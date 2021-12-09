NARVA, ESTONIA 🇪🇪: THAT’S THE PLACE TO GET TO – NOWHERE Published on December 9, 2021 by jacquelinemhadel “𝒯𝒽𝒶𝓉’𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝓅𝓁𝒶𝒸𝑒 𝓉𝑜 𝑔𝑒𝓉 𝓉𝑜—𝓃𝑜𝓌𝒽𝑒𝓇𝑒. 𝒪𝓃𝑒 𝓌𝒶𝓃𝓉𝓈 𝓉𝑜 𝓌𝒶𝓃𝒹𝑒𝓇 𝒶𝓌𝒶𝓎 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝑜𝓇𝓁𝒹’𝓈 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓌𝒽𝑒𝓇𝑒𝓈, 𝒾𝓃𝓉𝑜 𝑜𝓊𝓇 𝑜𝓌𝓃 𝓃𝑜𝓌𝒽𝑒𝓇𝑒.”.― 𝒟.𝐻. 𝐿𝒶𝓌𝓇𝑒𝓃𝒸𝑒, 𝒲𝑜𝓂𝑒𝓃 𝒾𝓃 𝐿𝑜𝓋𝑒.„𝒮𝑒𝑒 𝑜𝓃 𝓀𝑜𝒽𝓉, 𝓀𝓊𝒽𝓊 𝓅ää𝓈𝑒𝒹𝒶 – 𝓂𝒾𝓉𝓉𝑒 𝓀𝓊𝒽𝓊𝑔𝒾. 𝐼𝓃𝒾𝓂𝑒𝓃𝑒 𝓉𝒶𝒽𝒶𝒷 𝑒𝓀𝓈𝒾𝒹𝒶 𝓂𝒶𝒶𝒾𝓁𝓂𝒶 𝓀𝓊𝓈𝒶𝑔𝒾𝓁𝓉 𝑒𝑒𝓂𝒶𝓁𝑒, 𝓂𝑒𝒾𝑒 𝑜𝓂𝒶 𝑒𝒾𝓀𝓊𝓈𝓀𝒾𝓈𝓈𝑒.𝒟.𝐻. 𝐿𝒶𝓌𝓇𝑒𝓃𝒸𝑒, 𝒜𝓇𝓂𝓊𝓃𝓊𝒹 𝓃𝒶𝒾𝓈𝑒𝒹.𝒩𝒶𝓇𝓋𝒶, 𝐸𝓈𝓉𝑜𝓃𝒾𝒶 🇪🇪𝒲𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇 𝟤𝟢𝟤𝟣 🚂 ❄️ Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...