COCOA BEACH, FLORIDA: TIMES ARE STRANGE Published on April 7, 2020 by jacquelinemhadel “𝘋𝘢𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘐 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘢𝘳𝘭 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘴𝘰𝘶𝘭.𝘕𝘰𝘸 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘰𝘤𝘦𝘢𝘯 𝘰𝘧 𝘱𝘦𝘢𝘳𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵𝘴,𝘐’𝘷𝘦 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘵𝘳𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘧 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘸𝘢𝘴 𝘮𝘪𝘯𝘦.” ― 𝘙𝘶𝘮𝘪 “𝑭𝒓𝒆𝒆𝒅𝒐𝒎 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉𝒚 𝒈𝒐𝒂𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒇𝒆. 𝑰𝒕 𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒏 𝒃𝒚 𝒅𝒊𝒔𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒍𝒊𝒆 𝒃𝒆𝒚𝒐𝒏𝒅 𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍.” ― 𝑬𝒑𝒊𝒄𝒕𝒆𝒕𝒖𝒔 “𝙿𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚊𝚛𝚎 𝚌𝚛𝚊𝚣𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚒𝚖𝚎𝚜 𝚊𝚛𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎,𝙸’𝚖 𝚕𝚘𝚌𝚔𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝚝𝚒𝚐𝚑𝚝𝙸’𝚖 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 𝚛𝚊𝚗𝚐𝚎,𝙸 𝚞𝚜𝚎 𝚝𝚘 𝚌𝚊𝚛𝚎𝚋𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚌𝚑𝚊𝚗𝚐𝚎𝚍.” ― 𝙱𝚘𝚋 𝙳𝚢𝚕𝚊𝚗 “𝒯𝑜 𝑔𝒶𝓏𝑒 𝒾𝓃𝓉𝑜 𝓉𝒽𝑒 𝒹𝑒𝓅𝓉𝒽𝓈 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝑒𝒶 𝒾𝓈, 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒾𝓂𝒶𝑔𝒾𝓃𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃, 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝒷𝑒𝒽𝑜𝓁𝒹𝒾𝓃𝑔 𝓉𝒽𝑒 𝓋𝒶𝓈𝓉 𝓊𝓃𝓀𝓃𝑜𝓌𝓃…”.– 𝒱𝒾𝒸𝓉𝑜𝓇 𝐻𝓊𝑔𝑜 7ABRIL2020. COCOA BEACH, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...