QUARANTINE SERIES: INTERNATIONAL STREET ART, COVID-19, Part 22

๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ ฐ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ด ๐Ÿ†‚๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ธ๐Ÿ ด๐Ÿ†‚: ๐Ÿ ธ๐Ÿ ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ด๐Ÿ†๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ ธ๐Ÿ พ๐Ÿ ฝ๐Ÿ ฐ๐Ÿ ป ๐Ÿ†‚๐Ÿ†ƒ๐Ÿ†๐Ÿ ด๐Ÿ ด๐Ÿ†ƒ ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ, ๐Ÿ ฒ๐Ÿ พ๐Ÿ† ๐Ÿ ธ๐Ÿ ณ-19, ๐Ÿ ฟ๐Ÿ ฐ๐Ÿ†๐Ÿ†ƒ 22 ~ 1๏ธโƒฃ โ€œThank you ๐Ÿ™ Healthcare Workers!โ€ @mue_bon in Bangkok, ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ2๏ธโƒฃ๐Ÿ˜‡#wearmask@baadal_nanjundaswamy๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ3๏ธโƒฃ@nilsrva w/ @memersweets Richmond, VA ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ4๏ธโƒฃ#physicaldistancing@melbournesmurals5๏ธโƒฃ๐Ÿงป๐Ÿ’‹๐Ÿ‘€@anchor.1256๏ธโƒฃ#wearmask๐Ÿ˜ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ7๏ธโƒฃโ€œAsterix: The Secret of the Magic Potionโ€๐Ÿงช@dominik_chandrasali๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ8๏ธโƒฃ๐Ÿ˜ท@baadal_nanjundaswamy๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ9๏ธโƒฃโ€œLove in the Time of Quarantine – 6 Feet of Distance Makes the Heart โ™ฅ๏ธ Grow Fonder…or Just More Randy.โ€ @hijackart๐Ÿ”Ÿ๐Ÿ˜ท 2020 @baadal_nanjundaswamy๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ

Share this: Twitter

Reddit

Facebook

Tumblr

Pinterest

Email

More

Print

Pocket



Like this: Like Loading...