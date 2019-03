“Is it really possible to tell someone else what one feels?” - #LeoTolstoy #AnnaKarenina 8mar19 #streetart #art #street #tokidokinomadblog #SanJose #CostaRica 🇨🇷 #sanpedro graffitiart #photography #costaricastreetart #gorilla #thirdeye #streetartcostarica #streetartsanjose #sanjosestreetart #mural #instagood #picoftheday #travel #costaricagraffiti #graffiticostarica #sanjosegraffiti #graffitisanjose #graffiti #iggraffiti #igart