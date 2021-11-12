NARVA, ESTONIA 🇪🇪: I AM A WANDERER Published on November 12, 2021 by jacquelinemhadel 𝑰 𝒂𝒎 𝒂 𝒘𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆𝒓 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒍𝒊𝒇𝒆..𝑨𝒍𝒆𝒌𝒔𝒂𝒏𝒅𝒓 𝑲𝒖𝒑𝒓𝒊𝒏.Я странник, страстно влюбленный в жизнь..Александр Куприн𝑵𝒂𝒓𝒗𝒂, 𝑬𝒔𝒕𝒐𝒏𝒊𝒂 🇪🇪6𝒏𝒐𝒗21 įƒ į Ӏҽąѵҽ հҽɾҽ էօʍօɾɾօաచօմӀժ վօմ ʂէìӀӀ ɾҽʍҽʍҍҽɾ ʍҽ?Ƒօɾ į ʍմʂէ ҍҽ էɾąѵҽӀìղց օղ, ղօա‘↻ąմʂҽ էհҽɾҽ’ʂ էօօ ʍąղվ քӀąçҽʂį’ѵҽ ցօէ էօ ʂҽҽƑɾҽҽ βìɾժ 🦅.ហąɾѵą, Ɛʂէօղìą 🇪🇪7ղօѵϩ𝟙 𝘛𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘵 𝘪𝘯 1913 𝘣𝘺 𝘈. 𝘝𝘭𝘢𝘥𝘰𝘷𝘴𝘬𝘪. 𝘛𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 300𝘵𝘩 𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘰𝘧 𝘨𝘰𝘷𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘰𝘧 𝘙𝘰𝘮𝘢𝘯𝘰𝘷, 𝘳𝘶𝘭𝘦𝘳𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘴𝘢𝘳𝘪𝘴𝘵 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘪𝘢. 𝘐𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘳𝘯 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘪𝘯 𝘌𝘴𝘵𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘺. 𝘛𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘮𝘢𝘨𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘞𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘞𝘢𝘳 ll, 𝘣𝘶𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳𝘦𝘥 𝘢𝘭𝘮𝘰𝘴𝘵 to 𝘪𝘵𝘴 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘮. 𝘈 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨, 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪𝘥𝘦 𝘰𝘧 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘯 𝘰𝘭𝘥 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳, 𝘢 𝘯𝘦𝘸 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘤𝘢𝘯 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘮𝘰𝘥𝘢𝘵𝘦 200 𝘱𝘢𝘵𝘪𝘦𝘯𝘵𝘴.𝘛𝘩𝘦 𝘰𝘭𝘥𝘦𝘴𝘵 𝘩𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘶𝘯𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘵 𝘢𝘴 𝘦𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘢𝘴 1906. 𝘊𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺, 𝘢 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦..https://www.visitestonia.com/en/narva-hospital-building.𝘕𝘢𝘳𝘷𝘢, 𝘌𝘴𝘵𝘰𝘯𝘪𝘢 🇪🇪30𝘰𝘤𝘵21 Port of Narva This war cemetery contains the remains of 22,000 victims of Nazism in a mass grave. Among the victims are Soviet POW’s and forced laborers, Jews and other concentration camp victims.Narva, Estonia 🇪🇪6nov21 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...