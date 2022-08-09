LAHORE, PAKISTAN 🇵🇰: DAILY LIFE THROUGH THE WORDS OF ASHFAQ AHMED Published on August 9, 2022 by jacquelinemhadel “𝔚𝔥𝔢𝔱𝔥𝔢𝔯 𝔴𝔢’𝔯𝔢 𝔤𝔬𝔬𝔡 𝔬𝔯 𝔤𝔬𝔬𝔡, 𝔴𝔢’𝔯𝔢 𝔟𝔞𝔡 𝔦𝔫 𝔰𝔬𝔪𝔢 𝔰𝔱𝔬𝔯𝔶!”-𝔄𝔰𝔥𝔣𝔞𝔮 𝔄𝔥𝔪𝔢𝔡𝔏𝔞𝔥𝔬𝔯𝔢, 𝔓𝔞𝔨𝔦𝔰𝔱𝔞𝔫 🇵🇰.𝔏𝔞𝔥𝔬𝔯𝔢, 𝔓𝔞𝔨𝔦𝔰𝔱𝔞𝔫 🇵🇰30 𝔧𝔲𝔩𝔶22“چاہے ہم اچھے ہوں یا اچھے، ہم کسی نہ کسی کہانی میں برے ہیں!”-اشفاق احمدلاہور، پاکستان 🇵🇰 “𝕸𝖔𝖘𝖙 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖗𝖗𝖔𝖌𝖆𝖓𝖙, 𝖇𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊𝖎𝖗 𝖊𝖌𝖔 𝖉𝖔𝖊𝖘𝖓’𝖙 𝖑𝖊𝖙 𝖙𝖍𝖊𝖒 𝖐𝖓𝖔𝖜!”-𝕬𝖘𝖍𝖋𝖆𝖖 𝕬𝖍𝖒𝖊𝖉𝕷𝖆𝖍𝖔𝖗𝖊, 𝕻𝖆𝖐𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓 🇵🇰.𝕷𝖆𝖍𝖔𝖗𝖊, 𝕻𝖆𝖐𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓 🇵🇰30 𝖏𝖚𝖑𝖞22“زیادہ تر لوگ مغرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی انا انہیں نہیں جانے دیتی!”-اشفاق احمدلاہور، پاکستان 🇵🇰 “ⅈ 𝕜ꪀꪮ᭙, ⅈ ꪖꪑ ડꪮꪑꫀ𝕥ꫝⅈꪀᧁ, ᥇ꫀᥴꪖꪊડꫀ ꪑꪗ ꪶꪮ𝕣ᦔ ꪀꫀꪜꫀ𝕣 ꪑꪖ𝕜ꫀડ ꪖꪀꪗ𝕥ꫝⅈꪀᧁ ꪊડꫀꪶꫀડડ!”-ꪖડꫝᠻꪖ𝕢 ꪖꫝꪑꫀᦔꪶꪖꫝꪮ𝕣ꫀ, ρꪖ𝕜ⅈડ𝕥ꪖꪀ 🇵🇰.ꪶꪖꫝꪮ𝕣ꫀ, ρꪖ𝕜ⅈડ𝕥ꪖꪀ 🇵🇰𝟛𝟘 𝕛ꪊꪶꪗ𝟚𝟚“میں جانتا ہوں، میں کچھ ہوں، کیونکہ میرا رب کبھی بھی کسی چیز کو بیکار نہیں کرتا!”-اشفاق احمدلاہور، پاکستان 🇵🇰 “Ďє𝓪ţħ ᶤŞ 𝒇𝐚Ⓢ𝔱 𝓪ρƤя𝕠卂匚卄𝓘ภg ＵＳ. 𝓲𝓕 ω𝓔 ᶠιⓃ𝔡 𝔬ยｔ, Ⓛ𝐄𝐭’ş Ｌάυ𝔤𝓱 𝔞Ｔ σᑌг ƤⓛΔη𝕤!”-𝔞𝐬𝓱ⒻαⓆ 𝐚𝐇𝕄€𝓓.ˡคＨ𝐨尺€, ⓅＡ𝓴丨𝐒𝕋𝐀ή 🇵🇰❸０ ʲùㄥＹ➁➁“موت تیزی سے ہمارے قریب آرہی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اپنے منصوبوں پر ہنسیں!”-اشفاق احمدلاہور، پاکستان pǝɯɥ∀ bɐɟɥs∀-„¡ǝslǝ ǝuoǝɯos ɹoɟ ɥɔɹɐǝs ǝɥʇ puǝ llıʍ ʞɹoʍ ɹnoʎ ǝqʎɐɯ‘ɟlǝsɹnoʎ pooɓ ǝq ʇnq ‘plɹoʍ ǝɥʇ uı uosɹǝd pooɓ ɐ ɹoɟ ʞool ɹǝʌǝN„Lahore, Pakistan 🇵🇰دنیا میں کبھی بھی اچھے انسان کی تلاش نہ کریں بلکہ خود اچھے بنیںشاید آپ کے کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے!”-اشفاق احمدلاہور، پاکستان 🇵🇰 30july22 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...