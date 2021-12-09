NARVA, ESTONIA 🇪🇪: THAT’S THE PLACE TO GET TO – NOWHERE

Published on by jacquelinemhadel
“𝒯𝒽𝒶𝓉’𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝓅𝓁𝒶𝒸𝑒 𝓉𝑜 𝑔𝑒𝓉 𝓉𝑜—𝓃𝑜𝓌𝒽𝑒𝓇𝑒. 𝒪𝓃𝑒 𝓌𝒶𝓃𝓉𝓈 𝓉𝑜 𝓌𝒶𝓃𝒹𝑒𝓇 𝒶𝓌𝒶𝓎 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝑜𝓇𝓁𝒹’𝓈 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓌𝒽𝑒𝓇𝑒𝓈, 𝒾𝓃𝓉𝑜 𝑜𝓊𝓇 𝑜𝓌𝓃 𝓃𝑜𝓌𝒽𝑒𝓇𝑒.”
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― 𝒟.𝐻. 𝐿𝒶𝓌𝓇𝑒𝓃𝒸𝑒, 𝒲𝑜𝓂𝑒𝓃 𝒾𝓃 𝐿𝑜𝓋𝑒
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„𝒮𝑒𝑒 𝑜𝓃 𝓀𝑜𝒽𝓉, 𝓀𝓊𝒽𝓊 𝓅ää𝓈𝑒𝒹𝒶 – 𝓂𝒾𝓉𝓉𝑒 𝓀𝓊𝒽𝓊𝑔𝒾. 𝐼𝓃𝒾𝓂𝑒𝓃𝑒 𝓉𝒶𝒽𝒶𝒷 𝑒𝓀𝓈𝒾𝒹𝒶 𝓂𝒶𝒶𝒾𝓁𝓂𝒶 𝓀𝓊𝓈𝒶𝑔𝒾𝓁𝓉 𝑒𝑒𝓂𝒶𝓁𝑒, 𝓂𝑒𝒾𝑒 𝑜𝓂𝒶 𝑒𝒾𝓀𝓊𝓈𝓀𝒾𝓈𝓈𝑒.
𝒟.𝐻. 𝐿𝒶𝓌𝓇𝑒𝓃𝒸𝑒, 𝒜𝓇𝓂𝓊𝓃𝓊𝒹 𝓃𝒶𝒾𝓈𝑒𝒹
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𝒩𝒶𝓇𝓋𝒶, 𝐸𝓈𝓉𝑜𝓃𝒾𝒶 🇪🇪
𝒲𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇 𝟤𝟢𝟤𝟣 🚂 ❄️

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