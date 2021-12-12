NARVA, ESTONIA 🇪🇪: THE WEATHER BECAME ME Published on December 12, 2021 by jacquelinemhadel 𝙵𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚗 𝚖𝚢 𝚕𝚒𝚏𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚎𝚊𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚠𝚊𝚜 𝚗𝚘𝚝 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚘𝚞𝚌𝚑𝚎𝚍 𝚖𝚎, 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚌𝚊𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚍 𝚖𝚎, 𝚏𝚛𝚘𝚣𝚎 𝚘𝚛 𝚜𝚠𝚎𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚖𝚎, 𝚋𝚞𝚝 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚖𝚎 𝚖𝚎. 𝙹𝚊𝚌𝚔 𝙺𝚎𝚛𝚘𝚞𝚊𝚌 𝙽𝚊𝚛𝚟𝚊 , 𝙴𝚜𝚝𝚘𝚗𝚒𝚊 🇪🇪 𝚆𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛 ❄️ 𝟸𝟶𝟸𝟷 “𝒯𝑜𝓌𝒶𝓇𝒹𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝑒𝓃𝒹 𝑜𝒻 𝒩𝑜𝓋𝑒𝓂𝒷𝑒𝓇, 𝒹𝓊𝓇𝒾𝓃𝑔 𝒶 𝓉𝒽𝒶𝓌, 𝒶𝓉 𝓃𝒾𝓃𝑒 𝑜’𝒸𝓁𝑜𝒸𝓀 𝑜𝓃𝑒 𝓂𝑜𝓇𝓃𝒾𝓃𝑔, 𝒶 𝒯𝑅𝒜𝐼𝒩 𝑜𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝒲𝒶𝓇𝓈𝒶𝓌 𝒶𝓃𝒹 𝒫𝑒𝓉𝑒𝓇𝓈𝒷𝓊𝓇𝑔 𝓇𝒶𝒾𝓁𝓌𝒶𝓎 𝓌𝒶𝓈 𝒶𝓅𝓅𝓇𝑜𝒶𝒸𝒽𝒾𝓃𝑔 𝓉𝒽𝑒 𝓁𝒶𝓉𝓉𝑒𝓇 𝒸𝒾𝓉𝓎 𝒶𝓉 𝒻𝓊𝓁𝓁 𝓈𝓅𝑒𝑒𝒹. 𝒯𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓇𝓃𝒾𝓃𝑔 𝓌𝒶𝓈 𝓈𝑜 𝒹𝒶𝓂𝓅 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝒾𝓈𝓉𝓎 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓉 𝓌𝒶𝓈 𝑜𝓃𝓁𝓎 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝑔𝓇𝑒𝒶𝓉 𝒹𝒾𝒻𝒻𝒾𝒸𝓊𝓁𝓉𝓎 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒 𝒹𝒶𝓎 𝓈𝓊𝒸𝒸𝑒𝑒𝒹𝑒𝒹 𝒾𝓃 𝒷𝓇𝑒𝒶𝓀𝒾𝓃𝑔; 𝒶𝓃𝒹 𝒾𝓉 𝓌𝒶𝓈 𝒾𝓂𝓅𝑜𝓈𝓈𝒾𝒷𝓁𝑒 𝓉𝑜 𝒹𝒾𝓈𝓉𝒾𝓃𝑔𝓊𝒾𝓈𝒽 𝒶𝓃𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝓂𝑜𝓇𝑒 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝒶 𝒻𝑒𝓌 𝓎𝒶𝓇𝒹𝓈 𝒶𝓌𝒶𝓎 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝒸𝒶𝓇𝓇𝒾𝒶𝑔𝑒 𝓌𝒾𝓃𝒹𝑜𝓌𝓈.”.― 𝐹𝓎𝑜𝒹𝑜𝓇 𝒟𝑜𝓈𝓉𝑜𝓎𝑒𝓋𝓈𝓀𝓎, 𝒯𝒽𝑒 𝐼𝒹𝒾𝑜𝓉.«Ближе к концу ноября, во время оттепели, однажды в девять часов утра поезд Варшавско-Петербургской железной дороги на полном ходу приближался к последнему городу. Утро было таким влажным и туманным, что с большим трудом удалось разбить день; и было невозможно различить что-либо, кроме нескольких ярдов от окон вагона »..Федор Достоевский, Идиот.𝒩𝒶𝓇𝓋𝒶, 𝐸𝓈𝓉𝑜𝓃𝒾𝒶 🇪🇪𝒲𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇 𝟤𝟢𝟤𝟣 🚂 ❄️ Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...