NARVA, ESTONIA 🇪🇪: BRUTAL NEOCLASSICAL PROTESTANT Published on October 9, 2021 by jacquelinemhadel ⱽᵉᵉᵗᵒʳⁿ ᴿᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗⁱᵃˡᴳᵉⁿʳᵉ: ᴮʳᵘᵗᵃˡⁱˢᵗ, ˢᵒᵛⁱᵉᵗ ᵃʳᶜʰⁱᵗᵉᶜᵗᵘʳᵉ, ᶠᵒʳᵐᵉʳ ᵁˢˢᴿᶜᵒᵐᵖˡᵉᵗᵉᵈ: ¹⁹⁶⁹ᴬʳᶜʰⁱᵗᵉᶜᵗ: ᴴᵉⁿⁿᵒ ˢᵉᵖᵐᵃⁿᴬˡᵗᵉʳⁿᵃᵗⁱᵛᵉ ⁿᵃᵐᵉ: ᵂᵃᵗᵉʳ ᵀᵒʷᵉʳ ᴿᵉˢⁱᵈᵉⁿᵗⁱᵃˡᴸᵒᶜᵃᵗⁱᵒⁿ: ᴺᵃʳᵛᵃ, ᴱˢᵗᵒⁿⁱᵃ “…𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘰𝘸𝘯 𝘩𝘢𝘭𝘭, 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯𝘦𝘥 𝘪𝘯 1668 𝘣𝘺 𝘓𝘶𝘣𝘦𝘤𝘬 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘦𝘳 𝘎𝘦𝘰𝘳𝘨 𝘛𝘦𝘶𝘧𝘧𝘦𝘭, 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢𝘥𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘣𝘺 𝘚𝘸𝘦𝘥𝘦𝘯’𝘴 𝘤𝘰𝘶𝘳𝘵 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵 𝘕𝘪𝘤𝘰𝘥𝘦𝘮𝘶𝘴 𝘛𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘌𝘭𝘥𝘦𝘳. 𝘐𝘵’𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘗𝘳𝘰𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵, 𝘴𝘺𝘮𝘮𝘦𝘵𝘳𝘪𝘤𝘢𝘭, 𝘶𝘱𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘶𝘯𝘧𝘶𝘴𝘴𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘪𝘵 𝘪𝘯 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘢𝘧𝘧𝘭𝘶𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘉𝘢𝘭𝘵𝘪𝘤, 𝘢 𝘚𝘵𝘰𝘤𝘬𝘩𝘰𝘭𝘮 𝘰𝘳 𝘢 𝘏𝘢𝘮𝘣𝘶𝘳𝘨, 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘪𝘵𝘴 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵, 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘺 𝘵𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘸𝘢𝘨𝘨𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦. 𝘐𝘵’𝘴 𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺 𝘥𝘦𝘳𝘦𝘭𝘪𝘤𝘵, 𝘣𝘶𝘵 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘯𝘦𝘸 𝘣𝘶𝘪𝘭𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘕𝘢𝘳𝘷𝘢, 𝘰𝘯𝘦 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘥𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘴 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘧𝘢𝘪𝘯𝘵 𝘱𝘳𝘢𝘪𝘴𝘦: 𝘕𝘢𝘳𝘷𝘢 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦, 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘨𝘯𝘦𝘥 𝘪𝘯 2012 𝘣𝘺 𝘒𝘢𝘷𝘢𝘬𝘢𝘷𝘢 𝘈𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘴. 𝘐𝘵’𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘴𝘮𝘢𝘳𝘵, 𝘰𝘣𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘮𝘰𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘴𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘭𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘨𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘳𝘦 𝘢 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘯𝘢𝘮𝘦. 𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯, 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘰𝘸𝘯 𝘩𝘢𝘭𝘭, 𝘪𝘴 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘦 ‘𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴’ 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰𝘺𝘦𝘥 𝘚𝘵𝘰𝘤𝘬 𝘌𝘹𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦, 𝘪𝘯 𝘢 𝘴𝘪𝘮𝘪𝘭𝘢𝘳 𝘚𝘸𝘦𝘥𝘪𝘴𝘩 𝘊𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘴𝘵𝘺𝘭𝘦 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘰𝘸𝘯 𝘩𝘢𝘭𝘭…” 𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘸𝘸𝘸.𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵𝘴𝘫𝘰𝘶𝘳𝘯𝘢𝘭.𝘤𝘰.𝘶𝘬/𝘱𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘤𝘦/𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦/𝘰𝘸𝘦𝘯-𝘩𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳𝘭𝘦𝘺𝘴-𝘦𝘶𝘳𝘰𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘪𝘦𝘴-𝘯𝘢𝘳𝘷𝘢 𝗡𝗮𝗿𝘃𝗮 𝗥𝗮𝗶𝗹𝘄𝗮𝘆 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗧𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗮𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝟭𝟴𝟳𝟬. 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟭𝟵 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗼𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗿 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲. 𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟮𝟮, 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗹𝗶𝘀𝗵𝗲𝗱 𝗱𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗪𝗮𝗿 𝗜𝗜. 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗪𝗮𝗿 𝗜𝗜, 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗻𝗲𝗼𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗯𝘂𝗶𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗲𝗱..𝗡𝗮𝗿𝘃𝗮, 𝗘𝘀𝘁𝗼𝗻𝗶𝗮 🇪🇪𝟭𝗼𝗰𝘁𝟮𝟭 Narva, Estonia 🇪🇪 October 2021 Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...