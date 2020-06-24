COCOA BEACH, FLORIDA: PEOPLE THINK THEY HAVE TIME, THEY DON’T. Published on June 24, 2020May 31, 2020 by jacquelinemhadel “𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙞𝙢𝙚, 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙙𝙤𝙣’𝙩. 𝙎𝙤…𝙇𝙞𝙫𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙞𝙩 𝙢𝙖𝙩𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙗𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙞𝙩 𝙙𝙤𝙚𝙨. 𝘽𝙚𝙮𝙤𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙚𝙖𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙖𝙞𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙚𝙡, 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙖 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙞𝙤𝙣 𝙤𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙙𝙞𝙙𝙣’𝙩 𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧, 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢. 𝙎𝙝𝙤𝙬 𝙪𝙥 𝙖𝙨 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙤𝙥𝙚𝙣, 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩. 𝙄𝙢𝙥𝙚𝙧𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙞𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙡𝙚𝙖𝙧𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙧𝙤𝙬. 𝙎𝙩𝙚𝙥 𝙤𝙪𝙩 𝙗𝙚𝙮𝙤𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣, 𝙞𝙩’𝙨 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙩𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩 𝙩𝙤 𝙛𝙧𝙚𝙚𝙙𝙤𝙢 𝙞𝙣 𝙢𝙞𝙣𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩. 𝘽𝙚 𝙝𝙤𝙣𝙚𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙪𝙥𝙛𝙧𝙤𝙣𝙩, 𝙘𝙡𝙖𝙧𝙞𝙩𝙮 𝙞𝙨 𝙖 𝙜𝙞𝙛𝙩 𝙤𝙛 𝙜𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙠𝙞𝙣𝙙𝙣𝙚𝙨𝙨. 𝙁𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙞𝙣. 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙖𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙨 𝙫𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙖𝙣𝙮𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙤, 𝙗𝙪𝙩 𝙖𝙡𝙨𝙤, 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙣𝙤 𝙨𝙝𝙞𝙩 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙩𝙧𝙚𝙖𝙩𝙨 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙨 𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚. 𝙀𝙖𝙘𝙝 𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙛 𝙪𝙨 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖 𝙨𝙥𝙖𝙧𝙠 𝙤𝙛 𝙙𝙞𝙫𝙞𝙣𝙞𝙩𝙮 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙞𝙣.” . ~ 𝙪𝙣𝙠𝙣𝙤𝙬𝙣 31MAY2020. Cocoa Beach, FL Share this:TwitterRedditFacebookTumblrPinterestEmailMorePrintPocketLike this:Like Loading...