝘵𝘰 𝘢.𝘬.𝘢. 𝘝𝘩𝘪𝘭𝘴’ 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘴-𝘳𝘦𝘭𝘪𝘦𝘧 𝘤𝘢𝘳𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘤𝘩𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘪𝘭𝘦𝘥 𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘢𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘢𝘳𝘵 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘴𝘵 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘥𝘦. . …”𝘣𝘳𝘶𝘵𝘢𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘹, 𝘺𝘦𝘵 𝘪𝘮𝘣𝘶𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬𝘴 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘶𝘮𝘢𝘯 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴. 𝘈𝘯 𝘰𝘯𝘨𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘦𝘧𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘯 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘺, 𝘰𝘯 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘢𝘳𝘺 𝘶𝘳𝘣𝘢𝘯 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘴𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴, 𝘪𝘵 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘨𝘨𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘵𝘸𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘢𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘰𝘧 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘥𝘢𝘺 𝘭𝘪𝘧𝘦, 𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘳𝘰𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘶𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘭 𝘰𝘧 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘢𝘴𝘪𝘯𝘨𝘭𝘺 𝘶𝘯𝘪𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘪𝘵 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥. 𝘐𝘵 𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬𝘴 𝘰𝘧 𝘦𝘧𝘧𝘢𝘤𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘣𝘶𝘵 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘰𝘧 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘦, 𝘰𝘧 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘺𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘰𝘧 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘺…” (𝘷𝘩𝘪𝘭𝘴.𝘤𝘰𝘮)
@vhils
𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬 𝘊𝘪𝘵𝘺, 𝘕𝘰𝘓𝘪𝘵𝘢. 22𝘯𝘰𝘷19 🇺🇸