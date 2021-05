There are some great restaurants with delicious and reasonably priced food, right here in Cocoa Beach. I highly recommend all featured below. (Prices may vary.)

SQUID LIPS ~ Thai Peanut Sauce Burger & Fries ($14) ~ Location: 2200 S. Orlando Avenue ~ Ph: 321-783-1350 https://www.squidlipsgrill.com/

THE SKINNY MERMAID ~ Buddha Bowl w/ Shrimp ($14) ~ 66 South Orlando Ave . ~ Ph: 321-613-5079

THE SKINNY MERMAID ~ Buddha Bowl w/ Chicken ($14) https://theskinnymermaid.com/

THE TINY TURTLE ~ (CARIBBEAN FUSION) ~ Chicken Sofrito Burrito ($14) ~ 249 Minutemen Causeway ~ Ph: 321.446.7361

THE TINY TURTLE ~ Chicken Sofrito Burrito http://thetinyturtlecocoabeach.com/index.htm

JUICE-N-JAVA CAFE ~ Tuna Melt & Chips ($11) ~ 75 N Orlando Ave. ~ Ph: 321-784-4044 https://juicenjavacafe.com/

THE FAT DONKEY ~ Medium Soft Twist Cone ($3.20) ~ 247 Minutemen Cswy. ~ (321) 652-3126 https://www.thefatdonkey.com/locations-storefronts/ko0tzmxlpgm9jaq9hsrhzxe0ynr4gq

CAFÉ SURFINISTA ~ THE STRAWBERRY ALARM CLOCK & a Cappuccino = Melted Havarti Cheese w/ a Side of Strawberry Jam ($9) ~ 86 N. Orlando Ave. ~ Ph: 321-327-4570 https://www.cafesurfinista.com/cocoa-beach/menu

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket