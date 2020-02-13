COCOA BEACH, FLORIDA: A SUPERNATURAL AND WONDERFUL EXISTENCE Published on February 13, 2020 by jacquelinemhadel “𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕, 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒙𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆. 𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆, 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕.”...-𝑳𝒂𝒐 𝑻𝒛𝒖 Shark by Cocoa Beach-based artist, David Rothman “𝒯𝒽𝑒 𝓈𝑒𝒶 𝒾𝓈 𝑜𝓃𝓁𝓎 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝓂𝒷𝑜𝒹𝒾𝓂𝑒𝓃𝓉 𝑜𝒻 𝒶𝓈𝓊𝓅𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝓊𝓇𝒶𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝓌𝑜𝓃𝒹𝑒𝓇𝒻𝓊𝓁 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒.𝐼𝓉 𝒾𝓈 𝓃𝑜𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒷𝓊𝓉 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒶𝓃𝒹 𝑒𝓂𝑜𝓉𝒾𝑜𝓃;𝒾𝓉 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝑒 ‘𝐿𝒾𝓋𝒾𝓃𝑔 𝐼𝓃𝒻𝒾𝓃𝒾𝓉𝑒…” ― 𝒥𝓊𝓁𝑒𝓈 𝒱𝑒𝓇𝓃𝑒 13feb2020. Cocoa Beach, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...