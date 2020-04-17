COCOA BEACH, FLORIDA: WHAT’S THE POINT OF IT ALL? Published on April 17, 2020April 17, 2020 by jacquelinemhadel “-𝚆𝚑𝚊𝚝 𝚒𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐? 𝙸 𝚒𝚖𝚙𝚎𝚝𝚞𝚘𝚞𝚜𝚕𝚢 𝚊𝚜𝚔𝚎𝚍.-𝙸𝚝 𝚒𝚜 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚎 𝚘𝚏 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚎𝚢𝚎𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚊 𝚖𝚒𝚛𝚛𝚘𝚛, 𝚠𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚗𝚜𝚠𝚎𝚛.” ― 𝙿𝚊𝚝𝚝𝚒 𝚂𝚖𝚒𝚝𝚑, 𝙼 𝚃𝚛𝚊𝚒𝚗 “𝙒𝙝𝙮 𝙙𝙤 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙡𝙤𝙣𝙚𝙡𝙮? 𝙒𝙝𝙖𝙩’𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙤𝙛 𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡? 𝙈𝙞𝙡𝙡𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙤𝙛 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙, 𝙖𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚𝙢 𝙮𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜, 𝙡𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧𝙨 𝙩𝙤 𝙨𝙖𝙩𝙞𝙨𝙛𝙮 𝙩𝙝𝙚𝙢, 𝙮𝙚𝙩 𝙞𝙨𝙤𝙡𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙢𝙨𝙚𝙡𝙫𝙚𝙨. 𝙒𝙝𝙮? 𝙒𝙖𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙖𝙧𝙩𝙝 𝙥𝙪𝙩 𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙟𝙪𝙨𝙩 𝙩𝙤 𝙣𝙤𝙪𝙧𝙞𝙨𝙝 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣 𝙡𝙤𝙣𝙚𝙡𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨?” ― 𝙃𝙖𝙧𝙪𝙠𝙞 𝙈𝙪𝙧𝙖𝙠𝙖𝙢𝙞, 𝙎𝙥𝙪𝙩𝙣𝙞𝙠 𝙎𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 Artist: Phil Coupet 17april 2020. Cocoa Beach, Florida Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...