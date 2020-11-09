𝙸 𝚖𝚒𝚜𝚜𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝. 𝙸𝚝’𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎
𝚠𝚊𝚒𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚏𝚘𝚛 𝚊 𝚏𝚛𝚒𝚎𝚗𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚎𝚒𝚝𝚑𝚎𝚛
𝚜𝚑𝚘𝚠 𝚞𝚙 𝚕𝚊𝚝𝚎, 𝚘𝚛 𝚗𝚘𝚝 𝚊𝚝 𝚊𝚕𝚕.
𝚂𝚘, 𝙸 𝚜𝚝𝚘𝚘𝚍 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚊𝚌𝚑 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚝𝚑𝚎
𝚠𝚒𝚗𝚍 💨 𝚠𝚑𝚒𝚜𝚝𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚟𝚎𝚜 🌊
𝚙𝚘𝚞𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚎. 𝙽𝚘
𝚘𝚗𝚎 𝚎𝚕𝚜𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚊𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍. 𝙸𝚝 𝚏𝚎𝚕𝚝 𝚕𝚒𝚔𝚎
𝙼𝚞𝚛𝚊𝚔𝚊𝚖𝚒’𝚜 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚑𝚊𝚟𝚒𝚗𝚐
𝚝𝚘 𝚐𝚘 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚝𝚝𝚘𝚖 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚎𝚕𝚕
𝚝𝚘 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞𝚛𝚜𝚎𝚕𝚏. 𝙸 𝚜𝚊𝚝 𝚒𝚗 𝚍𝚎𝚜𝚘𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗.
𝚃𝚑𝚒𝚗𝚔𝚒𝚗𝚐. 𝚁𝚎𝚊𝚕𝚒𝚣𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎’𝚜 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚊
𝚋𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚜𝚙𝚘𝚝 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚛𝚔𝚎𝚜𝚝 𝚘𝚏 𝚍𝚊𝚢𝚜.
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𝙲𝚘𝚌𝚘𝚊 𝙱𝚎𝚊𝚌𝚑, 𝙵𝚕𝚘𝚛𝚒𝚍𝚊 𝚗𝚘𝚟𝟸𝟶𝟸𝟶
COCOA BEACH, FLORIDA: “BEFORE ETA”
𝙸 𝚖𝚒𝚜𝚜𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝. 𝙸𝚝’𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎