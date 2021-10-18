NARVA, ESTONIA 🇪🇪: GERASIMOV PALACE

𝘐 𝘴𝘵𝘶𝘮𝘣𝘭𝘦𝘥 𝘶𝘱𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘯 𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘬 𝘭𝘢𝘴𝘵 𝘚𝘶𝘯𝘥𝘢𝘺. 𝘉𝘦𝘢𝘶𝘵𝘪𝘧𝘶𝘭.
𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘯𝘢𝘮𝘦𝘥 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘝𝘢𝘴𝘪𝘭𝘺 𝘎𝘦𝘳𝘢𝘴𝘪𝘮𝘰𝘷, 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘢𝘴 𝘩𝘢𝘪𝘭𝘦𝘥 𝘢𝘴 𝘢 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘪𝘯 𝘛𝘴𝘢𝘳 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴. 𝘏𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘦𝘥 𝘢𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘒𝘳𝘦𝘦𝘯𝘩𝘰𝘭𝘮’𝘴 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘬𝘦 𝘪𝘯 1872, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘸𝘢𝘴 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘪𝘯 𝘐𝘮𝘱𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘪𝘢. 𝘛𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘬𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺 (𝘯𝘰𝘸𝘢𝘥𝘢𝘺𝘴 𝘰𝘸𝘯𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘚𝘸𝘦𝘥𝘦𝘴) 𝘪𝘯 𝘢 𝘯𝘦𝘪𝘨𝘩𝘣𝘰𝘶𝘳𝘩𝘰𝘰𝘥 𝘰𝘧 𝘒𝘳𝘦𝘦𝘯𝘩𝘰𝘭𝘮 𝘪𝘯 𝘕𝘢𝘳𝘷𝘢. 𝘛𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘭𝘭, 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘒𝘳𝘦𝘦𝘯𝘩𝘰𝘭𝘮’𝘴 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 1957, 𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘩𝘰𝘶𝘴𝘦 𝘴𝘮𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘦 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘢𝘴 𝘢 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘵𝘴 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘢𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘵𝘴 𝘣𝘢𝘴𝘪𝘤 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦 𝘢𝘴 𝘢 𝘩𝘢𝘶𝘯𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘧𝘢𝘤𝘵𝘰𝘳𝘺’𝘴 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘦𝘳𝘴. 𝘚𝘢𝘥𝘭𝘺, 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘢𝘳𝘭𝘺 2000𝘴, 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘴𝘰𝘭𝘥 𝘵𝘰 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘢𝘴𝘯’𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘫𝘶𝘷𝘦𝘯𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘶𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘦𝘳𝘵𝘦𝘥 𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘺 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘪𝘮𝘦. 𝘛𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘰𝘧 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘴𝘶𝘳𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘣𝘶𝘴𝘵 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘳𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘝𝘢𝘴𝘪𝘭𝘺 𝘎𝘦𝘳𝘢𝘴𝘪𝘮𝘰𝘷.
http://ghostfunfair.blogspot.com/2015/12/former-palace-of-culture-named-vasily.html
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𝘕𝘢𝘳𝘷𝘢, 𝘌𝘴𝘵𝘰𝘯𝘪𝘢 🇪🇪
3𝘰𝘤𝘵𝘰𝘣𝘦𝘳21