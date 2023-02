TALLINN, ESTONIA 🇪🇪: THIS DREAM

β€œπ™±πš’ πšžπš—πš’πšŸπšŽπš›πšœπšŠπš• πš™πš›πšŠπš’πšŽπš› 𝙸 πšœπš’πš–πš™πš•πš’ πš–πšŽπšŠπš—, πš πš‘πšŽπš— 𝙸 πšœπšπšŽπš™ 𝚘𝚞𝚝 𝚘𝚏 πšπš‘πšŽ πš‘πš˜πšžπšœπšŽ πšŠπš—πš πš•πš˜πš˜πš” πšžπš™ 𝚊𝚝 πšπš‘πš˜πšœπšŽ πšŒπš•πš˜πšžπšπš’ πš πš˜πš›πš•πšπšœ 𝚘𝚏 πšœπšπšŠπš›πšœ, πš’πš πš‹πšŽπšŒπš˜πš–πšŽπšœ πšŠπš πšπšžπš•πš•πš’ 𝚎𝚊𝚜𝚒 𝚝𝚘 πšπšŽπšŽπš• πšŒπš˜πš–πš™πšŠπšœπšœπš’πš˜πš— πšπš‘πšŠπš πšπš‘πš’πšœ πšπš›πšŽπšŠπš– πšŒπšŠπš— πš‹πšŽ 𝚜𝚘 𝚜𝚊𝚍 & πš–πš’πšœπšπšŠπš”πšŽπš—β€

.

excerpt from

Door Wide Open_A Beat Love Affair

Jack Kerouac, Joyce Johnson



Tallinn Estonia πŸ‡ͺπŸ‡ͺ dec2022



*1 / 2Estonian Parliament building in the baroque, salmon-colored 13th-century Toompea Castle. *3 ‘Estonia’ armored car (1918) in Hirvepark, as part of a monument commemorating the Estonian War Of Independence. *4 This boulder is one of the blocks used on the road to Toompea for protection against any coup attempts in 1991. Now, a memorial.

*5 / 6 In 1711 , Tsar Peter I and his wife stayed in this residence (December 13-27) on his first visit to the new provinces. Now, the bottom floor is a Post Office.

