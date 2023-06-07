TALLINN, ESTONIA 🇪🇪 STREET ART & GRAFFITI: HAPPINESS & CLOSENESS Published on June 7, 2023 by jacquelinemhadel “𝙸𝚏 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚐𝚛𝚎𝚎𝚗, 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚠𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚋𝚎 𝚗𝚘 𝚜𝚞𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚛 𝚐𝚛𝚎𝚎𝚗. 𝚂𝚒𝚖𝚒𝚕𝚊𝚛𝚕𝚢, 𝚖𝚎𝚗 𝚌𝚊𝚗𝚗𝚘𝚝 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚒𝚝 𝚒𝚜 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚝𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚠𝚒𝚜𝚎 𝚔𝚗𝚘𝚠𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚒𝚝 𝚒𝚜 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚊𝚙𝚊𝚛𝚝. 𝙸𝚏 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍 𝚠𝚎𝚛𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎, 𝚝𝚑𝚎𝚗, 𝚑𝚘𝚠 𝚌𝚘𝚞𝚕𝚍 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚎𝚡𝚒𝚜𝚝? 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚒𝚜 𝚠𝚑𝚢 𝚠𝚎 𝚝𝚞𝚛𝚗 𝚊𝚠𝚊𝚢 𝚏𝚛𝚘𝚖 𝚎𝚊𝚌𝚑 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚖𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝𝚜 𝚘𝚏 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚕𝚘𝚜𝚎𝚗𝚎𝚜𝚜. 𝙷𝚘𝚠 𝚌𝚊𝚗 𝚠𝚎 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚒𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚕𝚘𝚜𝚎𝚗𝚎𝚜𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚛𝚊𝚜𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚖, 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝𝚜?”― 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 6may23 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...