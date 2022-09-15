LAHORE, PAKISTAN 🇵🇰 STREET ART: LIFE IS JUST ACTION AND REACTION Published on September 15, 2022 by jacquelinemhadel “𝔏𝔦𝔣𝔢 𝔦𝔰 𝔧𝔲𝔰𝔱 𝔞𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫 𝔞𝔫𝔡 𝔯𝔢𝔞𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫, 𝔯𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔞𝔩𝔦𝔷𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫𝔰 𝔞𝔯𝔢 𝔞𝔡𝔡𝔢𝔡 𝔩𝔞𝔱𝔢𝔯 𝔬𝔫”― ℑ𝔟𝔫-𝔢-𝔖𝔞𝔣𝔦.𝔏𝔞𝔥𝔬𝔯𝔢, 𝔓𝔞𝔨𝔦𝔰𝔱𝔞𝔫 🇵🇰30 𝔧𝔲𝔩𝔶22“زندگی صرف عمل اور ردعمل ہے، عقلیت بعد میں شامل کی جاتی ہے”ابن صفی Allama Iqbal “ᴍᴀɴ ᴀꜰᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ꜱᴇᴄᴏɴᴅ ʜᴀʟꜰ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ᴛᴡᴇɴᴛɪᴇᴛʜ ᴄᴇɴᴛᴜʀʏ ɪꜱ ꜰʀᴜꜱᴛʀᴀᴛᴇᴅ. ʏᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴛʜᴇ ꜰᴏᴜɴᴅᴀᴛɪᴏɴ ᴏꜰ ᴀʟʟ ꜱᴜʙᴠᴇʀꜱɪᴠᴇɴᴇꜱꜱ ɪꜱ ʟᴀɪᴅ ᴏɴ ꜰʀᴜꜱᴛʀᴀᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ ᴛʜɪꜱ ꜰʀᴜꜱᴛʀᴀᴛɪᴏɴ ᴋᴇᴇᴘꜱ ꜰɪɴᴅɪɴɢ ᴡᴀʏꜱ ᴛᴏ ꜱᴜʙᴠᴇʀꜱɪᴠᴇ ᴀᴄᴛɪᴠɪᴛɪᴇꜱ. ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ᴀʟꜱᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴀɴ ᴜɴᴄᴇʀᴛᴀɪɴ ᴘʀᴇꜱᴇɴᴛ ʜᴀꜱ ᴍᴀᴅᴇ ᴍᴀɴ ᴘᴇꜱꜱɪᴍɪꜱᴛɪᴄ ᴀʙᴏᴜᴛ ꜰᴜᴛᴜʀᴇ… ᴛʜᴇʀᴇꜰᴏʀᴇ ʜᴇ ʀᴜɴꜱ ᴀꜰᴛᴇʀ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ɢʟɪᴛᴛᴇʀꜱ, ʙᴇ ɪᴛ ꜰɪʀᴇ.” – ɪʙɴ-ᴇ-ꜱᴀꜰɪʟᴀʜᴏʀᴇ, ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ.ʟᴀʜᴏʀᴇ, ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ 🇵🇰30 ᴊᴜʟʏ22مایوس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام تخریب کاری کی بنیاد مایوسی پر رکھی جاتی ہے اور یہی مایوسی تخریبی سرگرمیوں کے راستے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک غیر یقینی حال نے انسان کو مستقبل کے بارے میں مایوسی کا شکار کر دیا ہے… اس لیے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، چاہے وہ آگ ہو۔” – ابن صفیلاہور، پاکستا Quaid-e-AzamMuhammad Ali Jinnah 30july22 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...