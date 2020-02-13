COCOA BEACH, FLORIDA: A SUPERNATURAL AND WONDERFUL EXISTENCE

Published on by jacquelinemhadel

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“𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕, 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒙𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆. 𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒂𝒄𝒆, 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒊𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕.”
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-𝑳𝒂𝒐 𝑻𝒛𝒖
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Shark by Cocoa Beach-based artist, David Rothman
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“𝒯𝒽𝑒 𝓈𝑒𝒶 𝒾𝓈 𝑜𝓃𝓁𝓎 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝓂𝒷𝑜𝒹𝒾𝓂𝑒𝓃𝓉 𝑜𝒻 𝒶
𝓈𝓊𝓅𝑒𝓇𝓃𝒶𝓉𝓊𝓇𝒶𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝓌𝑜𝓃𝒹𝑒𝓇𝒻𝓊𝓁 𝑒𝓍𝒾𝓈𝓉𝑒𝓃𝒸𝑒.
𝐼𝓉 𝒾𝓈 𝓃𝑜𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒷𝓊𝓉 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒶𝓃𝒹 𝑒𝓂𝑜𝓉𝒾𝑜𝓃;
𝒾𝓉 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝑒 ‘𝐿𝒾𝓋𝒾𝓃𝑔 𝐼𝓃𝒻𝒾𝓃𝒾𝓉𝑒…” ― 𝒥𝓊𝓁𝑒𝓈 𝒱𝑒𝓇𝓃𝑒 

 

13feb2020. Cocoa Beach, FL

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