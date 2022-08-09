LAHORE, PAKISTAN 🇵🇰: DAILY LIFE THROUGH THE WORDS OF ASHFAQ AHMED

Published on by jacquelinemhadel
“𝔚𝔥𝔢𝔱𝔥𝔢𝔯 𝔴𝔢’𝔯𝔢 𝔤𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔯 𝔤𝔬𝔬𝔡, 𝔴𝔢’𝔯𝔢 𝔟𝔞𝔡 𝔦𝔫 𝔰𝔬𝔪𝔢 𝔰𝔱𝔬𝔯𝔶!”
-𝔄𝔰𝔥𝔣𝔞𝔮 𝔄𝔥𝔪𝔢𝔡
𝔏𝔞𝔥𝔬𝔯𝔢, 𝔓𝔞𝔨𝔦𝔰𝔱𝔞𝔫 🇵🇰
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𝔏𝔞𝔥𝔬𝔯𝔢, 𝔓𝔞𝔨𝔦𝔰𝔱𝔞𝔫 🇵🇰
30 𝔧𝔲𝔩𝔶22
“چاہے ہم اچھے ہوں یا اچھے، ہم کسی نہ کسی کہانی میں برے ہیں!”
-اشفاق احمد
لاہور، پاکستان 🇵🇰
“𝕸𝖔𝖘𝖙 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖗𝖗𝖔𝖌𝖆𝖓𝖙, 𝖇𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊𝖎𝖗 𝖊𝖌𝖔 𝖉𝖔𝖊𝖘𝖓’𝖙 𝖑𝖊𝖙 𝖙𝖍𝖊𝖒 𝖐𝖓𝖔𝖜!”
-𝕬𝖘𝖍𝖋𝖆𝖖 𝕬𝖍𝖒𝖊𝖉
𝕷𝖆𝖍𝖔𝖗𝖊, 𝕻𝖆𝖐𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓 🇵🇰
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𝕷𝖆𝖍𝖔𝖗𝖊, 𝕻𝖆𝖐𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓 🇵🇰
30 𝖏𝖚𝖑𝖞22
“زیادہ تر لوگ مغرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی انا انہیں نہیں جانے دیتی!”
-اشفاق احمد
لاہور، پاکستان 🇵🇰
“ⅈ 𝕜ꪀꪮ᭙, ⅈ ꪖꪑ ડꪮꪑꫀ𝕥ꫝⅈꪀᧁ, ᥇ꫀᥴꪖꪊડꫀ ꪑꪗ ꪶꪮ𝕣ᦔ ꪀꫀꪜꫀ𝕣 ꪑꪖ𝕜ꫀડ ꪖꪀꪗ𝕥ꫝⅈꪀᧁ ꪊડꫀꪶꫀડડ!”
-ꪖડꫝᠻꪖ𝕢 ꪖꫝꪑꫀᦔ
ꪶꪖꫝꪮ𝕣ꫀ, ρꪖ𝕜ⅈડ𝕥ꪖꪀ 🇵🇰
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ꪶꪖꫝꪮ𝕣ꫀ, ρꪖ𝕜ⅈડ𝕥ꪖꪀ 🇵🇰
𝟛𝟘 𝕛ꪊꪶꪗ𝟚𝟚
“میں جانتا ہوں، میں کچھ ہوں، کیونکہ میرا رب کبھی بھی کسی چیز کو بیکار نہیں کرتا!”
-اشفاق احمد
لاہور، پاکستان 🇵🇰
“Ďє𝓪ţħ ᶤŞ 𝒇𝐚Ⓢ𝔱 𝓪ρƤя𝕠卂匚卄𝓘ภg ＵＳ. 𝓲𝓕 ω𝓔 ᶠιⓃ𝔡 𝔬ยｔ, Ⓛ𝐄𝐭’ş Ｌάυ𝔤𝓱 𝔞Ｔ σᑌг ƤⓛΔη𝕤!”
-𝔞𝐬𝓱ⒻαⓆ 𝐚𝐇𝕄€𝓓
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ˡคＨ𝐨尺€, ⓅＡ𝓴丨𝐒𝕋𝐀ή 🇵🇰
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“موت تیزی سے ہمارے قریب آرہی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اپنے منصوبوں پر ہنسیں!”
-اشفاق احمد
لاہور، پاکستان
pǝɯɥ∀ bɐɟɥs∀-
„¡ǝslǝ ǝuoǝɯos ɹoɟ ɥɔɹɐǝs ǝɥʇ puǝ llıʍ ʞɹoʍ ɹnoʎ ǝqʎɐɯ
‘ɟlǝsɹnoʎ pooɓ ǝq ʇnq ‘plɹoʍ ǝɥʇ uı uosɹǝd pooɓ ɐ ɹoɟ ʞool ɹǝʌǝN„
Lahore, Pakistan 🇵🇰
دنیا میں کبھی بھی اچھے انسان کی تلاش نہ کریں بلکہ خود اچھے بنیں
شاید آپ کے کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے!”
-اشفاق احمد
لاہور، پاکستان 🇵🇰

30july22

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