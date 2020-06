QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 24

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ-19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 24 ~ 1๏ธโƒฃ โ€œTogether!โ€ @mue_bon ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 2๏ธโƒฃ โ€œDonโ€™t Touch Your Faceโ€ @voyder 3๏ธโƒฃ โ€œPandemic Heroesโ€œ @justinks_and_murals ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น 4๏ธโƒฃ @xadadbabax #covid19 5๏ธโƒฃ โ€œLockdown!โ€ ๐Ÿ”’ @mue_bon ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ 6๏ธโƒฃ โ€œThank You Curbside Delivery Drivers!โ€ ๐Ÿ“ฆ @austinzart 7๏ธโƒฃ โ€œCovid19 wrecking everything. Found this chaotic wall to paint a new piece on the water.โ€ @the_hula 8๏ธโƒฃ โ€œThe Miracle You Seek is in Your Handsโ€ @el_federico 9๏ธโƒฃ โ€œStay Safeโ€ #unknownartist ๐Ÿ”Ÿ โ€œWhat Would Pollock Do?โ€ @teepopart Miami, ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ #jacksonpollock

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket



Like this: Like Loading...