Tallinn, Estonia 🇪🇪 Cuisine, Part 6

1,2,3: Potato 🥔 & Onion 🧅 Cheburek @samsa_family_bakers

4 & 5: Hamburger 🍔 & Chicken Risotto @viktuscatering

6: CBD Brownie #coffeeshoptallinn

7: Sweet and Sour Chicken and Rice #chinainn

8: Eggs Benedict @rukiskohvik

9 & 10: Best Cinnamon bun in town at Pulla Sourdough Bakery @pullabakery

.

Tallinn, Estonia 🇪🇪

October and November 2022

