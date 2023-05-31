TALLINN, ESTONIA 🇪🇪: “ONE SHOT” Published on May 31, 2023 by jacquelinemhadel “Yoυ wιll oɴly ɢeт oɴe ѕнoт αт тodαy. Yoυ нαve oɴly тweɴтy-ғoυr нoυrѕ wιтн wнιcн тo тαĸe ιт. Aɴd тнeɴ ιт ιѕ ɢoɴe αɴd loѕт ғorever. Wιll yoυ ғυlly ιɴнαвιт αll oғ тodαy? Wιll yoυ cαll oυт, “I’ve ɢoт тнιѕ,” αɴd do yoυr very вeѕт тo вe yoυr very вeѕт? Wнαт wιll yoυ мαɴαɢe тo мαĸe oғ тodαy вeғore ιт ѕlιpѕ ғroм yoυr ғιɴɢerѕ αɴd вecoмeѕ тнe pαѕт? Wнeɴ ѕoмeoɴe αѕĸѕ yoυ wнαт yoυ dιd yeѕтerdαy, do yoυ reαlly wαɴт тнe αɴѕwer тo вe “ɴoтнιɴɢ”?”Eхcerpт FroмTнe Dαιly SтoιcHolιdαy, RyαɴOld TownTallinn Estonia 🇪🇪May 2023 “𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒐𝒇 𝒇𝒆𝒂𝒓, 𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒇𝒕𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒇𝒐𝒄𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒘𝒆 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒅, 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒋𝒐𝒚 𝒊𝒔 𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒊𝒏 𝒂𝒏 𝒖𝒏𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅.”𝑬𝒙𝒄𝒆𝒓𝒑𝒕 𝑭𝒓𝒐𝒎𝑵𝒐 𝑴𝒖𝒅, 𝑵𝒐 𝑳𝒐𝒕𝒖𝒔: 𝑻𝒉𝒆 𝑨𝒓𝒕 𝒐𝒇 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒐𝒓𝒎𝒊𝒏𝒈 𝑺𝒖𝒇𝒇𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈𝑻𝒉𝒊𝒄𝒉 𝑵𝒉𝒂𝒕 𝑯𝒂𝒏𝒉Classic Estonian wooden house falling into disrepair🇪🇪: Tallinn🗓️: May2023 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...
One thought on “TALLINN, ESTONIA 🇪🇪: “ONE SHOT””
Very atmospheric