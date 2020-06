QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 26

πŸ†€πŸ†„πŸ °πŸ†πŸ °πŸ ½πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ½πŸ ΄ πŸ†‚πŸ ΄πŸ†πŸ ΈπŸ ΄πŸ†‚: πŸ ΈπŸ ½πŸ†ƒπŸ ΄πŸ†πŸ ½πŸ °πŸ†ƒπŸ ΈπŸ ΎπŸ ½πŸ °πŸ » πŸ†‚πŸ†ƒπŸ†πŸ ΄πŸ ΄πŸ†ƒ πŸ °πŸ†πŸ†ƒ, πŸ ²πŸ ΎπŸ† πŸ ΈπŸ ³-19, πŸ ΏπŸ °πŸ†πŸ†ƒ 26 ~ 1️⃣ β€œ2020 is a Tough Nut πŸ₯œ 🐿 to Crack” @bona_berlin 2️⃣ β€œYou’re Doing Amazing, Sweetie.” @cielebeau 3️⃣ β€œSocial Distancing” πŸ‡ΉπŸ‡­ 4️⃣ β€œI Can’t Go Back to Yesterday. I was a Different Person Then.” @deboraspencer @rabbitholeseattle#aliceinwonderland #covid19 5️⃣ β€œGlobal $kamdemic 🌎 🦠😷 β€œ @skamoney πŸ‡¨πŸ‡¦ 6️⃣ β€œPor que el graff no sΓ³lo es trata de ego les doy estos consejos saludos!” πŸ‡¨πŸ‡± @abujonpxp 7️⃣ β€œCovid Doesn’t Care About Your Social Life” @mr.werd 8️⃣ 🦠9️⃣ β€œFuck Covid” πŸ”Ÿ β€œThank You, Construction Heroes!” @austinzart

