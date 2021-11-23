NARVA, ESTONIA 🇪🇪 GRAFFITI: I COULD LOVE YOUR RUSSIAN SOUL Published on November 23, 2021 by jacquelinemhadel 𝘐 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘪𝘢𝘯 𝘴𝘰𝘶𝘭..“𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘪𝘯, 𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘶𝘤𝘩 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴, 𝘪𝘯 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘴, 𝘪𝘯 𝘪𝘥𝘭𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴, 𝘪𝘯 𝘪𝘨𝘯𝘰𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘰𝘸 𝘵𝘰 𝘭𝘪𝘷𝘦, 𝘩𝘰𝘸 𝘐 𝘥𝘪𝘥 𝘯𝘰𝘵 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦 𝘵𝘪𝘮𝘦, 𝘩𝘰𝘸 𝘰𝘧𝘵𝘦𝘯 𝘐 𝘴𝘪𝘯𝘯𝘦𝘥 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯𝘴𝘵 𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘱𝘪𝘳𝘪𝘵—𝘮𝘺 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘣𝘭𝘦𝘦𝘥𝘴. 𝘓𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘨𝘪𝘧𝘵, 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘪𝘴 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴, 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘯 𝘢𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴… 𝘯𝘰𝘵 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘥𝘰𝘸𝘯𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘦𝘥 𝘯𝘰𝘳 𝘵𝘰 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘸𝘩𝘢𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘴𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘦𝘴 𝘮𝘢𝘺 𝘣𝘦𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘮𝘦—𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘦; 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘢𝘴𝘬 𝘰𝘧 𝘭𝘪𝘧𝘦.”~ 𝘢 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘋𝘰𝘴𝘵𝘰𝘦𝘷𝘴𝘬𝘺 𝘵𝘰 𝘩𝘪𝘴 𝘣𝘳𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳.Я мог бы полюбить твою русскую душу..«Когда я оглядываюсь в прошлое и думаю, сколько времени было потрачено зря, сколько времени было потеряно в заблуждениях, заблуждениях, безделье, незнании того, как жить, как я не ценил время, как часто я согрешил против моего сердца и духа – мое сердце истекает кровью. Жизнь – это дар, жизнь – это счастье, каждая минута могла быть веком счастья… не унывать и не падать в какие бы несчастья ни постигали меня – это жизнь; это задача жизни ».~ письмо Достоевского брату.𝘕𝘢𝘳𝘷𝘢, 𝘌𝘴𝘵𝘰𝘯𝘪𝘢 🇪🇪6𝘯𝘰𝘷21 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...