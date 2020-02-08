COCOA BEACH, FLORIDA: DOSED Published on February 8, 2020 by jacquelinemhadel ᴵ’ᵐ ᵃⁿ ᵒᶜᵉᵃⁿ ⁱⁿ ʸᵒᵘʳ ᵇᵉᵈʳᵒᵒᵐᴹᵃᵏᵉ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡ ʷᵃʳᵐᴹᵃᵏᵉ ʸᵒᵘ ʷᵃⁿᵗ ᵗᵒ ʳᵉ⁻ᵃˢˢᵘᵐᵉᴺᵒʷ ʷᵉ ᵏⁿᵒʷ ⁱᵗ ᵃˡˡ ᶠᵒʳ ˢᵘʳᵉ 𝐼 𝑔𝑜𝓉 𝒹𝑜𝓈𝑒𝒹 𝒷𝓎 𝓎𝑜𝓊 𝒶𝓃𝒹𝒸𝓁𝑜𝓈𝑒𝓇 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝓉𝑜 𝓎𝑜𝓊. “𝘏𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢𝘭 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘷𝘦𝘯𝘰𝘮 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘴𝘯𝘢𝘬𝘦, 𝘢 𝘣𝘦𝘢𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘳𝘰𝘵, 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘯𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘢𝘯 𝘰𝘭𝘥-𝘧𝘢𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯𝘦𝘥 𝘱𝘦𝘯. 𝘐𝘵 𝘤𝘢𝘯 𝘸𝘦𝘪𝘨𝘩 𝘢𝘴 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘢 𝘮𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘢𝘴 𝘢 𝘤𝘢𝘳, 𝘺𝘦𝘵 𝘪𝘵 𝘤𝘢𝘯 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘪𝘵𝘴 𝘣𝘢𝘨𝘨𝘺, 𝘣𝘰𝘯𝘦𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘣𝘰𝘥𝘺 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘢𝘯 𝘰𝘱𝘦𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘻𝘦 𝘰𝘧 𝘢𝘯 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦. 𝘐𝘵 𝘤𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦. 𝘐𝘵 𝘤𝘢𝘯 𝘵𝘢𝘴𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘪𝘵𝘴 𝘴𝘬𝘪𝘯. 𝘔𝘰𝘴𝘵 𝘧𝘢𝘴𝘤𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭, 𝘐 𝘩𝘢𝘥 𝘳𝘦𝘢𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘰𝘤𝘵𝘰𝘱𝘶𝘴𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘮𝘢𝘳𝘵.” ― 𝘚𝘺 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘨𝘰𝘮𝘦𝘳𝘺, 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘰𝘶𝘭 𝘰𝘧 𝘢𝘯 𝘖𝘤𝘵𝘰𝘱𝘶𝘴 🐙 8feb2020. Cocoa Beach, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...