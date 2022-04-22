SILLAMÄE, ESTONIA 🇪🇪: SOVIET Published on April 22, 2022 by jacquelinemhadel “𝕊𝕚𝕝𝕝𝕒𝕞ä𝕖 𝕠𝕗𝕗𝕖𝕣𝕤 𝕒𝕟 𝕠𝕦𝕥𝕤𝕥𝕒𝕟𝕕𝕚𝕟𝕘 𝕡𝕚𝕔𝕥𝕦𝕣𝕖 𝕠𝕗 𝕊𝕠𝕧𝕚𝕖𝕥 𝕒𝕣𝕔𝕙𝕚𝕥𝕖𝕔𝕥𝕦𝕣𝕖 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕊𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕 𝕎𝕠𝕣𝕝𝕕 𝕎𝕒𝕣 𝕥𝕠 𝟙𝟡𝟡𝟘.”𝕊𝕚𝕝𝕝𝕒𝕞ä𝕖, 𝔼𝕤𝕥𝕠𝕟𝕚𝕒 🇪🇪𝟚𝟘𝕞𝕒𝕣𝟚𝟘𝟚𝟚 𝕊𝕋𝕀𝕃𝕃 𝔸 ℝ𝕌𝕊𝕊𝕀𝔸ℕ 𝔼ℕℂ𝕃𝔸𝕍𝔼“𝕊𝕚𝕝𝕝𝕒𝕞ä𝕖 𝕚𝕤 𝕤𝕥𝕚𝕝𝕝 𝕒 𝕥𝕠𝕨𝕟 𝕚𝕟𝕙𝕒𝕓𝕚𝕥𝕖𝕕 𝕓𝕪 𝕖𝕥𝕙𝕟𝕚𝕔 ℝ𝕦𝕤𝕤𝕚𝕒𝕟𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕚𝕥 𝕒𝕡𝕡𝕖𝕒𝕣𝕤 𝕒𝕤 𝕒 ℝ𝕦𝕤𝕤𝕚𝕒𝕟 𝕖𝕟𝕔𝕝𝕒𝕧𝕖 𝕚𝕟 𝔼𝕤𝕥𝕠𝕟𝕚𝕒, 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕤𝕚𝕘𝕟𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕟𝕥𝕝𝕪 ‘𝕠𝕝𝕕 𝕊𝕠𝕧𝕚𝕖𝕥’ 𝕒𝕥𝕞𝕠𝕤𝕡𝕙𝕖𝕣𝕖. 𝕋𝕙𝕖 𝕞𝕒𝕛𝕠𝕣𝕚𝕥𝕪 𝕠𝕗 𝕤𝕚𝕘𝕟𝕤 𝕒𝕣𝕖 𝕚𝕟 ℝ𝕦𝕤𝕤𝕚𝕒𝕟. 𝕊𝕠𝕞𝕖 𝕤𝕥𝕣𝕖𝕖𝕥 𝕟𝕒𝕞𝕖𝕤 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕟𝕠𝕥 𝕓𝕖 𝕒𝕝𝕝𝕠𝕨𝕖𝕕 𝕚𝕟 𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 𝔼𝕤𝕥𝕠𝕟𝕚𝕒𝕟 𝕥𝕠𝕨𝕟𝕤, 𝕗𝕠𝕣 𝕖𝕩𝕒𝕞𝕡𝕝𝕖 𝔾𝕒𝕘𝕒𝕣𝕚𝕟 𝕊𝕥𝕣𝕖𝕖𝕥. 𝕀𝕥 𝕚𝕤 𝕤𝕒𝕚𝕕 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕒 𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕝𝕒𝕣𝕘𝕖 𝕡𝕣𝕠𝕡𝕠𝕣𝕥𝕚𝕠𝕟 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕚𝕟𝕙𝕒𝕓𝕚𝕥𝕒𝕟𝕥𝕤 𝕙𝕒𝕧𝕖 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕓𝕖𝕖𝕟 𝕠𝕦𝕥𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕥𝕠𝕨𝕟.”𝕊𝕚𝕝𝕝𝕒𝕞ä𝕖, 𝔼𝕤𝕥𝕠𝕟𝕚𝕒 🇪🇪𝟚𝟘𝕞𝕒𝕣𝟚𝟘𝟚𝟚 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...