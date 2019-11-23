𝙏𝙝𝙚 𝙗𝙡𝙪𝙧𝙧𝙮 𝙥𝙪𝙨𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙪𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙍𝙚𝙫𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚… 𝙄’𝙫𝙚 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙤𝙗𝙨𝙚𝙨𝙨𝙚𝙙 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝘾𝙤𝙣𝙤𝙧 𝙃𝙖𝙧𝙧𝙞𝙣𝙜𝙩𝙤𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙖 𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙢𝙚. 𝙄 𝙬𝙖𝙨 𝙛𝙤𝙧𝙩𝙪𝙣𝙖𝙩𝙚 𝙚𝙣𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝙝𝙞𝙨 ‘𝙁𝙞𝙜𝙝𝙩 𝘾𝙡𝙪𝙗’ 𝙥𝙞𝙚𝙘𝙚 𝙞𝙣 𝘿𝙪𝙡𝙬𝙞𝙘𝙝, 𝙨𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙇𝙤𝙣𝙙𝙤𝙣, (𝙞𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙗𝙮 ‘𝙈𝙖𝙨𝙨𝙖𝙘𝙧𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙣𝙤𝙘𝙚𝙣𝙩𝙨’ 𝙗𝙮 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙚𝙨 𝙇𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙣) 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙖𝙯𝙚 𝙪𝙥𝙤𝙣 𝙞𝙩. 𝘼𝙣𝙙 𝙣𝙤𝙬 𝙄 𝙜𝙤𝙩 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙤𝙣𝙚. 𝙃𝙞𝙨 𝙥𝙖𝙞𝙣𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙨 𝙢𝙚𝙨𝙢𝙚𝙧𝙞𝙯𝙞𝙣𝙜. “𝙃𝙚 𝙪𝙨𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘 𝙞𝙢𝙖𝙜𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙘𝙤𝙢𝙗𝙞𝙣𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙚𝙢 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖𝙗𝙨𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩 𝙚𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙣𝙘𝙤𝙧𝙥𝙤𝙧𝙖𝙩𝙚 𝙖 𝙢𝙚𝙖𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙪𝙣𝙛𝙤𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙞𝙢𝙚. 𝙃𝙞𝙨 𝙥𝙞𝙚𝙘𝙚𝙨 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙡𝙡𝙚𝙙 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙡𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙗𝙚𝙩𝙬𝙚𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙨𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙜𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙞𝙚𝙘𝙚.” 𝘾𝙤𝙣𝙤𝙧 𝙞𝙨 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝘾𝙤𝙧𝙠, 𝙄𝙧𝙚𝙡𝙖𝙣𝙙 🇮🇪 (𝙣𝙤𝙬 𝙗𝙖𝙨𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙇𝙤𝙣𝙙𝙤𝙣 🇬🇧.) @conorsaysboom @thelisaprojectnyc
𝙇𝙤𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣: 𝘽𝙧𝙤𝙤𝙢𝙚 𝙎𝙩.
𝙉𝙚𝙬 𝙔𝙤𝙧𝙠 𝘾𝙞𝙩𝙮 🇺🇸 22𝙣𝙤𝙫19
4 thoughts on “NEW YORK CITY STREET ART: REVOLUTION & INDEPENDENCE by CONOR HARRINGTON”
These murals on buildings always make a place look so much better.
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Agreed!
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Amazing piece of work
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Wow, this is awesome!
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