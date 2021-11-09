NARVA, ESTONIA 🇪🇪: KRENHOLM & CHURCH Published on November 9, 2021 by jacquelinemhadel “𝙏𝙝𝙚 𝙆𝙧𝙚𝙚𝙣𝙝𝙤𝙡𝙢 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙛𝙖𝙘𝙩𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮 (𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙖𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙚 𝙨𝙥𝙚𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜: 𝙆𝙧𝙚𝙣𝙝𝙤𝙡𝙢; 𝙀𝙨𝙩𝙤𝙣𝙞𝙖𝙣: 𝙆𝙧𝙚𝙚𝙣𝙝𝙤𝙡𝙢𝙞 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙛𝙖𝙠𝙩𝙪𝙪𝙧; 𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣: 𝙆𝙧ä𝙝𝙣𝙝𝙤𝙡𝙢 𝙈𝙖𝙣𝙪𝙛𝙖𝙠𝙩𝙪𝙧; 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣: Кренгольмская мануфактура) 𝙬𝙖𝙨 𝙖 𝙩𝙚𝙭𝙩𝙞𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙣𝙪𝙛𝙖𝙘𝙩𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙞𝙨𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙆𝙧𝙚𝙚𝙣𝙝𝙤𝙡𝙢 𝙞𝙣 𝙉𝙖𝙧𝙫𝙖, 𝙀𝙨𝙩𝙤𝙣𝙞𝙖, 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙤𝙧𝙙𝙚𝙧 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖.𝙒𝙖𝙨 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙𝙚𝙙 𝙞𝙣 1857 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙞𝙤𝙣𝙚𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖𝙣 𝙘𝙤𝙩𝙩𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙙𝙪𝙨𝙩𝙧𝙮, 𝙇𝙪𝙙𝙬𝙞𝙜 𝙆𝙣𝙤𝙤𝙥.𝘼𝙩 𝙤𝙣𝙚 𝙥𝙤𝙞𝙣𝙩, 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮’𝙨 𝙘𝙤𝙩𝙩𝙤𝙣 𝙨𝙥𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙖𝙣𝙪𝙛𝙖𝙘𝙩𝙪𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙨 𝙬𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙧𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙; 𝙖𝙣𝙙 𝙆𝙧𝙚𝙚𝙣𝙝𝙤𝙡𝙢 𝙬𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙞𝙩𝙨 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙢𝙞𝙡𝙡 𝙞𝙣 𝙍𝙪𝙨𝙨𝙞𝙖, 𝙤𝙬𝙣𝙞𝙣𝙜 32,000 𝙖𝙘𝙧𝙚𝙨 𝙤𝙛 𝙡𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙚𝙢𝙥𝙡𝙤𝙮𝙞𝙣𝙜 12,000 𝙥𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚.”.𝙉𝙖𝙧𝙫𝙖, 𝙀𝙨𝙩𝙤𝙣𝙞𝙖 🇪🇪30oct21 ᵀʰᵉ ᶜʰᵘʳᶜʰ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵀʷᵉˡᵛᵉ ᴴᵒˡʸ ᴬᵖᵒˢᵗˡᵉˢ ⁱⁿ ᴺᵃʳᵛᵃ ⁽ⁱⁿ ᴿᵘˢˢⁱᵃⁿ Храм Двенадцати апостолов⁾ ⁱˢ ᵃⁿ ᴼʳᵗʰᵒᵈᵒˣ ᶜʰᵘʳᶜʰ ⁱⁿᴺᵃʳᵛᵃ, ᴱˢᵗᵒⁿⁱᵃ 🇪🇪³¹ᵒᶜᵗ²¹⛪️ Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...