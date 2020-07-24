𝘏𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘯-𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯?
𝘑𝘶𝘴𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘪𝘥𝘰𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘭𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰
‘𝘉𝘰𝘶𝘵 𝘓𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳, 𝘭𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦, 𝘢𝘯𝘥
𝘕𝘰𝘵 𝘢 𝘮𝘺𝘵𝘩 𝘭𝘦𝘧𝘵 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘩𝘦𝘵𝘵𝘰
𝘞𝘦𝘭𝘭, 𝘸𝘦𝘭𝘭, 𝘸𝘦𝘭𝘭, 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘺 𝘢 𝘳𝘢𝘻𝘰𝘳
𝘐𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘦, 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘥𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯?
𝘚𝘪𝘵 𝘰𝘯 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘩𝘢𝘯𝘥𝘴 𝘰𝘯 𝘢 𝘣𝘶𝘴 𝘰𝘧 𝘴𝘶𝘳𝘷𝘪𝘷𝘰𝘳𝘴
𝘉𝘭𝘶𝘴𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘧𝘳𝘰-𝘚𝘩𝘦𝘦𝘯𝘦𝘳𝘴
𝘈𝘪𝘯’𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘵𝘰 𝘭𝘰𝘷𝘦?
𝘞𝘦𝘭𝘭, 𝘢𝘪𝘯’𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦?
𝘞𝘦𝘭𝘭, 𝘪𝘵 𝘢𝘪𝘯’𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘉𝘢𝘳𝘣𝘪𝘦 𝘥𝘰𝘭𝘭
𝘏𝘦𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘣𝘳𝘰𝘬𝘦𝘯 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘯𝘥
𝘈𝘭𝘭 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨 𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯
MY FAVORITE THINGS SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, DAVID BOWIE
𝘏𝘢𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘯-𝘈𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘯?
5 thoughts on “MY FAVORITE THINGS SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, DAVID BOWIE”
One and only. I love these, all of them.
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🙂
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These are great. David Bowie was great.
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A true genius, he was. 🙂 Have a great weekend!
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