NARVA, ESTONIA 🇪🇪: RESPECT PUSHKIN Published on December 15, 2021 by jacquelinemhadel 𝒜 𝓇𝑒𝓆𝓊𝒾𝓇𝑒𝓂𝑒𝓃𝓉 𝓉𝑜 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝐸𝒶𝓈𝓉𝑒𝓇𝓃 𝐸𝓊𝓇𝑜𝓅𝑒 𝒾𝓈𝓉𝑜 𝓇𝑒𝓈𝓅𝑒𝒸𝓉 𝒫𝒰𝒮𝐻𝒦𝐼𝒩..“𝐼 𝒽𝒶𝓋𝑒 𝑜𝓊𝓉𝓁𝒶𝓈𝓉𝑒𝒹 𝒶𝓁𝓁 𝒹𝑒𝓈𝒾𝓇𝑒,𝑀𝓎 𝒹𝓇𝑒𝒶𝓂𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝐼 𝒽𝒶𝓋𝑒 𝑔𝓇𝑜𝓌𝓃 𝒶𝓅𝒶𝓇𝓉;𝑀𝓎 𝑔𝓇𝒾𝑒𝒻 𝒶𝓁𝑜𝓃𝑒 𝒾𝓈 𝓁𝑒𝒻𝓉 𝑒𝓃𝓉𝒾𝓇𝑒,𝒯𝒽𝑒 𝑔𝓁𝑒𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔𝓈 𝑜𝒻 𝒶𝓃 𝑒𝓂𝓅𝓉𝓎 𝒽𝑒𝒶𝓇𝓉..𝒯𝒽𝑒 𝓈𝓉𝑜𝓇𝓂𝓈 𝑜𝒻 𝓇𝓊𝓉𝒽𝓁𝑒𝓈𝓈 𝒹𝒾𝓈𝓅𝑒𝓃𝓈𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃𝐻𝒶𝓋𝑒 𝓈𝓉𝓇𝓊𝒸𝓀 𝓂𝓎 𝒻𝓁𝑜𝓌𝑒𝓇𝓎 𝑔𝒶𝓇𝓁𝒶𝓃𝒹 𝓃𝓊𝓂𝒷,𝐼 𝓁𝒾𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝓁𝑜𝓃𝑒𝓁𝓎 𝒹𝑒𝓈𝑜𝓁𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃𝒜𝓃𝒹 𝓌𝑜𝓃𝒹𝑒𝓇 𝓌𝒽𝑒𝓃 𝓂𝓎 𝑒𝓃𝒹 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝒸𝑜𝓂𝑒..𝒯𝒽𝓊𝓈 𝑜𝓃 𝒶 𝓃𝒶𝓀𝑒𝒹 𝓉𝓇𝑒𝑒-𝓁𝒾𝓂𝒷, 𝒷𝓁𝒶𝓈𝓉𝑒𝒹𝐵𝓎 𝓉𝒶𝓇𝒹𝓎 𝓌𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇’𝓈 𝓌𝒽𝒾𝓈𝓉𝓁𝒾𝓃𝑔 𝒸𝒽𝒾𝓁𝓁,𝒜 𝓈𝒾𝓃𝑔𝓁𝑒 𝓁𝑒𝒶𝒻 𝓌𝒽𝒾𝒸𝒽 𝒽𝒶𝓈 𝑜𝓊𝓉𝓁𝒶𝓈𝓉𝑒𝒹𝐼𝓉𝓈 𝓈𝑒𝒶𝓈𝑜𝓃 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝒷𝑒 𝓉𝓇𝑒𝓂𝒷𝓁𝒾𝓃𝑔 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁.”.― 𝒜𝓁𝑒𝓍𝒶𝓃𝒹𝑒𝓇 𝒫𝓊𝓈𝒽𝓀𝒾𝓃.«Я пережил все желания,Мои мечты и я разошлись;Одно мое горе осталось целым,Мерцание пустого сердца..Бури безжалостного устроенияОцепенели мою цветочную гирлянду,Я живу в одиноком запустенииИ удивляюсь, когда настанет мой конец..Таким образом, на голой ветке дерева, взорваннойСвистящим холодом поздней зимы,Единственный лист, который пережилЕго сезон еще будет дрожать ».Александр Пушкин.𝒩𝒶𝓇𝓋𝒶, 𝐸𝓈𝓉𝑜𝓃𝒾𝒶 🇪🇪𝒲𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇 ❄️ 𝟤𝟢𝟤𝟣 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...