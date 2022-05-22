TALLINN, ESTONIA 🇪🇪: AN ENTIRE GLADNESS Published on May 22, 2022 by jacquelinemhadel Snelli Tiik Pond frozen over“𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒩𝒶𝓉𝓊𝓇𝑒 𝓅𝒶𝓇𝓉𝓁𝓎 𝒷𝑒𝒸𝒶𝓊𝓈𝑒 𝓈𝒽𝑒 𝒾𝓈 𝓃𝑜𝓉 𝓂𝒶𝓃, 𝒷𝓊𝓉 𝒶 𝓇𝑒𝓉𝓇𝑒𝒶𝓉 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝒽𝒾𝓂. 𝒩𝑜𝓃𝑒 𝑜𝒻 𝒽𝒾𝓈 𝒾𝓃𝓈𝓉𝒾𝓉𝓊𝓉𝒾𝑜𝓃𝓈 𝒸𝑜𝓃𝓉𝓇𝑜𝓁 𝑜𝓇 𝓅𝑒𝓇𝓋𝒶𝒹𝑒 𝒽𝑒𝓇. 𝒯𝒽𝑒𝓇𝑒 𝒶 𝒹𝒾𝒻𝒻𝑒𝓇𝑒𝓃𝓉 𝓀𝒾𝓃𝒹 𝑜𝒻 𝓇𝒾𝑔𝒽𝓉 𝓅𝓇𝑒𝓋𝒶𝒾𝓁𝓈. 𝐼𝓃 𝒽𝑒𝓇 𝓂𝒾𝒹𝓈𝓉, 𝐼 𝒸𝒶𝓃 𝒷𝑒 𝑔𝓁𝒶𝒹 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝒶𝓃 𝑒𝓃𝓉𝒾𝓇𝑒 𝑔𝓁𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈.“ ~ 𝐻𝑒𝓃𝓇𝓎 𝒟𝒶𝓋𝒾𝒹 𝒯𝒽𝑜𝓇𝑒𝒶𝓊𝒯𝒶𝓁𝓁𝒾𝓃𝓃, 𝐸𝓈𝓉𝑜𝓃𝒾𝒶 🇪🇪𝟣𝒶𝓅𝓇𝟤𝟤 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...
One thought on “TALLINN, ESTONIA 🇪🇪: AN ENTIRE GLADNESS”
Perfection:)