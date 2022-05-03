SILLAMÄE, ESTONIA 🇪🇪 GRAFFITI: “CLOSED TOWN” Published on May 3, 2022 by jacquelinemhadel 𝕊𝕀𝕃𝕃𝔸𝕄Ä𝔼. 𝔸 ℂ𝕃𝕆𝕊𝔼𝔻 𝕋𝕆𝕎ℕ 𝕎𝕀𝕋ℍ 𝕌ℝ𝔸ℕ𝕀𝕌𝕄 ℙℝ𝕆𝔻𝕌ℂ𝕋𝕀𝕆ℕ“𝕊𝕚𝕝𝕝𝕒𝕞ä𝕖 𝕨𝕒𝕤 𝕓𝕦𝕚𝕝𝕥 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝟙𝟡𝟜𝟘𝕤, 𝕕𝕦𝕣𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕖 𝕊𝕠𝕧𝕚𝕖𝕥 𝕡𝕖𝕣𝕚𝕠𝕕, 𝕒𝕤 𝕒 “𝕔𝕝𝕠𝕤𝕖𝕕 𝕥𝕠𝕨𝕟”.𝕋𝕙𝕖 𝕔𝕚𝕥𝕪 𝕨𝕒𝕤 𝕙𝕠𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕙𝕖𝕞𝕚𝕔𝕒𝕝 𝕒𝕟𝕕 𝕟𝕦𝕔𝕝𝕖𝕒𝕣 𝕚𝕟𝕕𝕦𝕤𝕥𝕣𝕪, 𝕖𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕦𝕣𝕒𝕟𝕚𝕦𝕞 𝕡𝕣𝕠𝕕𝕦𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟. 𝕀𝕥 𝕨𝕒𝕤 𝕒 𝕡𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕊𝕠𝕧𝕚𝕖𝕥 𝕌𝕟𝕚𝕠𝕟’𝕤 𝕞𝕚𝕝𝕚𝕥𝕒𝕣𝕪 𝕡𝕣𝕠𝕘𝕣𝕒𝕞. 𝕋𝕙𝕖 𝕥𝕠𝕨𝕟 𝕨𝕒𝕤 𝕣𝕦𝕟 𝕓𝕪 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕚𝕝𝕚𝕥𝕒𝕣𝕪. 𝔸𝕝𝕝 𝕚𝕥𝕤 𝕚𝕟𝕙𝕒𝕓𝕚𝕥𝕒𝕟𝕥𝕤 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕖𝕥𝕙𝕟𝕚𝕔 ℝ𝕦𝕤𝕤𝕚𝕒𝕟𝕤. 𝕊𝕚𝕝𝕝𝕒𝕞ä𝕖 𝕕𝕚𝕕 𝕟𝕠𝕥 𝕖𝕧𝕖𝕟 𝕖𝕩𝕚𝕤𝕥 𝕠𝕟 𝕞𝕒𝕡𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕙𝕒𝕕 𝕟𝕠 𝕡𝕠𝕤𝕥𝕒𝕝 𝕒𝕕𝕕𝕣𝕖𝕤𝕤 (𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕠𝕕𝕖 𝕟𝕒𝕞𝕖𝕤 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕄𝕠𝕤𝕔𝕠𝕨 𝟜𝟘𝟘 𝕒𝕟𝕕 𝕃𝕖𝕟𝕚𝕟𝕘𝕣𝕒𝕕 𝟙).”𝕊𝕚𝕝𝕝𝕚𝕞ä𝕖, 𝔼𝕤𝕥𝕠𝕟𝕚𝕒 🇪🇪𝟚𝟘𝕞𝕒𝕣𝟚𝟚 20mar22 Sillamäe, Estonia 🇪🇪 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...