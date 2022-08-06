LAHORE, PAKISTAN 🇵🇰: THROUGH THE WORDS OF BANO QUDSIA Published on August 6, 2022 by jacquelinemhadel 𝒮𝑜𝓂𝑒𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝓁𝒾𝒻𝑒 𝒷𝓇𝒾𝓃𝑔𝓈 𝒷𝒶𝒸𝓀 𝓉𝑜 𝓎𝑜𝓊 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓌𝒶𝓈 𝑜𝓃𝒸𝑒 𝓁𝑜𝓈𝓉 𝓉𝑜 𝓎𝑜𝓊, 𝒾𝓃𝒸𝓁𝓊𝒹𝒾𝓃𝑔 “𝓁𝑜𝓋𝑒” 𝒷𝓊𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝒶𝓇𝑒 𝒽𝑒𝓁𝓅𝓁𝑒𝓈𝓈. -𝐵𝒶𝓃𝑜 𝒬𝓊𝒹𝓈𝒾𝒶.𝐿𝒶𝒽𝑜𝓇𝑒, 𝒫𝒶𝓀𝒾𝓈𝓉𝒶𝓃 🇵🇰𝟥𝟢 𝒿𝓊𝓁𝓎𝟤𝟤کبھی کبھی زندگی آپ کو وہ سب کچھ واپس لاتی ہے جو کبھی آپ سے کھو چکی تھی، بشمول “محبت” لیکن آپ بے بس ہوتے ہیں۔ -بانو قدسیہ Sometimes the right choice reduces the length of the path. – Bano Qudsia Love is the ability to sit like a parrot in an open cage at will. Love is the shackles of slavery that man puts on his own free will. – bano qudsia ᴛʜᴇ ᴄᴏɴᴛʀᴀᴅɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏꜰ ᴡᴏʀᴅꜱ ᴀɴᴅ ᴅᴇᴇᴅꜱ ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴍᴍᴏɴ ɢʀᴏᴜɴᴅ ᴍᴀᴋᴇꜱ ᴛʜᴇ ʟᴇᴀᴠᴇɴ ᴏꜰ ɢʀᴇᴀᴛ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟɪᴛɪᴇꜱ.-ʙᴀɴᴏ Qᴜᴅꜱɪᴀ.ʟᴀʜᴏʀᴇ, ᴘᴀᴋɪꜱᴛᴀɴ 🇵🇰30 ᴊᴜʟʏ22قول و فعل کا مشترک زمین پر تضاد عظیم شخصیات کا خمیر بنا دیتا ہے۔ -بانو قدسیہلاہور، ℕ𝕠 𝕠𝕟𝕖 𝕙𝕒𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕥𝕠 𝕛𝕦𝕕𝕘𝕖 𝕪𝕠𝕦. ℍ𝕖 𝕕𝕠𝕖𝕤 𝕟𝕠𝕥 𝕜𝕟𝕠𝕨 𝕨𝕙𝕒𝕥 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕘𝕠𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕣𝕠𝕦𝕘𝕙. ℍ𝕖 𝕙𝕒𝕤 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕕 𝕤𝕥𝕠𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕒𝕓𝕠𝕦𝕥 𝕪𝕠𝕦, 𝕓𝕦𝕥 𝕙𝕖 𝕙𝕒𝕤 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕗𝕖𝕝𝕥 𝕨𝕙𝕒𝕥 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕕𝕠𝕚𝕟𝕘.𝔹𝕒𝕟𝕠 ℚ𝕦𝕕𝕤𝕚𝕒𝕃𝕒𝕙𝕠𝕣𝕖, ℙ𝕒𝕜𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟 🇵🇰𝟛𝟘 𝕛𝕦𝕝𝕪𝟚𝟚کسی کو آپ کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں۔ اس نے آپ کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں، لیکن اس نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔–.بانو قدسیہ Allah Almighty attracts the one whom He wants to remind Himself by giving him an electric shock of sorrow. He comes out of the furnace of sorrow and becomes soft for others. Then the good deeds begin to happen automatically and happily. – Bano Qudsia Uɳʅҽʂʂ α ρҽɾʂσɳ ʂƚαɳԃʂ ιɳ ƚԋҽ ρʅαƈҽ σϝ αɳσƚԋҽɾ, ԋҽ ԃσҽʂ ɳσƚ υɳԃҽɾʂƚαɳԃ ƚԋҽ ɯԋσʅҽ ƚԋιɳɠ-Bαɳσ Qυԃʂια.Lαԋσɾҽ, Pαƙιʂƚαɳ 🇵🇰30 ʝυʅყ22جب تک کوئی شخص دوسرے کی جگہ کھڑا نہ ہو اسے ساری بات سمجھ نہیں آتی – بانو قدسیہلاہور، 🇵🇰 ꪖડ𝕜ⅈꪀᧁ ᠻꪮ𝕣 ꪶꪮꪜꫀ 𝕥ꪖડ𝕥ꫀડ ꪶⅈ𝕜ꫀ ᦔ𝕣ꪊꪀ𝕜ꫀꪀꪀꫀડડ. -᥇ꪖꪀꪮ 𝕢ꪊᦔડⅈꪖ.ꪶꪖꫝꪮ𝕣ꫀ, ρꪖ𝕜ⅈડ𝕥ꪖꪀ 🇵🇰𝟛𝟘 𝕛ꪊꪶꪗ𝟚𝟚محبت مانگنا شرابی جیسا ذائقہ ہے۔ -بانو قدسیہ The man is like a falcon, always floating in the water from above and cannot go to the bottom like a fish. – Bano Qudsia The man does not pave the way for sustenance by eating all his life, he builds a house, he throws the soil of foreigners, in the end, the young children say, “Father, if you could do any kind of work, life would not be better. – Bano Qudsia 30july22 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...