CONEY ISLAND, NEW YORK: “HEAVEN AT THE END OF A SUBWAY RIDE”

𝘋𝘪𝘚𝘤𝘖𝘷𝘌𝘳𝘌𝘥 𝘪𝘯 1609 𝘣𝘺 𝘋𝘶𝘵𝘤𝘩 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘏𝘦𝘯𝘳𝘺 𝘏𝘶𝘥𝘴𝘰𝘯. .
“𝘋𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 1870𝘴 𝘢𝘯𝘥 1880𝘴, 𝘴𝘦𝘷𝘦𝘳𝘢𝘭 𝘭𝘶𝘹𝘶𝘳𝘺 𝘩𝘰𝘵𝘦𝘭𝘴 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘳𝘢𝘪𝘭𝘳𝘰𝘢𝘥 𝘸𝘢𝘴 𝘦𝘹𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘰𝘳𝘵. 𝘊𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘳𝘪𝘣𝘦𝘥 𝘢𝘴 “𝘏𝘦𝘢𝘷𝘦𝘯 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥 𝘰𝘧 𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘸𝘢𝘺 𝘳𝘪𝘥𝘦.” (𝘱𝘥𝘹𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺)
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“…’𝘰𝘭𝘥-𝘴𝘤𝘩𝘰𝘰𝘭 𝘢𝘮𝘶𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘉𝘳𝘰𝘰𝘬𝘭𝘺𝘯’𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘊𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘯𝘥.’ 𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘊𝘺𝘤𝘭𝘰𝘯𝘦 (𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥𝘢𝘳𝘺 𝘸𝘰𝘰𝘥𝘦𝘯 𝘳𝘰𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘢𝘴𝘵𝘦𝘳) 𝘢𝘯𝘥 𝘓𝘶𝘯𝘢 𝘗𝘢𝘳𝘬 𝘢𝘮𝘶𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘬, 𝘵𝘩𝘦 𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬 𝘈𝘲𝘶𝘢𝘳𝘪𝘶𝘮, 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘕𝘢𝘵𝘩𝘢𝘯’𝘴 𝘍𝘢𝘮𝘰𝘶𝘴, 𝘵𝘩𝘦 𝘉𝘳𝘰𝘰𝘬𝘭𝘺𝘯 𝘊𝘺𝘤𝘭𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳 𝘭𝘦𝘢𝘨𝘶𝘦 𝘣𝘢𝘴𝘦𝘣𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘦𝘢𝘮, 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥-𝘳𝘦𝘯𝘰𝘸𝘯𝘦𝘥 𝘣𝘰𝘢𝘳𝘥𝘸𝘢𝘭𝘬 𝘢𝘯𝘥, 𝘰𝘧 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦, 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘈𝘵𝘭𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤 𝘣𝘦𝘢𝘤𝘩𝘦𝘴.” (𝘯𝘺𝘤.𝘨𝘰)
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𝘊𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘐𝘴𝘭𝘢𝘯𝘥, 𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬 🇺🇸 27𝘯𝘰𝘷19